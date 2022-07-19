"Газпром" домовився про співпрацю з Іраном, планують проєкти на $40 млрд, - Reuters
Національна іранська нафтова компанія (NIOC) та російський монополіст "Газпром" підписали у вівторок меморандум про взаєморозуміння на суму близько $40 мільярдів.
Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Угода була підписана під час онлайн-церемонії керівників обох компаній у день, коли президент Росії Володимир Путін прибуває до Тегерана на зустріч зі своїм іранським та турецьким колегами.
За даними іранської сторони, "Газпром" допоможе NIOC у розробці газових родовищ Кіш та Північний Парс, а також шести нафтових родовищ.
"Газпром" також братиме участь у реалізації проєктів зі зрідження природного газу та будівництва експортних газопроводів.
Іран має другі за величиною запаси газу у світі після Росії, але санкції США перешкоджають доступу до технологій і уповільнюють розвиток експорту газу.
Раніше у Білому домі стверджували, що російські урядовці в останні тижні відвідали аеродром в центральному Ірані, де оглядали бойові безпілотники з наміром придбати для використання у війні проти України.
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Именно так выглядит непревзойдённый геополитик и стратег, осенью 2021 года хваставшийся тысячами российских беспилотников, а сейчас приползший в Иран скукоженно клянчить БПЛА.
Мне показалось или на ***** смотрят как на гавно?
Звісно, оскільки дійсності це не відповідає, треба користуватися опціями з наявних - продавати газ за кабальним договором з 30% знижкою чи будувати потужності конкурентам для видобутку сировини.
Тоесть подписали НИКУЯ на мифологическую сумму.Сделана картинка для *********** на фоне попрошайничества *****.
Какие нахрен разработки, какая добыча? Чемкемикому?????
вот это фото с обосравшимс пуйлом, это не Иран, а Ашхабад в конце
прошлого месяца. правда, это ничего не меняет.