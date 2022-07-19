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"Газпром" домовився про співпрацю з Іраном, планують проєкти на $40 млрд, - Reuters

газпром

Національна іранська нафтова компанія (NIOC) та російський монополіст "Газпром" підписали у вівторок меморандум про взаєморозуміння на суму близько $40 мільярдів.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Угода була підписана під час онлайн-церемонії керівників обох компаній у день, коли президент Росії Володимир Путін прибуває до Тегерана на зустріч зі своїм іранським та турецьким колегами.

За даними іранської сторони, "Газпром" допоможе NIOC у розробці газових родовищ Кіш та Північний Парс, а також шести нафтових родовищ.

"Газпром" також братиме участь у реалізації проєктів зі зрідження природного газу та будівництва експортних газопроводів.

Читайте: Путін сьогодні зустрінеться з президентами Ірану та Туреччини для обговорення поставок українського зерна

Іран має другі за величиною запаси газу у світі після Росії, але санкції США перешкоджають доступу до технологій і уповільнюють розвиток експорту газу.

Раніше у Білому домі стверджували, що російські урядовці в останні тижні відвідали аеродром в центральному Ірані, де оглядали бойові безпілотники з наміром придбати для використання у війні проти України.

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Топ коментарі
+20
Как все быстро меняется в этом мире!

Именно так выглядит непревзойдённый геополитик и стратег, осенью 2021 года хваставшийся тысячами российских беспилотников, а сейчас приползший в Иран скукоженно клянчить БПЛА.

Мне показалось или на ***** смотрят как на гавно?
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19.07.2022 15:20
+12
зато лаврова они изобразили в цветах золотого унитаза )
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19.07.2022 15:35
+10
Іран з парашою тепер по кругу газ ганяти будуть. Іран поставляє параші, параша Ірану.
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19.07.2022 15:23
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Грошей на війну він найде((((
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19.07.2022 15:18 Відповісти
А технологии где брать будут? Все технологии западные, а и те и другие под санкциями
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19.07.2022 15:33 Відповісти
А еще можно золотыми автоматами калашникова обменяться)
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19.07.2022 15:19 Відповісти
Как все быстро меняется в этом мире!

Именно так выглядит непревзойдённый геополитик и стратег, осенью 2021 года хваставшийся тысячами российских беспилотников, а сейчас приползший в Иран скукоженно клянчить БПЛА.

Мне показалось или на ***** смотрят как на гавно?
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19.07.2022 15:20 Відповісти
зато лаврова они изобразили в цветах золотого унитаза )
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19.07.2022 15:35 Відповісти
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19.07.2022 15:45 Відповісти
Смотрю, Лавров тоже приехал...
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19.07.2022 16:46 Відповісти
Це гарна новина. Нехай розвивають свого конкурента по газу. Будують йому інфраструктуру та збільшують видобуток. Більше газу нижче ціна )
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19.07.2022 15:23 Відповісти
Іран з парашою тепер по кругу газ ганяти будуть. Іран поставляє параші, параша Ірану.
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19.07.2022 15:23 Відповісти
Как рассказывают сами орки "меморандум" это простая бумажка. Мне лично не понятно зачем "Газпрому" создавать себе конкурента
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19.07.2022 15:26 Відповісти
Як же не розумієте? Якщо на війні обісрались, треба тепер показувати всебічну міжнародну підтримку та можливість жити без Заходу.

Звісно, оскільки дійсності це не відповідає, треба користуватися опціями з наявних - продавати газ за кабальним договором з 30% знижкою чи будувати потужності конкурентам для видобутку сировини.
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19.07.2022 15:44 Відповісти
непонятно
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19.07.2022 19:23 Відповісти
будут газ продавать друг другу бизнес с шорохом орехов
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19.07.2022 15:27 Відповісти
Цікаво чим газпром допоможе. У сами х же технологій немає і у рашці газ видобували компанії з США та Європи.
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19.07.2022 15:30 Відповісти
Будут калашниковы на беспилотники менять.Ну а для широкой публики озвучили что то более благозвучное
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19.07.2022 15:50 Відповісти
З чим кацапи можуть їм допомогти? Всі технології по видобутку нафти та газу західні. Зійшлися два лузери під санкціями.
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19.07.2022 15:31 Відповісти
da bred sivoi kobyli. dva impotenta obgavarivajut kak ani budut sosedku imetj.
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19.07.2022 15:40 Відповісти
Ахахаха, чергова лапша для лаптеногіх рашистів. З Китаєм колись теж рашистське пуйло домовлялось, "Сила сібірі" і всяка інша куйня...
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19.07.2022 16:02 Відповісти
підписали у вівторок меморандум про взаєморозуміння на суму близько $40 мільярдів. Джерело:

Тоесть подписали НИКУЯ на мифологическую сумму.Сделана картинка для *********** на фоне попрошайничества *****.
Какие нахрен разработки, какая добыча? Чемкемикому?????
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19.07.2022 16:08 Відповісти
Клуб "Старців"поповнився росіей
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19.07.2022 16:26 Відповісти
вЯликая смех-дяржава приперлась в Иран раздобыть технологии ? ))


вот это фото с обосравшимс пуйлом, это не Иран, а Ашхабад в конце

прошлого месяца. правда, это ничего не меняет.

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19.07.2022 16:46 Відповісти
А кому Іран постачає газ?
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19.07.2022 18:27 Відповісти
Дуже добре. Бистріше збанкрутує цей монстр. Схвалюємо!
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19.07.2022 18:27 Відповісти
Як тонко іранці тролять ботоксного кремлівського уйобка - під час перемовин на стіні вісить картина з образом Лаврова ... Картину з образом ху@ла не стали вішати, щоб не порушувати межі пристойності
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19.07.2022 18:36 Відповісти
Нє поняв... А хто кому буде платити 40 ярдів? І за шо?
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19.07.2022 21:23 Відповісти
І чому співпраця між двома країнами, які вважають США "Всесвітнім злом", оцінюється у мерзенних американських доларах (яким через день-два настане "кєрдик"), а не в реалах або краще у скрєпних рублях?
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19.07.2022 21:33 Відповісти
По перше Іран не дасть їм ніяких бпла по друге угода по газу це відвертий кидок рашки.Чому ?Тому що Іран скоро вступить в свою гру війною їм потрібна зброя своя.Головне їх швидко прижмуть за такі речі всі.Вони і так на ледь дихають с санкціями а тут є договір зі штатами на гарні гроші відкрите вікно для світу і робити ризик знову на санкції і хана договору тільки щоб допомогти рашці робити цього не буде.По газу ,Іран це по факту терористи при владі вони грають тільки на своєму полі.Будь яка допомога наразі рашці це знову санкції і зачинене вікно.І головне рашка в дупі зі своїм видобутком не кажучи про технології.Як той казав пообіцяти не факт що одружиться.С Китаєм теж багато що домовлялись по факту пшик.А якщо ще рашку признають державу терористом а це є шанс таке коли її реально ЗСУ добють тоді буде повний кінець.Навіть Пухляш північний від неї відмахнеться.По факту пуйло робе пику при поганій погоді і думає що він якось вирішує долю в Сирії не кажучи операцію Турків.Саме турки на нього вже чхали і зроблять все що їм потрібно,рашка вже ніхто в світі.Всі домовленості з нею інших держав це гра на свій інтерес по факту пограбування рашки пока дають.Її випатрають чисто.Будь голодранці.
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19.07.2022 22:21 Відповісти
Будуть вдувати одне одному гази в сраки, ось і всі проекти на 40 ярдів
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19.07.2022 22:41 Відповісти
 
 