УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15053 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 005 17
окупація (6532) Енергоатом (1609) Запорізька АЕС (1355)

Рашисти захопили їдальню на Запорізькій АЕС, погрожували працівникам станції та винесли касові апарати, - "Енергоатом"

орки,енергодар,окупанти,заес,арміярф,окупант,аес,рашисти,рашист,орк

18 липня рашисти увірвалися до приміщення їдальні №18 Запорізької атомної електростанції, де якраз харчувалися українські атомники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Енергоатом".

Зазначається, що окупанти поводилися агресивно, погрожували працівникам станції зброєю та вигнали всіх із приміщення їдальні.

"Здичавілі окупанти повиносили звідти касові апарати. Навіщо - сказати складно: чи то хотіли в такий спосіб збагатитися хоч якоюсь "здобиччю" , чи то просто звичний для них вандалізм, але так чи інакше, тероризувати мирне населення - це єдине, що вдається "асвабадітєлям", - йдеться в повідомленні.

Раніше війскових РФ до приміщення їдальні не допускали.

"Але голодним рашистам, вочевидь, дуже захотілося "звільнити" працівників АЕС ще й від їжі. Й наразі їм це вдалося. А українські атомники продовжують виконувати свої обов’язки та навіть без їжі захищають найбільшу в Європі АЕС і радіаційну безпеку не лише континенту, але й усього світу!

Нинішнім же "володарям їдальні" в будь-якому разі царювати недовго. І жодному з них не минути покарання – і за ядерний тероризм, і за військові злочини, і за всі знущання над персоналом української ЗАЕС!" - підсумували в "Енергоатомі".

Також читайте: Дев'ять окупантів поранені внаслідок невідомого інциденту на території Запорізької АЕС, є загиблі, - мер Енергодару Орлов

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Значить скоро будуть звідти валіть... Хоч шось орк та повинен же вкрасти...
показати весь коментар
19.07.2022 16:02
+4
Кацам можна закінчувать війну. Після такої перемоги жодна ната не оговтається. Я дарма кпинив з оркодосягнень , це дійсно епічна перемога. Касовий апарат з аес-столовки -- то криптоніт без якого супротив неможливий . Який геній керував операцією? Героя ********* йому!
показати весь коментар
19.07.2022 16:02
+3
Вчера на ЗАЭС 3 трупа и 9 орков в больничку попали. Местные говорят, что дрон-камикадзе прилетел
показати весь коментар
19.07.2022 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці грабуючи все
показати весь коментар
19.07.2022 16:01 Відповісти
вони атом в півлітрових баночках крали...в больнічку попали
показати весь коментар
19.07.2022 16:21 Відповісти
Вчера на ЗАЭС 3 трупа и 9 орков в больничку попали. Местные говорят, что дрон-камикадзе прилетел
показати весь коментар
19.07.2022 16:02 Відповісти
Значить скоро будуть звідти валіть... Хоч шось орк та повинен же вкрасти...
показати весь коментар
19.07.2022 16:02 Відповісти
На работе ты не гость, унеси хотя бы гвоздь
показати весь коментар
19.07.2022 16:21 Відповісти
Кацам можна закінчувать війну. Після такої перемоги жодна ната не оговтається. Я дарма кпинив з оркодосягнень , це дійсно епічна перемога. Касовий апарат з аес-столовки -- то криптоніт без якого супротив неможливий . Який геній керував операцією? Героя ********* йому!
показати весь коментар
19.07.2022 16:02 Відповісти
Що скажеш, підераша.
показати весь коментар
19.07.2022 16:07 Відповісти
"За волгу аж проженемо
голодних москалів..." (с)
показати весь коментар
19.07.2022 16:02 Відповісти
свинособакам надоело жрать с лопаты?
показати весь коментар
19.07.2022 16:03 Відповісти
зараз рвуця в туалет - кабінки тріщат
показати весь коментар
19.07.2022 16:06 Відповісти
Здичавілі окупанти повиносили звідти касові апарати. Навіщо - сказати складно ...а шо ви хотіли? кабель від інтернету вкрали.. в бурятію провести інтернет
показати весь коментар
19.07.2022 16:19 Відповісти
Спецоперация по захвату столовой прошла успешно. Следующая спецоперация - захват генделыка.
показати весь коментар
19.07.2022 16:20 Відповісти
а в столовке БОРЩ !!!!
показати весь коментар
19.07.2022 16:27 Відповісти
Вот что этим террористам, оказывается, надо было на Запорожской АЭС. Предупредите МАГАТЕ, а то оно себе места не находит
показати весь коментар
19.07.2022 16:42 Відповісти
Більше схоже на якийсь анекдот типу "бунт психів в дурдомі".
показати весь коментар
19.07.2022 16:47 Відповісти
ці "анекдоти" можуть довести діло до аварії, що забере життя у всього континенту. Але ми мусимо їх їбашить, не звертаючи увагу на ці "спецефекти".
показати весь коментар
19.07.2022 18:37 Відповісти
имбецилы )))))
показати весь коментар
19.07.2022 22:42 Відповісти
 
 