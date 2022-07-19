Україна може припинити експорт зерна до Сирії, якщо та купуватиме вкрадений Росією врожай, - міністр Сольський

Україна може припинити продаж зерна Сирії через купівлю країною врожаю, який вивезли росіяни з окупованих українських територій.

Про це повідомив міністр агрополітики Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він наголосив, що з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської областей росіяни продовжують вивозити зерно торішнього врожаю, що залишалося в зерносховищах та на території фермерських господарств.

За словами Сольського, відомо про незаконне вивезення росіянами щонайменше 500 тисяч тонн зерна з території України. Крім того, фермери на окупованих територіях вже зібрали кілька мільйонів тонн врожаю.

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Уряд України відстежує переправлення росіянами українського зерна різними маршрутами до інших країн та надає урядам цих держав інформацію щодо сумнівного походження зерна, яке продає Росія.

Також відомо, що українську пшеницю вивозять до Росії для перероблення, але складно відстежити, куди це зерно переправляється звідти.

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