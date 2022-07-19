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Сирія (1831) експорт (4380) зернові (1230)

Україна може припинити експорт зерна до Сирії, якщо та купуватиме вкрадений Росією врожай, - міністр Сольський

зерно

Україна може припинити продаж зерна Сирії через купівлю країною врожаю, який вивезли росіяни з окупованих українських територій.

Про це повідомив міністр агрополітики Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він наголосив, що з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської областей росіяни продовжують вивозити зерно торішнього врожаю, що залишалося в зерносховищах та на території фермерських господарств.

За словами Сольського, відомо про незаконне вивезення росіянами щонайменше 500 тисяч тонн зерна з території України.  Крім того, фермери на окупованих територіях вже зібрали кілька мільйонів тонн врожаю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про створення "зернових коридорів": Ми перебуваємо на фінальній стадії, тепер все залежить від позиції Росії

Уряд України відстежує переправлення росіянами українського зерна різними маршрутами до інших країн та надає урядам цих держав інформацію щодо сумнівного походження зерна, яке продає Росія.

Також відомо, що українську пшеницю вивозять до Росії для перероблення, але складно відстежити, куди це зерно переправляється звідти.

Також читайте: Шість російських кораблів і катерів контролюють транспортування викраденого українського продовольства в Азовському морі, - ВМС ЗСУ
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Топ коментарі
+19
Ці придурочні визнали лднр, нехай пісок жруть!!!
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19.07.2022 16:13
+13
Не розумію,які це мають бути відносини з ціми москалями- бедуїнами !!!)))
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19.07.2022 16:12
+13
сірія днр визнала, яке зерно, хай см.....
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19.07.2022 16:14
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Уряд Ze анонсував нову мирну ініціативу - "Хліб в обмін на ракети".
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19.07.2022 16:10 Відповісти
Не розумію,які це мають бути відносини з ціми москалями- бедуїнами !!!)))
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19.07.2022 16:12 Відповісти
бедуїнство
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19.07.2022 16:17 Відповісти
То тільки Сирія купляє крадене українське зерно?
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19.07.2022 16:12 Відповісти
Ці придурочні визнали лднр, нехай пісок жруть!!!
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19.07.2022 16:13 Відповісти
сірія днр визнала, яке зерно, хай см.....
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19.07.2022 16:14 Відповісти
рашка вже давно налагодила постачання не тільки зерна а і обхід санкцій..
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19.07.2022 16:15 Відповісти
У нас как при Сталине. Сирия поставляет рашистам солдат и оружие а мы вывозим в Сирию урожай
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19.07.2022 16:18 Відповісти
тьфу, блд! Що значе "може" ?! Це треба було давно вже зробити! Хоча б для того щоб піднести урок іншим!
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19.07.2022 16:23 Відповісти
И всё время "МОЖЕТ". Все всё могут и никто ничего не делает. Запретите экспорт хлеба союзнику пуйла немедленно.
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19.07.2022 16:26 Відповісти
так уже надо было прекратить!и что значит могут?зэ-быдло вообще окуел ?эти ******** призналют дырляндию какие вообще отношения могут быть с этими подстилками ***********?
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19.07.2022 16:32 Відповісти
Погрожуємо зробити те, що треба було зробити ще вчора.
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19.07.2022 17:33 Відповісти
Что значит Украина может остановить поставки зерна в СИРИЮ!!Давно известно , что Сирия покупает ворованное зерно с Украины!И поэтому уже давно надо было бы положить запрет на продажу украинского зерна в СИРИЮ!
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19.07.2022 20:28 Відповісти
Вам би все "запрєтіть"! Зв'язки налагоджені десятиріччями, гроші справно надходять - менша частина на рахунки в українських банках, рівно стільки, щоб реальні виробники ледь кінці з кінцями звели, більша - на офшорні... А ви - "положить запрєт"?! А з чого агробарони жити будуть? А нєдвігу за кордоном за які шиши придбавати?
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19.07.2022 22:12 Відповісти
 
 