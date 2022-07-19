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зерно (3092) обстріл (27076) пожежа (4241) пшениця (222) ячмінь (15)

Через російські обстріли майже щодня горять поля у Запорізькій області, - голова громади Коноваленко

поле,пожежа

Майже щодня у Запорізькій області через обстріли горять поля озимої пшениці та ячменю. Прямо зараз горить три поля.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів голова Пологівської територіальної громади Юрій Коноваленко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, вся територія громади окупована ще 3 березня. Значна частина фермерів були змушені виїхати. Тому не змогли обробити посіяне. А ті, що залишилися, у надскладних умовах доглянули свої поля. Ті, кому дозволили окупанти, почали збирання врожаю. Але, на жаль, майже щоденно великі площі озимої пшениці, ячменю горять унаслідок обстрілів", - каже він.

За словами Юрія Коноваленка, надзвичайники та фермери в окупації намагаються рятувати врожай.

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"Ми не знаємо, яка подальша доля того, що вдасться зібрати. Чи його заберуть за безцінь? Чи його взагалі заберуть? Чи вдасться щось продати на підконтрольну Україні територію?", - наголошує він.

6 липня громада повідомляла, що військові РФ скидають фосфорні бомби на поля з пшеницею на лінії зіткнення у Запорізькій області.

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славний Зе призидент жеж розпорядився засіювати поля...так само як перед війною..будувати дороги
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19.07.2022 16:22 Відповісти
щоб якійсь Сирії,чи африканській мумба-тумба-юмба не було голоду..
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19.07.2022 16:24 Відповісти
Куди не кинься, а Бєдоносець робить свою справу.
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19.07.2022 16:33 Відповісти
Лучше пускай сгорит чем окупанты вывезут на Рашку а потом продадут в Сирию в обмен на оружие и солдат.
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19.07.2022 16:35 Відповісти
а чого це ООН мовчить, чи їм головне вивезти зерно з України?
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19.07.2022 18:16 Відповісти
 
 