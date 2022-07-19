Через російські обстріли майже щодня горять поля у Запорізькій області, - голова громади Коноваленко
Майже щодня у Запорізькій області через обстріли горять поля озимої пшениці та ячменю. Прямо зараз горить три поля.
Про це в ефірі Громадського радіо розповів голова Пологівської територіальної громади Юрій Коноваленко, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, вся територія громади окупована ще 3 березня. Значна частина фермерів були змушені виїхати. Тому не змогли обробити посіяне. А ті, що залишилися, у надскладних умовах доглянули свої поля. Ті, кому дозволили окупанти, почали збирання врожаю. Але, на жаль, майже щоденно великі площі озимої пшениці, ячменю горять унаслідок обстрілів", - каже він.
За словами Юрія Коноваленка, надзвичайники та фермери в окупації намагаються рятувати врожай.
"Ми не знаємо, яка подальша доля того, що вдасться зібрати. Чи його заберуть за безцінь? Чи його взагалі заберуть? Чи вдасться щось продати на підконтрольну Україні територію?", - наголошує він.
6 липня громада повідомляла, що військові РФ скидають фосфорні бомби на поля з пшеницею на лінії зіткнення у Запорізькій області.
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