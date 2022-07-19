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Миколаїв (1758) Миколаївська область (2207) Одеська область (3000) Херсонщина (5366)

ОК "Південь" про ситуацію південнобузькому напрямку: Ворог веде оборонні дії на відступних рубежах, втрачаючи логістику і резерви

херсонщина

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована силами оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог продовжує ведення оборонних дій на відступних рубежах. Втрачаючи логістику і резерви, не створює ударних угруповань, намагається тримати основною формою ведення бою дистанційні обстріли.

"Так, протягом ночі атаковано Одещину сімома ракетами типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Одну збито силами протиповітряної оборони, решта шість влучили в мирне село. Зруйновано і загорілися п'ять приватних будівель, постраждали школа, будинок культури, декілька інших приватних садиб, автомобілів. Постраждало шість цивільних осіб, із них одна новонароджена дитина", - нагадують в ОК "Південь"ю

Також зазначається, що на Миколаївщині вкотре із нетиповим застосуванням зенітно-ракетної системи С-300 обстріляно фермерські господарства та сільськогосподарські угіддя навколо населених пунктів Висунськ, Новий Буг, Лепетиха.

"Крім того російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих", - йдеться у зведенні.

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Повідомляється також, що на морі продовжується штормова погода, корабельне угруповання ворожого флоту посилено до трьох ракетних та трьох великих десантних кораблів. Їх наміри й задачі незмінні. Рівень загрози від застосування, в тому числі, і 24 ракет типу "Калібр" залишається високим.

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монголія теж має нам допомогти
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19.07.2022 16:53 Відповісти
..сподіваюсь у "женералЬа Безумної-Підермачної" знають, що пускові установки усИх типів треба знищувати, якщо ціль підтверджена і в зоні можливостей ЗСУ?
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19.07.2022 16:54 Відповісти
Ок Південь філіал армії рф??? Лише про здобутки і потужності рашистів сповіщають! А де ваші здобутки ? Не брешіть , ніфіга ви на півдні не контролюєте! Все контролюють кацапи і роблять так, як їм, а не вам заманеться!
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19.07.2022 18:06 Відповісти
ОК Юг, каждый день сражаются на благо независтмости Украины. Мой город (Одесса) каждый день под обстрелами ракетами. ОК ЮГ - это защита Николаева, Запорожья и их областей, НАШИ части с самого начала Войны воюют на самых опасных участках, мы терпим потери, скорбим о павших героях, но продолжаем защищать нашу страну. И Ваши слова очень оскорбительны для наших воинов.
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19.07.2022 20:40 Відповісти


Ок Південь філіал армії рф???

піддержую.За три місяці ні одної толкової операції
уже і рашисти ослабили фронт перекинувши на донбас часть війська
а ми все томчимось на місті
ніякого плану визволення херсонщини немає
все проходить сумбурно без всякої цілі
Зеленському пора навести порядок в генеральному штабі і ОК Південь
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19.07.2022 19:55 Відповісти
Вот Вы все умные, а почему не на фронте, Друзья? Легче говнокоменты писать из закарпатья? Ты в Одессе поживи или в Харькове и Николаеве.
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19.07.2022 20:43 Відповісти
Пока мои горожане мрут на передовой, Вы там только пишете и пиво пьёте, причем пишете криво. У меня с завода забрали 70 человек из 300. Причем, что мы стратегическое предприятие. И ничего все пошли - отказников не было!
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19.07.2022 20:46 Відповісти
 
 