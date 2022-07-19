ОК "Південь" про ситуацію південнобузькому напрямку: Ворог веде оборонні дії на відступних рубежах, втрачаючи логістику і резерви

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована силами оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог продовжує ведення оборонних дій на відступних рубежах. Втрачаючи логістику і резерви, не створює ударних угруповань, намагається тримати основною формою ведення бою дистанційні обстріли.

"Так, протягом ночі атаковано Одещину сімома ракетами типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Одну збито силами протиповітряної оборони, решта шість влучили в мирне село. Зруйновано і загорілися п'ять приватних будівель, постраждали школа, будинок культури, декілька інших приватних садиб, автомобілів. Постраждало шість цивільних осіб, із них одна новонароджена дитина", - нагадують в ОК "Південь"ю

Також зазначається, що на Миколаївщині вкотре із нетиповим застосуванням зенітно-ракетної системи С-300 обстріляно фермерські господарства та сільськогосподарські угіддя навколо населених пунктів Висунськ, Новий Буг, Лепетиха.

"Крім того російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих", - йдеться у зведенні.

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Повідомляється також, що на морі продовжується штормова погода, корабельне угруповання ворожого флоту посилено до трьох ракетних та трьох великих десантних кораблів. Їх наміри й задачі незмінні. Рівень загрози від застосування, в тому числі, і 24 ракет типу "Калібр" залишається високим.