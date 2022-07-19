Під час війни т.в.о. глави СБУ Малюк допомагав оперативно протидіяти російській агентурі, - Ярош
Екслідер "Правого сектору", командувач "Української добровольчої армії", радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош прокоментував призначення Василя Малюка т.в.о. глави СБУ.
Про це він пише у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку агресії росії у 2014 році українські добровольці налагоджували контакти і співдію з усіма державними силовими структурами, бо розуміли, що тільки в єдності - сила і запорука Перемоги…
Не була виключенням і СБУ. Без применшення, сотні спільних операцій по нейтралізації ворога на лінії фронту, у ворожому і нашому тилу. У таких акціях народилось бойове братство, яке неможливо знищити політичними інтригами або тими чи іншими призначеннями та окремими кадровими змінами.
З початку широкомасштабного вторгнення московськоі орди роль Служби Безпеки України в обороні держави виросла в рази… І, звичайно ж, для мене далеко не все одно як діє державна силова структура у цих умовах… Тому я позитивно сприйняв новину про призначення тво Голови СБУ бригадного генерала Василя Малюка.
Познайомившись після початку "великої війни", нам з ним вдалось налагодити живий контакт, швидко та оперативно вирішувати питання пов’язані, знову ж, з протидією ворожій агентурі та різній антиукраїнській нечисті.
Безумовно, проблем у Служби вистачає… Як на мене, вона потребує негайного радикального реформування та кадрового очищення від пристосуванців та випадкових людей. І тут у пана Василя роботи буде багато…", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Теж здивуюся, якщо Зе-колоборанти його затвердять на посаді
А Єрмак спить та бачить, як би не свою людинку в СБУ призначити.
Він же не втік!
Навіть серед військових є багато таких.
А те що "втік", це вже кримінальний злочин, нікому не цікаво.
будемо подивитись..
люди которые умеют складывать 2+2- зебилы которые смотрят 1+1 давно все поняли "
Чи Татаров та Портнов перестали бути ворогами України?
Не можуть ж бути в СБУ всі генерали поголовго зрадниками, боягузами, корупціонерами та безтолочами.
Малюку , якщо він патріот , треба бути уважнішому у виборі друзів , до яких він їздить на день народження .
А Ярош і Білецький - особистості доить мутні й, навряд, чи варто надавати великого значення їх словам!
Так що давайте не будемо.
Ця людина явно співпрацювала з ворогами, з татаровим і росіским шоблом.
Взагалі у Яроша не виникало думки, що той Малюк агент і працює на русню, просто прикидаючись подекуди патріотом?
А чого ж тоді СБУ проморгало майже всіх диверсантів, які з 2019 вільно гуляли державою?
Свинство!
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Реєстрація: 13.07.2022
Ну, ось і відповідь, за розкрутку Яроша взялись презервативи Подляка…
Зєля - говно.
Так мило 😍😍😍🤡