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Новини Війна
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СБУ (12507) Ярош (177)

Під час війни т.в.о. глави СБУ Малюк допомагав оперативно протидіяти російській агентурі, - Ярош

ярош

Екслідер "Правого сектору", командувач "Української добровольчої армії", радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош прокоментував призначення Василя Малюка т.в.о. глави СБУ.

Про це він пише у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку агресії росії у 2014 році українські добровольці налагоджували контакти і співдію з усіма державними силовими структурами, бо розуміли, що тільки в єдності - сила і запорука Перемоги…

Не була виключенням і СБУ. Без применшення, сотні спільних операцій по нейтралізації ворога на лінії фронту, у ворожому і нашому тилу. У таких акціях народилось бойове братство, яке неможливо знищити політичними інтригами або тими чи іншими призначеннями та окремими кадровими змінами.

З початку широкомасштабного вторгнення московськоі орди роль Служби Безпеки України в обороні держави виросла в рази… І, звичайно ж, для мене далеко не все одно як діє державна силова структура у цих умовах… Тому я позитивно сприйняв новину про призначення тво Голови СБУ бригадного генерала Василя Малюка.

Познайомившись після початку "великої війни", нам з ним вдалось налагодити живий контакт, швидко та оперативно вирішувати питання пов’язані, знову ж, з протидією ворожій агентурі та різній антиукраїнській нечисті.

Безумовно, проблем у Служби вистачає… Як на мене, вона потребує негайного радикального реформування та кадрового очищення від пристосуванців та випадкових людей. І тут у пана Василя роботи буде багато…", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Т.в.о. глави СБУ Малюк не евакуювався в перші дні війни та виконував бойові завдання, очолити Службу має професіонал, - Білецький

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Топ коментарі
+34
Мені дуже подобається ця концепція: згідно неї, я маю дякувати держслужбовцям за те, що вони не повтікали, або не стали ворожими агентами!
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19.07.2022 16:45
+29
кЇк просто якийсь, Білецький і Ярош одночасно вилізли щоб захищати людину Татарова... що відбувається
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19.07.2022 16:40
+26
Затвердять, аж бігом - це людина Єрмака-Татарова. А сліпо довіряти Ярошу не варто.
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19.07.2022 16:38
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ну, якщо він допомагав, та нормальний, то його не затвердять...
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19.07.2022 16:35 Відповісти
Затвердять, аж бігом - це людина Єрмака-Татарова. А сліпо довіряти Ярошу не варто.
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19.07.2022 16:38 Відповісти
Білецький також висловився позитивно
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19.07.2022 16:44 Відповісти
якщо кому й можна довіряти - то це Ярошу.
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19.07.2022 17:00 Відповісти
напевно треба довіряти диванним експертам
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19.07.2022 17:30 Відповісти
Ага.. тобі млять "варто" довіряти...
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19.07.2022 18:59 Відповісти
Азовці теж про нього (зокрема Білецький) добре відгукуються - кажуть бойовий та перевірений патріот України.

Теж здивуюся, якщо Зе-колоборанти його затвердять на посаді
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19.07.2022 16:43 Відповісти
а білецький вже й "азовець"???))))
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19.07.2022 16:56 Відповісти
Ага. Він Марик по телевізору бачив. 😁
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19.07.2022 17:09 Відповісти
кто такой билецкий? диванный боец балабол а может и консерва
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19.07.2022 17:16 Відповісти
а хто кому допомагав?
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19.07.2022 17:20 Відповісти
кЇк просто якийсь, Білецький і Ярош одночасно вилізли щоб захищати людину Татарова... що відбувається
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19.07.2022 16:40 Відповісти
значить він не людина Татарова - все просто
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19.07.2022 16:44 Відповісти
Ага. Татаров помилково Малюка на свій ДР запросив.

А Єрмак спить та бачить, як би не свою людинку в СБУ призначити.
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19.07.2022 19:40 Відповісти
бєнє i авакову таке призначення подобаеться. нiякого дива.
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19.07.2022 16:46 Відповісти
шо шо... Верный признак того, что скоро вынырнет боцман-коротких...
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19.07.2022 16:48 Відповісти
Так бо цього кгб- шного Малюту теж легалізували через друзів Татарова в СБУ, і пропихували по кар'єрі у нацгвардії Білецький і Аваков
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19.07.2022 17:13 Відповісти
А звідки інфа що "людина Татарова" ? Є підтвердження чи ви пи#дабол або говняного фсб бот?
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19.07.2022 19:01 Відповісти
путин-***** , трусливая бункерная моль.
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19.07.2022 19:02 Відповісти
Ярошу верю на все 100%
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19.07.2022 16:40 Відповісти
Скоро будуть давати героя за те що не має прямих доказів співробітництва з ворогом
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19.07.2022 16:40 Відповісти
Мені дуже подобається ця концепція: згідно неї, я маю дякувати держслужбовцям за те, що вони не повтікали, або не стали ворожими агентами!
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19.07.2022 16:45 Відповісти
Ну к сожалению так у нас это работает!!!
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19.07.2022 17:08 Відповісти
Нажаль, багато людей вважають цю тезу слушною.
Він же не втік!
Навіть серед військових є багато таких.
А те що "втік", це вже кримінальний злочин, нікому не цікаво.
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19.07.2022 17:13 Відповісти
Ох давно я вже не вірю ярошу і білецькому. Продалися за грош
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19.07.2022 16:46 Відповісти
100%
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19.07.2022 16:57 Відповісти
да не - они походу изначально были бенины креатуры - кстати за время майдана 2014 года не погиб ни один "боец правого сектора"
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19.07.2022 17:18 Відповісти
..нікому тепер не можна довіряти, навіть себе вже треба перевіряти..)
будемо подивитись..
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19.07.2022 16:47 Відповісти
А папаше Мюллеру можно? )
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19.07.2022 17:45 Відповісти
та Татарову цілком і прокурора свого вистачить. )
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19.07.2022 16:47 Відповісти
Кто тут Билецкого ...уями обкладывал по этому же поводу,давайте тогда и Яроша,зрада так зрада,не мелочитесь...
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19.07.2022 16:57 Відповісти
про яроша - люди которые умеют складывать 2+2 - давно все поняли
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19.07.2022 17:19 Відповісти
"про яроша - люди которые умеют складывать 2+2 - зебилы которые смотрят 1+1 давно все поняли "
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19.07.2022 19:02 Відповісти
Была такая орг. Трызуб, в 2007 она ездили в Крым распространяла листовки тип всех москалей на ножи, в 2007 была смута с премьером Януковичем. В 2004 основатель Трызуба Иванишин писал мол большего патриота для Украины чем Янукович найти сложно. Пох Татаров, это точно агентура
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19.07.2022 21:24 Відповісти
Ярош вже давно не той. Та й чи був він тим? Білецький - тим більше. Хто такий Білецький? Це гарно вдягнений накачаний хлопець. Весь такий "на стилі" і, до війни - постійний гість Савіка Шустера на каналі Ахметова.
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19.07.2022 17:00 Відповісти
І що Малюк перестав бути людинкою Татарова та Портнова?

Чи Татаров та Портнов перестали бути ворогами України?
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19.07.2022 17:07 Відповісти
Це людина Татарова...тому ГЕТЬ!
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19.07.2022 17:09 Відповісти
Ну те шо татаров і портнов перестали-ну не може буть,значить перестав Малюк. Такі логіка однако. Во оно как бува Шось Ярош і Білецький не договарюють.
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19.07.2022 17:15 Відповісти
Тьху блін, у цієї влади як не риг Портнова, так Коломойського
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19.07.2022 17:15 Відповісти
не трынди кацап татаровский или портновский
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19.07.2022 17:20 Відповісти
Ну ну тузи ,час невблаганний і х..й по вашому щурячі морди складеться.
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19.07.2022 17:22 Відповісти
Ярош-це людина Бені а Білецький слуга Авакяна...всі свої..
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19.07.2022 17:27 Відповісти
Ну і що, що обличчя, як у мордоворота, та якось заїхав в ресторан на свято татарова? А хіба до 24.02 кар'єрні стрибки в силових органах не вимагали обов'язкової участі власної печінки у подібних заходах впливових осіб?
Не можуть ж бути в СБУ всі генерали поголовго зрадниками, боягузами, корупціонерами та безтолочами.
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19.07.2022 17:34 Відповісти
Якби там не було , але прізвища дЕрьмака чи татарова вже настільки стали токсичними , що одна лиш згадка їхніх прізвищ , поряд з прізвищем будь якої людини , моментально викликає підозру до тієї людини . .
Малюку , якщо він патріот , треба бути уважнішому у виборі друзів , до яких він їздить на день народження .
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19.07.2022 17:42 Відповісти
І як це, маючи такого ефективного заступника, Баканов набакланив аж на термінове звільненя з натяком від зеленського чи не на державну зраду?
А Ярош і Білецький - особистості доить мутні й, навряд, чи варто надавати великого значення їх словам!
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19.07.2022 17:42 Відповісти
Як би кожен українець, всього на 10%, був таким патріотом, яким є Ярош - то раша до нас не сунула б носа. Мабуть Революція Гідності пройшла мимо вас. Хлопці Яроша для вас не герої? Білецький і Ярош захищали і захищають Україну. Їм можна вірити.
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19.07.2022 20:49 Відповісти
Ківа теж спочатку воював.
Так що давайте не будемо.
Ця людина явно співпрацювала з ворогами, з татаровим і росіским шоблом.
Взагалі у Яроша не виникало думки, що той Малюк агент і працює на русню, просто прикидаючись подекуди патріотом?
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19.07.2022 17:42 Відповісти
Братство у вас ітітьколотіть...
А чого ж тоді СБУ проморгало майже всіх диверсантів, які з 2019 вільно гуляли державою?
Свинство!
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19.07.2022 17:45 Відповісти
странно от Яроша слышать такие заявления. Вacилий Мaлюк вoзглaвил Глaвнoe упрaвлeниe пo бoрьбe c кoррупциeй и oргaнизoвaннoй прecтупнocтью. так что, коррупции и организованной преступности за это время стало меньше? как раз совсем наоборот, такого разгула коррупции и преступности в Украине еще не было со времен лихих 90-ых. наверняка есть более достойные кандидаты на эту должность.
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19.07.2022 17:49 Відповісти
Зеленський виконував і виконуе вказівки коломойского к Ярошу та Білецькому він ніколи не прислуховувався. Як кажуть з достовірних істочників ОП керівником СБУ затвердят лисого з 95 квартала його вже зараз готують
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19.07.2022 17:51 Відповісти
Ярошу вірю як нікому
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19.07.2022 17:52 Відповісти


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Реєстрація: 13.07.2022
Ну, ось і відповідь, за розкрутку Яроша взялись презервативи Подляка…
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19.07.2022 19:30 Відповісти
Ого! Скільки русні набігло, тільки побачили ім'я Яроша!
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19.07.2022 18:00 Відповісти
Ну ось і добренько,ато порохоботи вже другий день таку зраду,таку зраду роздмухали,що аж на параші чутно!!!
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19.07.2022 18:02 Відповісти
З твоїх слів порохоботи - патріоти, а ти за зрадників, чи й сам кацап?
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19.07.2022 18:15 Відповісти
він же чітко сказав, що йому аж на параші чутно, що не зрозуміло?
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19.07.2022 19:09 Відповісти
путин-*****, трусливая бункерная моль.
Зєля - говно.
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19.07.2022 19:05 Відповісти
что тут хорошего? Ярош совсем не белый и пушистый, и тоже как и Мaлюк был замечен в скандалах связанных с "янтарной" мафией и таможней. люди с подмоченной репутацией НЕ должны занимать такие ответственные должности.
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19.07.2022 19:57 Відповісти
нові методички підвезли?
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20.07.2022 15:51 Відповісти
А ось достойна кандидатура - екс.начальник ГУР Міноборони України генерал-полковник ЗСУ ВАСИЛЬ БУРБА !
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19.07.2022 18:27 Відповісти
Людинка Бєні захищає новопризначеного єрмаківця...
Так мило 😍😍😍🤡
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19.07.2022 18:28 Відповісти
Якщо Білецький і Ярош за,значить все НОРМ.
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19.07.2022 18:39 Відповісти
татаров з эрмаком теж за.
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19.07.2022 19:21 Відповісти
Ще один хробак: реєстрація 22 травня, заходив-сьогодні…
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19.07.2022 19:33 Відповісти
...*Все тече,все міняється*...
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19.07.2022 18:42 Відповісти
Ему верю
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19.07.2022 19:09 Відповісти
А чому? Що він такого зробив? Добробат в 2014-му? Так тоді ви маєте знати, що добробати були, типу, приватною військовою армією того ж таки Коломойського. Власне, через Коломойського і стався Іловайськ.
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19.07.2022 19:51 Відповісти
Побачимо, що скажуть ті хто постачає зброю, вони точно знають хто чим дихає.
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19.07.2022 20:18 Відповісти
Ярош давно "здувся ". так що його думка якось не гойдає .
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19.07.2022 22:48 Відповісти
хай тебе пяні орки гойдають
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20.07.2022 15:53 Відповісти
 
 