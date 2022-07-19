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Експоліціянтку з Куп'янська підозрюють у держзраді: Проводила обшуки у колишніх колег з метою вилучення табельної зброї

прокуратура

Експоліціянтку з Куп'янська Харківської області підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

За даними слідства, колишня спеціаліст-криміналіст у м. Куп'янськ добровільно перейшла на бік окупантів та почала співпрацювати з представниками країни-агресора.

"На вимогу російських кураторів жінка повідомляла їм інформацію щодо анкетних даних поліцейських Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області, фактичні адреси їх мешкання, відомості про наявність у них зброї.

Крім того, підозрювана проводила обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї", - розповіли в прокуратурі.

Жінці заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Автор: 
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Топ коментарі
+26
А чого її @бальник прикрили? Зрадниця у формі лишилась на окупованій території, кожний громадянин України повинен її знати в морду і знагоди ліквідувати
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19.07.2022 16:40
+10
Нічого дивного, а тим часом земіністр Монастирськоаваков бавиться в Чехії на виставці, представляє знищену ЗСУ технику окупантів...поліція займається здирництвом на дорогах, обирають комбайнерів які їдуть на жнива, кришують наркоту, Патрульні взагалі перевіщують свої поноваження. Клименко не бачить, міністру пох...
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19.07.2022 16:42
+6
цю москальську вафлістку треба знати в ліцо,тобто в пику.
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19.07.2022 16:57
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А чого її @бальник прикрили? Зрадниця у формі лишилась на окупованій території, кожний громадянин України повинен її знати в морду і знагоди ліквідувати
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19.07.2022 16:40 Відповісти
Кому зрадниця,а кому й ні.Так,наразі служить іншим,але все рівно для деякої касти вона є "своя".Мусара всех стран обьедіняйтесь!
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19.07.2022 17:44 Відповісти
Для Єрмака вона не зрадниця, а колега.
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19.07.2022 17:53 Відповісти
Нічого дивного, а тим часом земіністр Монастирськоаваков бавиться в Чехії на виставці, представляє знищену ЗСУ технику окупантів...поліція займається здирництвом на дорогах, обирають комбайнерів які їдуть на жнива, кришують наркоту, Патрульні взагалі перевіщують свої поноваження. Клименко не бачить, міністру пох...
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19.07.2022 16:42 Відповісти
Все як завжди, похєру війна.
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19.07.2022 16:53 Відповісти
Це як собаця крутиться-мотається навкруги за своїм хвостом...
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19.07.2022 16:50 Відповісти
Курва ******! Чого хлєбало прикрили?
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19.07.2022 16:52 Відповісти
Никого не напоминает?
Няш-мяш
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19.07.2022 16:54 Відповісти
цю москальську вафлістку треба знати в ліцо,тобто в пику.
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19.07.2022 16:57 Відповісти
Активістка з затятих. Отримала освіту коштом українців. Де кадрові чистки в держ.структурах??
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19.07.2022 17:16 Відповісти
Там потрібно чистити починая з монастирського, кліменка, Антонія ригащенко і решту непотрібу які паразитують на податкі громадян України.
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19.07.2022 17:28 Відповісти
Щось не чути про куп'янський депутатський корпус та верхи ментівства, яки чинили опір окупантам. Сиділи по хатах з табельною зброєю?
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19.07.2022 17:38 Відповісти
Ця каста першими ж побігли Новьій Парядок зустрічати
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19.07.2022 17:46 Відповісти
Там цих пьозд через одну!
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19.07.2022 19:48 Відповісти
 
 