Україна рано чи пізно атакує російський флот у Чорному морі, - заступник міністра оборони Гаврилов
Україна готується за допомогою західної зброї знищити Чорноморський флот РФ і повернути Крим. РФ має залишити окупований півострів, якщо хоче продовжити існування як країна.
Про це заявив в інтерв'ю The Times заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, який спостерігає у Великій Британії за навчаннями українських військ, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українські військові зараз нарощують власні протикорабельні ракети і чекають отримання зброї більшої дальності від інших країн.
"Вони мають заплатити за свою агресію", - переконаний він.
За словами Гаврилова, Україна рано чи пізно атакує російський флот у Чорному морі.
"У нас є постійна загроза з боку російського Чорноморського флоту. Враховуючи нові технології та можливості, які ми отримуємо, ми маємо протистояти цій загрозі. Ми розпочали з операції на Зміїному острові. Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми націлимося на флот. Це неминуче, тому що ми маємо гарантувати безпеку нашому народу", - цитує посадовця Ліга.
При цьому Україна готова атакувати російські кораблі в усьому Чорному морю, якщо матиме таку нагоду. Влада планує звільнити Крим та веде переговори із Заходом щодо використання західної зброї для ураження російських військ на тимчасово окупованому півострові.
"Рано чи пізно ми матимемо достатньо ресурсів, щоб атакувати Росію в Чорному морі та Криму. Крим - це українська територія, тому будь-яка ціль там законна для нас", - сказав Гаврилов.
Він зазначив, що Крим можна повернути військовим чи дипломатичним шляхом - і треба ретельно подумати, як це правильно зробити. "Росія має залишити Крим, якщо вони хочуть існувати як країна", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Повідомте, будь ласка, точну дату і точний час!
Ну не дурко?
Ну от навіщо такими порожніми заявами компроментувати себе?
Чи це такий спосіб підірвати єдину надію, яка ще є в українського народу - віру в ЗСУ?
Гаврилов балаболом був!
если бы этот чиновник знал, что через какое-то время ему прийдется отвечать за свои слова чем-нибудь серьезным - должностью, свободой, деньгами, погонами - он бы десять раз подумал, а стоит ли делать такие заявления.
у власти популисты - они уже выиграли все будущие битвы, вернули стране суверенитет и заняты только одним - послевоенным обустройством. в том, что деньги на обустройство будут, они тоже не сомневаются.
Рано вже не може бути, бо треба сьогодні але якщо пізно, то це вже буде не важливо для України.
Цей Гаврилов ще той оратор, бо так і не зрозуміло як збираються повертати території військовим чи дипломатичним шляхом, бо їм ще треба "ретельно подумати". Він ніби не помічає, що зараз війна і рашка в даний момент у нас захоплює нові території, а ЗСУ старається відстояти іх. Тому тільки спроби атакувати можуть ускладнити чи зупинити наступ рашистів.
Д...л бл ...
Щом ми на роботі таку хрєнь несли, позвільняли б вже давно.