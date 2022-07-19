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Крим (14081) Міноборони (7010) Чорноморський флот рф (618)

Україна рано чи пізно атакує російський флот у Чорному морі, - заступник міністра оборони Гаврилов

флот,рф,черноморский

Україна готується за допомогою західної зброї знищити Чорноморський флот РФ і повернути Крим. РФ має залишити окупований півострів, якщо хоче продовжити існування як країна.

Про це заявив в інтерв'ю The Times заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, який спостерігає у Великій Британії за навчаннями українських військ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українські військові зараз нарощують власні протикорабельні ракети і чекають отримання зброї більшої дальності від інших країн.

"Вони мають заплатити за свою агресію", - переконаний він.

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За словами Гаврилова, Україна рано чи пізно атакує російський флот у Чорному морі.

"У нас є постійна загроза з боку російського Чорноморського флоту. Враховуючи нові технології та можливості, які ми отримуємо, ми маємо протистояти цій загрозі. Ми розпочали з операції на Зміїному острові. Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми націлимося на флот. Це неминуче, тому що ми маємо гарантувати безпеку нашому народу", - цитує посадовця Ліга.

При цьому Україна готова атакувати російські кораблі в усьому Чорному морю, якщо матиме таку нагоду. Влада планує звільнити Крим та веде переговори із Заходом щодо використання західної зброї для ураження російських військ на тимчасово окупованому півострові.

"Рано чи пізно ми матимемо достатньо ресурсів, щоб атакувати Росію в Чорному морі та Криму. Крим - це українська територія, тому будь-яка ціль там законна для нас", - сказав Гаврилов.

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Він зазначив, що Крим можна повернути військовим чи дипломатичним шляхом - і треба ретельно подумати, як це правильно зробити. "Росія має залишити Крим, якщо вони хочуть існувати як країна", - підсумував він.

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Топ коментарі
+26
а можна ******* без попередження?
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19.07.2022 16:51
+24
Не забудьте оповестить и предупредить всех об этом в СМИ заранее. Вы ж по-другому не работаете!
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19.07.2022 16:51
+13
Краще рано, чим пізно.
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19.07.2022 16:51
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Краще рано, чим пізно.
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19.07.2022 16:51 Відповісти
Краще вчасно.
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19.07.2022 18:36 Відповісти
еще один арестови
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19.07.2022 16:51 Відповісти
Не, зебуины все делают счинно. Они же шо рыба об лед, насчет ответки в Каспий.
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19.07.2022 17:15 Відповісти
Не забудьте оповестить и предупредить всех об этом в СМИ заранее. Вы ж по-другому не работаете!
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19.07.2022 16:51 Відповісти
І ніби адекватний генерал ЗСУ, а .... після тих дурних інтерв"ю кацапи відвели свою плавучу армаду до Новоросійська і виводять на атаку підводні човники з крилатими ракетами або літаки. Дійсно доречні дописи, у яких докори про координати і ляпи від генерала. Як розцінити ті слова: спроба показати себе у європі, застереження, дурість, намагання настрашити .... ???? Спочатку потрібно без зайвих слів влупити, потопити, а навіть потім .... не ... п...патякати.
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19.07.2022 18:25 Відповісти
Ни одно ни другое. Генерал, скал об этом только с одной целью- убедить дать оружие. И сам генерал, западные генералы прекрасно понимают, что уничтожить ЧФ с береговых комплексов в Украине невозможно. Кста, флот из Севастопля убрали до этого интервью
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19.07.2022 19:00 Відповісти
почему невозможно? не совсем уловил.
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20.07.2022 05:50 Відповісти
а можна ******* без попередження?
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19.07.2022 16:51 Відповісти
Нехай крисюки вже зараз обсираються.
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19.07.2022 17:28 Відповісти
нужно
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19.07.2022 21:28 Відповісти
Так оно и будет, и лутше раноно чем мослезавтра
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19.07.2022 16:52 Відповісти
дипломатия закончилась в 2014м году
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19.07.2022 16:53 Відповісти
Всі кацапські свинячі корита які свині клічут флотам-будуть обов'язково знищенні...
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19.07.2022 16:54 Відповісти
Я думаю, что бахнем по флоту и целям в Крыму, только когда поставят системы ПРО в нужном нам количестве
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19.07.2022 16:55 Відповісти
я теж фантазую.що маскву рознесуть вщент..говорильня відкрита
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19.07.2022 16:56 Відповісти
рознесуть, але це буде робити не ЗСУ.
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20.07.2022 05:52 Відповісти
Такие дела, как и деньги, любят тишину. У нас же сплошной курятник
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19.07.2022 16:57 Відповісти
Єто такой щютка !
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19.07.2022 17:47 Відповісти
Координати пускових перед атакою теж в пресу підуть? Знищувати ЧФ треба, але без анонсів.
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19.07.2022 16:59 Відповісти
Лучше рано чем поздно, меньше угрозы нашим мирным городам.
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19.07.2022 17:00 Відповісти
Не рано чи пизно а негайно
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19.07.2022 17:01 Відповісти
💯👍
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19.07.2022 17:30 Відповісти
Сколько полезных идиотов , желающих попиариться . Страшно подумать , что с ними будет , если без интернета останутся .
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19.07.2022 17:04 Відповісти
Базікання, пустозвонство,, брехя--це фішка нинішньої влади. Починаючи від президента і до люся аристовича.Невже там такі всі ідіоти7
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19.07.2022 17:07 Відповісти
Що це за заступник міністра оборони,що полоще своїм язиком.Бла бла бла.Пів України окуповано,а вони байки нам розповідають.Чи вони всі там тупі ідіоти
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19.07.2022 17:09 Відповісти
ох за порєбриком зараз полихне від такої заяви. )
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19.07.2022 17:09 Відповісти
це недолуге зелене шоу вже дістало
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19.07.2022 17:09 Відповісти
Та не мешайте. У них с медедом - дуэль. кто кого переплюнет.
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19.07.2022 17:19 Відповісти
Так рано чи пізно?
Повідомте, будь ласка, точну дату і точний час!
Ну не дурко?
Ну от навіщо такими порожніми заявами компроментувати себе?
Чи це такий спосіб підірвати єдину надію, яка ще є в українського народу - віру в ЗСУ?
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19.07.2022 17:22 Відповісти
Гаврилов був військовим мужем,
Гаврилов балаболом був!
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19.07.2022 17:25 Відповісти
Він знає що це не так! Але ж ПіАр ніхто не скасовував !
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19.07.2022 17:50 Відповісти
пришло время безответственных заявлений.

если бы этот чиновник знал, что через какое-то время ему прийдется отвечать за свои слова чем-нибудь серьезным - должностью, свободой, деньгами, погонами - он бы десять раз подумал, а стоит ли делать такие заявления.

у власти популисты - они уже выиграли все будущие битвы, вернули стране суверенитет и заняты только одним - послевоенным обустройством. в том, что деньги на обустройство будут, они тоже не сомневаются.
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19.07.2022 17:28 Відповісти
Рано чи пізно ми матимемо достатньо ресурсів, щоб атакувати Росію в Чорному морі т Джерело:

Рано вже не може бути, бо треба сьогодні але якщо пізно, то це вже буде не важливо для України.
Цей Гаврилов ще той оратор, бо так і не зрозуміло як збираються повертати території військовим чи дипломатичним шляхом, бо їм ще треба "ретельно подумати". Він ніби не помічає, що зараз війна і рашка в даний момент у нас захоплює нові території, а ЗСУ старається відстояти іх. Тому тільки спроби атакувати можуть ускладнити чи зупинити наступ рашистів.
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19.07.2022 17:34 Відповісти
Ай да маладец! Твои слова да богу в душу!
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19.07.2022 17:37 Відповісти
Заступник міністра оборони Гаврилов казатиме одне, але готується до 10 місячного перемир'я з Московією для "вивезення зерна" з портів України.
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19.07.2022 17:45 Відповісти
Популіст зелений! В тебе схід Миколаївщини знову окупований, ви сцуки за 5 місяців не спромоглися звільнити хоча б клаптик правобережної Херсонщини! Зрадники прокляті! Щоб на вас ракета впала посеред Києва!
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19.07.2022 17:56 Відповісти
ЧФ рф вивели у Новоросійськ. І чим його там дістати ? Трайдентами чи Першингами ??
Д...л бл ...
Щом ми на роботі таку хрєнь несли, позвільняли б вже давно.
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19.07.2022 18:24 Відповісти
Вот рассказывают - чечены тик-токеры. Да здесь вся власть и половина МО Украины такие же конченые идиоты безуглые.
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19.07.2022 19:19 Відповісти
Ви запіздились, вони вже повтікали роняя лапті.
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19.07.2022 19:26 Відповісти
Потрібно жахнути по всіх цілях до яких дістанемо до того як зебіли підпишуть зернові коридори і щоб в них відбити навіть думку про перемови тільки до перемоги ЗСУ.
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19.07.2022 19:41 Відповісти
Потрібно назвати час і місце звідкіля розпочнеться атака, бо без цього автор не до кінця ідіот.
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19.07.2022 19:51 Відповісти
Кто тебе давал право это говорить? резников?
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19.07.2022 22:39 Відповісти
 
 