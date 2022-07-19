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Шмигаль доручив секретаріату Кабміну організувати роботу комісії з відбору керівника НАБУ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив секретаріату Кабінету Міністрів невідкладно організувати перше засідання комісії щодо відбору керівника Національного антикорупційного бюро.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За дорученням президента Володимира Зеленського активізовано обрання керівництва антикорупційних органів в Україні. Сьогодні конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Зі свого боку доручаю секретаріату Кабінету Міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника", - сказав Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що розраховує, що робота комісії буде швидкою та результативною.
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Будь ласка, зачекайте...
Після війни та ЗЄ прийдеться Державу відбудовувати з нуля.
А Єрмак, Татаров та їх люди повинні бути знищені.
https://twitter.com/babaikit/status/1549303501569855488 6 ч
З СБУ все зрозуміло було.
Але що відбувається із ГУР?..
Я что то пропустил?