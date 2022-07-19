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Шмигаль доручив секретаріату Кабміну організувати роботу комісії з відбору керівника НАБУ

шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив секретаріату Кабінету Міністрів невідкладно організувати перше засідання комісії щодо відбору керівника Національного антикорупційного бюро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За дорученням президента Володимира Зеленського активізовано обрання керівництва антикорупційних органів в Україні. Сьогодні конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Зі свого боку доручаю секретаріату Кабінету Міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що розраховує, що робота комісії буде швидкою та результативною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після обрання керівника САП розблокується конкурс на директора НАБУ, - ОП

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Єрмак знищив державні інституції.

Після війни та ЗЄ прийдеться Державу відбудовувати з нуля.
А Єрмак, Татаров та їх люди повинні бути знищені.
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19.07.2022 17:04 Відповісти
Баба і кіт@babaikit

https://twitter.com/babaikit/status/1549303501569855488 6 ч

З СБУ все зрозуміло було.
Але що відбувається із ГУР?..

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19.07.2022 17:07 Відповісти
гнида Червоненко


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19.07.2022 17:16 Відповісти
А хто та коли підпише призначення? Має право тільки генпрокурор. А вона звільнена. ТВО не може. Ця гра єрмаківського ОП на кого розрахована?
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19.07.2022 17:12 Відповісти
Для кого це розводилово, імітація бурхливої діяльності?
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19.07.2022 17:17 Відповісти
А це для нас. Питання в іншому: за кого вони мають народ? А відповідь наступна: ніхто притомний клоуна не обере.
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19.07.2022 17:24 Відповісти
Сказав "Ну ви там порадьтеся, сміливо висовуйте кандидатів, активності побільше. І як Андрі́й Бори́сович скажуть той і виграє".
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19.07.2022 18:07 Відповісти
Комисия уже утвердила руководителя САП?
Я что то пропустил?
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19.07.2022 18:11 Відповісти
 
 