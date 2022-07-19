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Друга хвиля евакуації почалась на окупованих територіях, - мер Мелітополя Федоров

евакуація

Другий тиждень у черзі на евакуацію перебувають понад тисячу осіб.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Друга хвиля йде зараз. Вже другий тиждень у черзі на евакуацію перебувають понад тисячу осіб. І це друга хвиля. Вона приблизно така ж за інтенсивністю, як у перший місяць окупації", - пояснив очільник міста.

Федоров зазначив, що ближче до опалювального сезону очікується ще третя хвиля.

"Опалювальний сезон на тимчасово окупованій території, швидше за все, не почнеться. Сьогодні немає газу, немає кваліфікованих співробітників, які можуть підготувати місто. І вони (рашисти. - Ред.) цим не займаються, їм плювати на людей", - додав мер.

Також читайте: Запоріжжя щодня приймає до 1500 евакуйованих громадян з окупованих територій

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Топ коментарі
+5
Твари, держат людей в заложниках. Тут некоторые умники писали, мол нужно было сразу эвакуироваться. Чтоб было понятно - Мелитополь был захвачен менее, чем за сутки после начала вторжения, это быстрее, чем Буча и Ирпень. С тех пор эвакуация - смертельно опасное занятие, а для стариков часто вообще невозможное из-за огромных очередей на блокпостах орков.
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19.07.2022 17:12
+3
Добрий день еврібаді!
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19.07.2022 17:13
+3
Вибухи у Новій Каховці знову.
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19.07.2022 17:14
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Твари, держат людей в заложниках. Тут некоторые умники писали, мол нужно было сразу эвакуироваться. Чтоб было понятно - Мелитополь был захвачен менее, чем за сутки после начала вторжения, это быстрее, чем Буча и Ирпень. С тех пор эвакуация - смертельно опасное занятие, а для стариков часто вообще невозможное из-за огромных очередей на блокпостах орков.
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19.07.2022 17:12 Відповісти
в Киеве также на следующий день уже были на Оболони 25 февраля орки с дрг на танке были на кольце Малиновского и Луговой раздавил пенсионера на танке хорошо что выжил спрашиваеться предупреждали с осени каждый день кроме Херсонской обл также не был защищен север вошли спокойно в Чеониговскую Сумскую Киевскую
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19.07.2022 17:25 Відповісти
Ага. Помним.
https://www.youtube.com/watch?v=HjP3MHcJRT4
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19.07.2022 17:33 Відповісти
Про Киев не надо. Я неспешно собрался и спокойно вывез семью из Киева. Киев никогда не был в оккупации даже на 15%. Потому сравнение с Мелитополем абсолютно неуместно.
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25.07.2022 22:56 Відповісти
..у Вас в Мелитополе есть блогеры *Мир турбин*... ещё какая то *****.. со своим дебильным каналом...рассказывающие о прелестях новой власти. В военном городке на Гвардейской вскрылось столько смердячих консерв..что вонь неимоверная. Каждый второй почитатель руснявых. Так что вариант очищения от мрази вполне осуществим.
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19.07.2022 17:52 Відповісти
То есть, если в Мелитополе 75% ваты и 25% тех, кто не поддерживает русский мир, но не смог уехать, ты предлагаешь очистить от всех скопом, а заодно и от тех, кто там партизанит сейчас?
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25.07.2022 22:58 Відповісти
Добрий день еврібаді!
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19.07.2022 17:13 Відповісти
Вибухи у Новій Каховці знову.
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19.07.2022 17:14 Відповісти
а Дермак шо, вже остатОчно передав казенні землі Півдня хйлу?..
Верховне Головнокомандувач хоч вкУрсє?
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19.07.2022 17:22 Відповісти
Чем меньше будет гражданского населения на оккупированных территориях тем легче их освобождать
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19.07.2022 17:26 Відповісти
Це вже пішла вата, до якої стало доходить, що золотих гір від расісі вони до дочекаються.
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19.07.2022 17:30 Відповісти
Куда подойти к автобусу в Херсоне?
Или Херсон обойдется?
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19.07.2022 18:12 Відповісти
чем дольше тем хуже все там..скоро начнут *********** завозить полній треш паноптикум...
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19.07.2022 19:06 Відповісти
правильно треба писати "перебуває більше тисячі осіб"
також правильно "БРАТИ участь", "БРАТИ", а не приймати.
"Ставити питання".
"Велике спасибі" і "Дуже дякую".
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19.07.2022 20:05 Відповісти
Також і чоловічі прізвища українською мовою відмінюються. "нагороджено МарченкА". "Проклято ЄрмакА".
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19.07.2022 20:08 Відповісти
 
 