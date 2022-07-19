Російський БПЛА Орлан-10 збили в небі над Криворізьким районом, - ОВА
Українські захисники збили російський безпілотник Орлан-10 в небі над Криворізьким районом.
Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Наші військові збили черговий ворожий безпілотник. Російський Орлан-10 знищили у небі над Криворізьким районом", - розповів очільник ОВА.
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Tleu Erniazov
показати весь коментар19.07.2022 18:26 Відповісти Мені подобається 0
Ksenia VB
показати весь коментар19.07.2022 21:42 Відповісти Мені подобається 0
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