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безпілотник (3666) Дніпропетровщина (3261) Резніченко (517)

Російський БПЛА Орлан-10 збили в небі над Криворізьким районом, - ОВА

орлан

Українські захисники збили російський безпілотник Орлан-10 в небі над Криворізьким районом.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Наші військові збили черговий ворожий безпілотник. Російський Орлан-10 знищили у небі над Криворізьким районом", - розповів очільник ОВА.

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Такая кустарная конструкция и дурацкий вид этого орлана. Скорее пацаны рогаткой сбили эту чудо технику...
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19.07.2022 18:26 Відповісти
не скажіть , орлани завдають багато клопоту нашим військовим.
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19.07.2022 21:42 Відповісти
 
 