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Енергоатом (1609) ядерна безпека (543) Запорізька АЕС (1355)

Російські окупанти відібрали перепустки у персоналу та увійшли до радіаційної зони енергоблоку ЗАЕС, - "Енергоатом"

заес

В окупованому Енергодарі на захопленій Запорізькій АЕС російські військові вчергове порушили норми ядерної та радіаційної безпеки, наразивши персонал на небезпеку радіаційного зараження.

Про це в телеграмі повідомляє Енергоатом, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 18 липня 2022 року, російські загарбники, які окупували ЗАЕС, силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на "брудну" естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС. Звісно ж, питаннями безпеки вони не переймалися і порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній.

Якби ж то окупанти наражали на небезпеку тільки себе (а їх точно не шкода!) – можна було б сказати "Яке прикре самогубство", але ж на одязі вони могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією. Ба більше, ніхто не знає, що ще рашисти могли занести й залишити там: зброю, вибухівку тощо. А це вже пряма загроза ядерній безпеці. Вкотре!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали ще двох працівників Запорізької АЕС, - "Енергоатом"

Енергоатом в установленому порядку поінформує МАГАТЕ й інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+4
- Так, когда там уже С.Т.А.Л.К.Е.Р. 2 выйдет?
- Скоро, внучок, скоро
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19.07.2022 18:31
+3
в світлячків будуть бавитись
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19.07.2022 18:45
+2
хотя сталкер это дрочь для лохов. нормальные пацаны уже больше 20 лет ждут новый Half Life
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19.07.2022 18:33
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Пусть они там превратятся в радиоактивный пепел
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19.07.2022 18:28 Відповісти
на привеликий жаль, байки від НАЕК не мають ніякого відношення до дійсності
для залякування плебса - так, для спеців -ні(
то що парашиньці *******, не потребує доказів, то що вони творять куйню і навіть не розуміють, що творять, теж не потребуе доказів!
НА ПРИВЕЛИКИЙ ЖАЛЬ знайти РУДОГО ЛІСА на Запоріжській АЕС вони не зможуть(
а дуже хотілось би!
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19.07.2022 18:44 Відповісти
nado bylo im skazatj , shto mestnie obichno tam v tihuju idut zagaratj
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19.07.2022 18:28 Відповісти
- Так, когда там уже С.Т.А.Л.К.Е.Р. 2 выйдет?
- Скоро, внучок, скоро
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19.07.2022 18:31 Відповісти
хотя сталкер это дрочь для лохов. нормальные пацаны уже больше 20 лет ждут новый Half Life
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19.07.2022 18:33 Відповісти
Запомни пацанчик: Сталкер - это вещь
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19.07.2022 18:50 Відповісти
будут грабить(
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19.07.2022 18:32 Відповісти
Скоро... куски мирного атома по почте домой.
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19.07.2022 19:57 Відповісти
сподіваюсь х..лостан викінуть з МАГАТЄ швидко
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19.07.2022 18:32 Відповісти
а поки сидять та пи**здять
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19.07.2022 18:58 Відповісти
в світлячків будуть бавитись
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19.07.2022 18:45 Відповісти
нужно было в самом начале вытащить твэлы и пусть бы она у-бала...
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19.07.2022 18:53 Відповісти
а весь мир волнует зерно??В том числе и МАГАТЭ??
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19.07.2022 18:59 Відповісти
...судя по всему придурки с болот мацковии заминировали
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19.07.2022 19:03 Відповісти
Певно, ті кацапи дуже хочуть, щоб їх відтепер називали "ваше сіятєльство" та "ваша свєтлость".
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19.07.2022 19:06 Відповісти
Мавпа злізла з дерева ухопила гранату і побігла в реакторний зал АЕС щоб жбурнути її в реактор
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19.07.2022 19:14 Відповісти
Параша це перша країна ядерний терорист у світі. Де ви байдени, шольци та інші?
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19.07.2022 19:22 Відповісти
слухайте, а не можна було їх якось вперед пропустити і швидко замкнути за ними двері? і хай би там сиділи.
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19.07.2022 19:55 Відповісти
еще одни дикари хотят увидеть не видимое
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19.07.2022 21:29 Відповісти
 
 