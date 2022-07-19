Російські окупанти відібрали перепустки у персоналу та увійшли до радіаційної зони енергоблоку ЗАЕС, - "Енергоатом"
В окупованому Енергодарі на захопленій Запорізькій АЕС російські військові вчергове порушили норми ядерної та радіаційної безпеки, наразивши персонал на небезпеку радіаційного зараження.
Про це в телеграмі повідомляє Енергоатом, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора, 18 липня 2022 року, російські загарбники, які окупували ЗАЕС, силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на "брудну" естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС. Звісно ж, питаннями безпеки вони не переймалися і порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній.
Якби ж то окупанти наражали на небезпеку тільки себе (а їх точно не шкода!) – можна було б сказати "Яке прикре самогубство", але ж на одязі вони могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією. Ба більше, ніхто не знає, що ще рашисти могли занести й залишити там: зброю, вибухівку тощо. А це вже пряма загроза ядерній безпеці. Вкотре!
Енергоатом в установленому порядку поінформує МАГАТЕ й інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
для залякування плебса - так, для спеців -ні(
то що парашиньці *******, не потребує доказів, то що вони творять куйню і навіть не розуміють, що творять, теж не потребуе доказів!
НА ПРИВЕЛИКИЙ ЖАЛЬ знайти РУДОГО ЛІСА на Запоріжській АЕС вони не зможуть(
а дуже хотілось би!
- Скоро, внучок, скоро