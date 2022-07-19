Зеленський обговорив із Дудою оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Твітері.

"Підтримую безперервний діалог з Анджеєм Дудою. Поінформував Президента Польщі про актуальний стан справ на полі бою. Обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників і скоординували наші кроки щодо протидії російській агресії", - заявив Зеленський.

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