Зеленський обговорив із Дудою оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників
Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Твітері.
"Підтримую безперервний діалог з Анджеєм Дудою. Поінформував Президента Польщі про актуальний стан справ на полі бою. Обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників і скоординували наші кроки щодо протидії російській агресії", - заявив Зеленський.
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Кабінет Міністрів України запускає 8 програм - 10 млрд грн на рік, спрямованих на підтримку малих та середніх садівників, тепличників та переробників агропродукції.
саме так, панове!
не на будівництво завода снарядів калібру 155 мм,
навіть не на стимуляцію будівельного бізнесу для відновлення зруйнованого житла,
та звісно не на утеплення квартир перед холодомором путіна!