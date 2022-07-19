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Зеленський (22416) Дуда (732)

Зеленський обговорив із Дудою оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників

дуда,зеленський

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Твітері.

"Підтримую безперервний діалог з Анджеєм Дудою. Поінформував Президента Польщі про актуальний стан справ на полі бою. Обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників і скоординували наші кроки щодо протидії російській агресії", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до ВР законопроєкт про особливий статус поляків, - Дуда

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Дуда, асісяй!
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19.07.2022 18:45 Відповісти
це саме те що треба воюючій країні!

безповоротні кредити на сади на теплиці:
Кабінет Міністрів України запускає 8 програм - 10 млрд грн на рік, спрямованих на підтримку малих та середніх садівників, тепличників та переробників агропродукції.

саме так, панове!
не на будівництво завода снарядів калібру 155 мм,
навіть не на стимуляцію будівельного бізнесу для відновлення зруйнованого житла,
та звісно не на утеплення квартир перед холодомором путіна!
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19.07.2022 19:21 Відповісти
Зеля ты убийца народа помогаешь путлеру
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19.07.2022 21:05 Відповісти
 
 