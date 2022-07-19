Плануємо закрити Миколаїв на кілька днів: підемо по будинках і відпрацюємо коригувальників вогню, - Кім
З метою посилення боротьби з колаборантами, Миколаїв у рамках комендантської години на кілька днів планують закрити, щоб "відпрацювати" таких зрадників.
Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Є люди, які або зневірилися, або вирішили заробити, не думаючи про наслідки. Це поодинокі випадки, але кожен такий випадок призводить до потенційних жертв. Коли вказують ворогу місця розташування військових. Ми хочемо це знищити в корені: є ідеї по комендантській годині, плануємо відпрацювання. Місто закриємо на кілька днів, підемо по будинках і відпрацюємо таких людей", - сказав Кім.
Топ коментарі
+24 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар19.07.2022 19:04
+20 Джав Елин 3c433d7d
показати весь коментар19.07.2022 18:45
+12 V Vv 00263b4f
показати весь коментар19.07.2022 18:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Вы не корректировщик?
Деякі залишились але з часом їх .....
Чем больше у людей аудитория слушателей тем больше их заносит...
Що це за методи? Ніхто вам не розповість..)))
Чи ви думаєте що такі коректувальники читають пабліки і такі розумні? Більшісь з них мозочок мають менще чим у таргана
Премия анонимна., та шибениця на площи.
А бабульки у двори,чергах та транспорти здадуть любу падлу.
МотивацИя, real...__
Довбойоб.
Но высшая степень **********а, сообщить об этом заранее !!!
Интернет это какой-то кладезь талантов, тут все всё знают и каждый умней всех тех, кто занят реальным делом, а не писаниной.
Приезжай в Кишинев, тут много жирных котов из Украины косят от рытья окоп. Покажу места, сможешь сопроводить на родину.
Или по типу назначения Луценко - ну просто надо было очень именно его ?
а то некрасиво как то получится. люди придут, а наводчиков то и нжту 🤣🤣🤣
ну и долбоебы 👎👎👎
За цією логікою злопам'ятний і мстивий Зепоц взагалі має мобілізувати всю СБУ, МВС, ГРУ для пошуків користувачів на цензорі, але тоді нам треба мати десь в Карпатах свій "ГУЛАГ")
Або СБУ буде займатися своєю роботою - ловити шпигунів, або хай сидять по кабінетах, хто їх там знає - призначенців баканова.