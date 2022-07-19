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Українські школи, які не пройдуть перевірку рятувальників та поліції, для учнів не відкриються, - ДСНС

школа

В Україні перевірять всі школи перед початком нового навчального року на предмет відповідності вимогам безпеки. У тих навчальних закладах, де не підготовлені бомбосховища та укриття з усім необхідним, навчання в офлайн форматі не почнеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

За словами представника міністерства внутрішніх справ Олени Матвєєвої на сьогоднішньому брифінгу, рішення про початок і форму навчання буде прийматися окремо в кожному регіоні чи навіть кожному навчальному закладі.

Так, зараз йде вивчення ситуації на місцях і, в залежності від рівня безпеки, буде прийматися рішення про дистанційне або очне навчання.

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Напередодні навчального року з 1 вересня представники ДСНС і поліції перевірять всі навчальні заклади на наявність і готовність бомбосховищ, а також разом з педагогами проведуть ряд профілактичних заходів.

"Проєкт МВС "Безпечне освітнє середовище в умовах війни" передбачено, що служби МВС відвідають усі навчальні заклади. Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток із погляду знання ними базових вимог безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану", - розповіла Матвєєва.

Речниця МВС додала також, що будуть внесені необхідні зміни до змісту навчальних програм для 6-11 класів.

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"Зокрема, до предмета "Захист України" буде додано окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності", - розповіла вона.

Також планують розробити "Абетку з безпеки для школяра середньої школи" та відповідний мобільний додаток. Це потрібно для того, щоб кожна дитина знала, як себе вести в різних небезпечних ситуаціях.

"Окрім того, у рамках проєкт планується розміщення у кожній школі інформаційних стендів, на яких у яскравій та доступній формі буде викладено основні правила поведінки дітей в умовах воєнного стану. Цей проєкт буде реалізовано у співпраці з Міністерством освіти та науки", – підкреслила Матвєєва.

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то будуйте бомбосховища для шкіл !

ця війна на десятки чи сотні років

натомість Шмагаль дає на 10 млрд. грн. "безоплатних кредитів" (на Крадівництво) садів та огородів
https://agrotimes.ua/ovochi-sad/nadayut-granty-na-novi-sady-teplyczi-ta-pererobku/
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19.07.2022 18:55 Відповісти
"Також планують розробити "Абетку з безпеки для школяра середньої школи" та відповідний мобільний додаток" -
***-буся?
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19.07.2022 18:58 Відповісти
зробили б краще голосовий додаток про оголошення та відбій повітрятряних тревог!
всіляка хрєнь на телефоні бемкає, а про тревогу - мовчить

.
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19.07.2022 19:13 Відповісти
Якщо там і були якісь бомбосховища з вентиляційним обладнанням то воно вже давно заіржавіло і згнило. А додаткові виходи звідти є?
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19.07.2022 19:01 Відповісти
а хто їх побудує... лише на четвертому місяці війни
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19.07.2022 19:09 Відповісти
Вот когда ленка приведёт своих детей в школу...., да и хрен с ней нехай ведёт и сдаёт - я внука не поведу и родителям запрещу - в Николаев каждый день по десятку ракет прилетает.
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19.07.2022 19:09 Відповісти
нажаль, це так!

але ***** розраховує на роки війни, поки не зламає українців
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19.07.2022 19:11 Відповісти
Довбойоби, яке офлайн. Підвал це братська могила.
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19.07.2022 23:58 Відповісти
 
 