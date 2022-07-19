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Новини Війна
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Генштаб ЗС (6064)

Відбито атаки окупантів на Слов’янському та Донецькому напрямках, на Бахмутському напрямку ворог має частковий успіх біля Покровського, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 19.07.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Слава Україні! Триває 146 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначається. Завершується ротація підрозділів, які задіяні до прикриття ділянки білорусько-українського кордону.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з території російської федерації Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова. Здійснював невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдав авіаційного удару.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка. Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівка завершилась невдало. Окупанти з втратами відійшли.

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На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута. Ворог здійснював артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського. Українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив.

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини. Ворог вів штурмові дії у напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту. Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль. Завдав авіаудару неподалік Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Тривають обопільні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення.

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В Акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з підтримки дій наземних військ та блокування північно-західної частини Чорного моря. В готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України перебувають три носії високоточної зброї.

Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Тривають підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів, які у будь-який спосіб намагаються потрапити на територію рф.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - йдеться в інформації Генштабу.

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Топ коментарі
+10
І знову - частковий успіх. Коли ж їх зупинимо?
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19.07.2022 18:59
+9
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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19.07.2022 18:56
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.07.2022 18:59
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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19.07.2022 18:56 Відповісти
Ворог вів штурмові дії у напрямку https://deepstatemap.live/#13.5/48.5901/38.1596 Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту.
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19.07.2022 18:59 Відповісти
Багатьом відірвали те, чим вони "закріплювались".

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19.07.2022 19:20 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.07.2022 18:59 Відповісти
І знову - частковий успіх. Коли ж їх зупинимо?
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19.07.2022 18:59 Відповісти
that's the neat part
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19.07.2022 19:03 Відповісти
You are meaning "near part", aren't you?
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19.07.2022 19:12 Відповісти
В большинстве случаев да это провал обоhоны и в последующем оставление этого населённого пункта. Но не всегда иногда этот нп всё таки удаётся отбивать
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19.07.2022 22:55 Відповісти
ЗСУ респект. Так, в своём большинстве, начинались сводки и с Луганской области - мав частковий успіх. Закінчилось цей успіх мраком для Луганської обл.
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19.07.2022 19:06 Відповісти
Ничего. Гитлер до Волги дошел, а Наполеон Москву взял - и оба плохо закончили.
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19.07.2022 19:13 Відповісти
Думаете, возьмём штурмом Москву, как Париж и Берлин?
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19.07.2022 19:24 Відповісти
Вместе с поляками, литовцами и британцами - почему нет? Вот уже и венгры свою территорию открывают
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19.07.2022 19:31 Відповісти
Про Гітлера правду написали, а про Наполеона на мій погляд і погляд історії неточно, бо Наполеон Москву не брав, він доганяв придуркуватого імператора не кацапського походження, який напав своєю ордою на імперію Наполеона і коли той вийшов битися москалі почали втікати в бік Сибіру, не бажаючи битися і розтягнули військо французів по бездоріжжю і щаленій бідності кацапів і ті не могли собі купити щось поїсти. То москалі коли йшли то все забирали і забирають сьогодні, а французи купували.
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19.07.2022 22:10 Відповісти
Нас свого часу вчили, що Кутузов наказав залишити після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D1%8E Бородінської битви , і в місто зайшла армія Наполеона. Звісно, взяття Москви далося Наполеону занадто дорого. Якщо це і перемога, то піррова.
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20.07.2022 13:03 Відповісти
з території російської федерації
Джерело:
намагаються потрапити на територію рф
Джерело:
неграмотність ... , чи уже зі зневагою спеціално пишуть маленькими літерами
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19.07.2022 19:15 Відповісти
Назву запоребрика як країни, столицю та прізвище їх фюрера (якщо це прізвище взагалі згадують) тепер пишуть з малої букви. Я цього не розумію, оскільки є граматика зі своїми нормами та правилами.
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19.07.2022 19:28 Відповісти
кацап епаный - ты спалился
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19.07.2022 19:46 Відповісти
не баись кацап - счас еще бк подвезут и сделаем тебе шашлык из хаймарса - дубль два
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19.07.2022 19:48 Відповісти
Мы ждем уже наш частичный успех.....
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19.07.2022 19:48 Відповісти
Вряд ли он у нас будет по продвижению на донбассе в ближайшем времени (если вообще будет)
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19.07.2022 22:53 Відповісти
Сразу начал искать в Гугле Покровськ - пока не новости, сто там продвинулись.
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19.07.2022 19:56 Відповісти
И опять этот частичный успех .Даже хаймарсы не помогают .Ну что тут ещё сказать
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19.07.2022 22:51 Відповісти
 
 