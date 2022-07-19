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Мелітополь (767) окупація (6532) перепис населення (140) референдум (626) Федоров Іван (640)

У Мелітополі російські окупанти розпочали активну підготовку до "референдуму": перекривають мікрорайони і проводять тотальний перепис, - мер Федоров

мелітополь

У Мелітополі окупаційна влада прискореними темпами розпочала підготовку до проведення "референдуму", проводиться тотальний "перепис населення".

На цьому в ефірі телеканалу "Фрідом" наголосив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Рашисти прискорюються у питаннях підготовки до проведення референдуму. Вони перекривають мікрорайони на в'їзд та виїзд, поквартирно по будинках проводять тотальний перепис, який супроводжується обшуками у тому випадку, якщо з'ясовується, що хтось із родичів, рідних та близьких має причетність до ЗСУ, АТОшники, служили з 2014 року. Проводиться тотальний перепис, кількість дітей, нерухомість та все інше. В усі вільні квартири в`їжджають солдати", - сказав він.

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Топ коментарі
+11
я б не став так сміятись, бо після "прісоєдінєнія" ***** знову витягне ядерний дубець боронити "ісконно русскіє терріторії"

і ось тут я не певен в наших союзниках, особливо жабоїдах та ліверних ковбасах
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19.07.2022 19:07
+6
смішні - на Дамбасі "бюлетені" були на ксероксах і голосували хоч по сто раз
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19.07.2022 19:04
+4
Хаймерсам рехверендумы *****
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19.07.2022 19:23
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Рі-фі-рєн-дум!
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19.07.2022 19:03 Відповісти
я б не став так сміятись, бо після "прісоєдінєнія" ***** знову витягне ядерний дубець боронити "ісконно русскіє терріторії"

і ось тут я не певен в наших союзниках, особливо жабоїдах та ліверних ковбасах
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19.07.2022 19:07 Відповісти
А до этого вы были в них прям так сильно уверены? А вы оптимист однако. З
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19.07.2022 19:18 Відповісти
коли ліверну ковбасу не штрикають, вона не смердить....
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19.07.2022 21:30 Відповісти
смішні - на Дамбасі "бюлетені" були на ксероксах і голосували хоч по сто раз
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19.07.2022 19:04 Відповісти
А які питання вирішуватимуть на ріхвірендумі? Як назвати вулицю, чи де посадити дерева? На інше місцеві референдуми не мають повноважень. Нехай читають Конституцію.
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19.07.2022 19:09 Відповісти
Не референдум, а цирк для своих. Так как рашка даже понятия не имеет, что значит референдум и свободные выборы, когда присутствуют разные мнения и дается выбор людям. Под дулами автоматов, где нет законной власти, где нет большей части населения, в результаты этого референдума могут поверить только последние дегенераты.
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19.07.2022 19:07 Відповісти
Похрен все референдумы, земля-то украинская, не хочешь жить здесь - давай, двигай в Россию. В самой России по закону все референдумы на отделение запрещены под угрозой длительных тюремных заключений.
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19.07.2022 19:31 Відповісти
У них какой-то фетиш на эти референдумы. Типа от этого ваньки воевать лучше станут
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19.07.2022 19:16 Відповісти
Підерасія це робить для своїх підерашистів. Показати, що спецоперация идет полным ходом, освобождаем.
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19.07.2022 19:17 Відповісти
На Скотостане путлера референдумы запрещены срок 10 лет...Гулага...
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19.07.2022 19:18 Відповісти
Пусть в зад себе засунут его результаты .
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19.07.2022 19:19 Відповісти
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19.07.2022 19:22 Відповісти
Хаймерсам рехверендумы *****
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19.07.2022 19:23 Відповісти
Дуже важко людям жити в окупації.Рятувати треба.
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19.07.2022 19:37 Відповісти
Ну никто просто не знал и не ждал, что с Крыма рванут орды орков делать сухопутный коридор. Армия Украины с этого театра почему-то сбрилась в неизвестном направлении.
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19.07.2022 19:55 Відповісти
Хворі на всю голову.Ці всі референдуми хоть 100 разів хай роблять їх ніхто не признає.ЗСУ зайдуть будуть орки так пятками свіркати аж пил стелитися.
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19.07.2022 22:03 Відповісти
мудаки прискорять свій липовий референдум бо втрачають перевагу на фронті
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19.07.2022 23:40 Відповісти
 
 