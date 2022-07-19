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громадянство (1058) Латвія (1291) позбавлення (12) Левітс (40)

Президент Латвії схвалив позбавлення громадянства за підтримку військової агресії росіян в Україні

левітс
Фото: Левітс

Власникам подвійного паспорта, що проживають у Латвії, може загрожувати позбавлення латвійського громадянства за підтримку російської агресії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент країни Егілс Левітс повідомив в інтерв'ю RTVI.

Пан Левітс назвав росіян, які проживають у Латвії і підтримують агресію російської армії в Україну, особами, які перебувають "поза демократичним спектром". За словами президента, нейтральна позиція у цій ситуації неможлива. Такі люди, за його словами, можуть бути внесені до списків позбавлення латвійського громадянства.

Раніше латвійський сейм схвалив поправки до закону про громадянство, які передбачають позбавлення громадянства осіб, які підтримують військову агресію одних держав щодо інших, а також геноцид та військові злочини.

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Автор: 
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Топ коментарі
+50
Нам би такого президента.
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19.07.2022 19:48
+31
А в Україні рай для колаборантів! Жоден з парламентарів не підняв питання позбавлення громадянства. А для України цепитання виживання та майбутнього
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19.07.2022 19:50
+26
а зеля своих колаборантов чтением книг наказывает?
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19.07.2022 19:49
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Нам би такого президента.
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19.07.2022 19:48 Відповісти
А от электората кто нас спасет?)
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19.07.2022 19:53 Відповісти
U nasheva prezidenta malo vlasti, on vibiraetca Seimom, a ne vsenarodnix viborax.
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19.07.2022 20:01 Відповісти
у нас был Президент,однако вы захотели прикола.
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19.07.2022 20:41 Відповісти
Латвии респект. Друг в беде, настоящий друг.
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19.07.2022 21:14 Відповісти
Зустрічайте, до новинського, фуксмана і арахамії додаються новоспечена агентура з українським паспортом фрідманє і авель
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19.07.2022 22:35 Відповісти
а зеля своих колаборантов чтением книг наказывает?
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19.07.2022 19:49 Відповісти
Чекаємо на такий закон в Україні! Але ************ такий закон не підпише!
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19.07.2022 19:49 Відповісти
В Украине нет института не граждан...
И полно прорашинских во власти....
А у Зеленского нет яиц.... Он все время хочет отпетлять....
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19.07.2022 23:42 Відповісти
Латиши-повикидайте всіх ванючіх кацапських свінєй взад в радной свінарнік...
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19.07.2022 19:50 Відповісти
А нам що з нашими робити?
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19.07.2022 19:52 Відповісти
Ksozileniju nepoluchaetca😭, ix ostavili chtobi popast ES i NATO...
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19.07.2022 20:04 Відповісти
Ну так попали. Теперь выкидывайте. Ну а че.
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19.07.2022 20:38 Відповісти
ce tak nerabotaet. uvi
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20.07.2022 09:45 Відповісти
ne sovsem tak pomnju v 91-92 nashi trebovali DEokupacii i visilki kak krasnoi armiji tak i zaslanih civilnih okupantov - zapad sgodilsa na visilku armii tolko.....nazivaetsa - zhivite kak hotite. vot i razhlebivaem po sei denj.
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20.07.2022 09:44 Відповісти
А в Україні рай для колаборантів! Жоден з парламентарів не підняв питання позбавлення громадянства. А для України цепитання виживання та майбутнього
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19.07.2022 19:50 Відповісти
тому що кожний парламентар в думках розглядає расію як запасний аеродром, при будь-якому розкладі
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19.07.2022 19:52 Відповісти
Тому,що кожен наш "парламентар" в думках розглядає тільки власне максимальне збагачення і збагачення своїх нащадків.Це ціль їхнього перебування у владі.Прибрати корупційну складову-у парламенті буде гуляти вітер.Невже українці ще не зрозуміли,хто і навіщо лізе до корита і кого вони ходять "вибирати"?
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19.07.2022 20:01 Відповісти
Та нам для початку хоча б закон про подвійне громадянство прийняти як у Латвії.
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19.07.2022 20:11 Відповісти
от триндите тут, а Конституцію почитати пробували? так от, якщо почитаєте, то виявиться, що оті гандони яких маєте на увазі протягнули такі статті, що роблять оте все неможливим.
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19.07.2022 21:39 Відповісти
Интересно. У нас такой законопроект когда не будь в Раде появится?
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19.07.2022 19:51 Відповісти
Пєтя ж позбавляв міхо
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19.07.2022 22:36 Відповісти
Взгляд на некоторые любопытные машины, развернутые украинскими силами на передовой - вездеход с установленным пулеметом ПКМ 7.62x54R и бронированная патрульная машина Vector Pinzgauer 718 6x6, 8 из которых были приобретены в частном порядке в Великобритании.

https://twitter.com/i/status/1549129887897747463
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19.07.2022 19:51 Відповісти
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19.07.2022 19:53 Відповісти
Браво латыши, а у нас даже явных предателей в лучше случае могут только ПОЖУРИТЬ!!!!
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19.07.2022 19:54 Відповісти
Браво!! Это не писюн-пианист с предателями и коллаборантами.
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19.07.2022 19:56 Відповісти
Приключения семейки Газмановых

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19.07.2022 20:04 Відповісти
а еще не мешает им яйца отрезать по шею
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19.07.2022 20:14 Відповісти
Свинорусы вонючие любят жить за границей и любить ********* и боевую гномиху на ходулях срущую в чемодан, но возвращаться в ********* эта мразь не хочет. Страны Балтии красавцы, гнать погань назад в Помойкостан
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19.07.2022 20:25 Відповісти
Ix cherz dver vikidivaes parashu, a oni v okno obratno vanjat ljubiteli nacistkoi roZZiji putina *****...
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19.07.2022 20:31 Відповісти
Молодець пан Левитс нам би тоже теж такий закон треба було прийняти в 1991 році може і Чорновіл був би ще живий !стільки агентури в СБУ що вже лячно там що не сбушник то завербований фсб!як так ви Кулінича прошляпили?????ну як ????Херсон був би зараз з нами а не в окупаціі!!
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19.07.2022 20:37 Відповісти
Гарний приклад для Української влади.
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19.07.2022 20:44 Відповісти
Змінюйте законодавство.
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19.07.2022 22:00 Відповісти
Латиші👍, не то шо наш **********.
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19.07.2022 22:15 Відповісти
bojus shto eto edinstveny horoshy evo postupok v roli prezidenta
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20.07.2022 09:41 Відповісти
От красава...може і наші довбограйки..сподобляться..нормальним людям?
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19.07.2022 22:17 Відповісти
Коли **** в Україні нарешті таке буде???
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19.07.2022 22:32 Відповісти
справді круте і дуже справедливе рішення
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19.07.2022 23:37 Відповісти
 
 