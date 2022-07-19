Подякував Драгі за підтримку України на шляху до ЄС, - Зеленський провів розмову з прем'єром Італії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, подякував йому за всебічну підтримку та вагомий особистий внесок прем'єр-міністра у наданні Україні статусу країни–кандидата на вступ до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ц він написав у твіттері.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Подякував за всебічну підтримку та солідарність італійського народу. Також відзначив вагомий особистий внесок прем'єр-міністра у наданні Україні статусу країни–кандидата на вступ до ЄС", - написав він.

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