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Подякував Драгі за підтримку України на шляху до ЄС, - Зеленський провів розмову з прем'єром Італії

зеленський,драгі

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, подякував йому за всебічну підтримку та вагомий особистий внесок прем'єр-міністра у наданні Україні статусу країни–кандидата на вступ до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ц він написав у твіттері. 

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Подякував за всебічну підтримку та солідарність італійського народу. Також відзначив вагомий особистий внесок прем'єр-міністра у наданні Україні статусу країни–кандидата на вступ до ЄС", - написав він.

Також читайте: Парламент Італії підтримав постачання зброї в Україну, - прем'єр Драгі

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Цікаво як США дивиться на ці "напёрстки"? Клименка затвердили вененедікутуву зняли щоб Клименка остаточно не призначити на посаду
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19.07.2022 20:06 Відповісти
Це ж клоунада і ми вже до цих дешевих мансів звикли , поки що ,
бо всі адекватні люди розуміють , що без Генерального прокурора ,
Клименко не буде призначений остаточно на посаду !

А потім суди і інша тягамотина і так все затягнеться на місяці 😠
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19.07.2022 20:26 Відповісти
Навіть Драгі вже збагнув куди йдуть Зеля їз Єрмаком.
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19.07.2022 20:31 Відповісти
 
 