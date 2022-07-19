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Новини Війна
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зброя (7278) Резніков (1442) РСЗВ (197) HIMARS (300)

Для ефективного стримування ворога Україні потрібно 50 систем HIMARS, для контрнаступу - щонайменше 100, - Резніков

himars,рсзв

Україні треба 50 систем HIMARS та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ці системи дозволили нам знищити близько 30 командних пунктів і складів боєприпасів, коли ми почали використовувати лише 8 систем HIMARS. Наскільки, я знаю, у нас їх буде більше. Це значно сповільнило російський наступ і різко зменшило інтенсивність їхнього артилерійського обстрілу. Так що це того варто. Ми вдячні нашим партнерам за HIMARS і M270. Щоб ефективно стримувати ворога, нам потрібно принаймні 50 таких систем, враховуючи те, що наш фронт - майже 2500 км, це відстань між Барселоною та Варшавою", - сказав Резніков.

На його думку, для ефективного контрнаступу Україні знадобиться щонайменше 100 таких систем, "які зможуть змінити правила гри на полі бою".

Також читайте: Перші РСЗВ M270 прибули в Україну, - Резніков

Міністр додав, що Україні потрібні ракетні системи дальністю більше 100-150 км.

"Системи великої дальності дозволили б нам повністю зруйнувати логістику та швидко відрізати російських військових від їхньої підтримки", - зазначив Резніков.

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Топ коментарі
+58
Купіть. Бубочка, Коломойша, інша шобла... Скиньтесь і купіть. На 10000 хватить.
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19.07.2022 20:09
+42
пытается сказать что контрнаступления не будет
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19.07.2022 20:14
+39
і ще й на снаряди 300-км-дальності залишиться
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19.07.2022 20:10
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Купіть. Бубочка, Коломойша, інша шобла... Скиньтесь і купіть. На 10000 хватить.
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19.07.2022 20:09 Відповісти
і ще й на снаряди 300-км-дальності залишиться
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19.07.2022 20:10 Відповісти
Ээ.. Стiльки й в ЗША нема.
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19.07.2022 20:10 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 363 M142 HIMARS в сухопутных войсках и 47 единиц в морской пехоте, по состоянию на 2022 год
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19.07.2022 20:11 Відповісти
Это в расположении частей. Снимать их оттуда никто не будет, нас интересует резерв.
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19.07.2022 21:03 Відповісти
по-моєму, у них більше 2000 цих штук.
а от у європейських країн і Ізраїлю - по 10-20 штук на країну.
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19.07.2022 20:12 Відповісти
Всего выпущено 540 штук. Минус страны НАТО. И с расположения в частях их снимать никто не будет, только резервные.
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19.07.2022 20:58 Відповісти
Колесных Хаймарсов у Израиля нет.
Есть его гусеничный сородич - MLRS M270, в количестве 30 штук.
Это если говорим об американских системах.
А кроме этого некоторые свои разработки, не очень новые, но надежные и проверенные в бою.
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19.07.2022 21:07 Відповісти
С MLRS не путаете?
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19.07.2022 22:55 Відповісти
Не дадуть... Теорія рівномірного й стійкого горіння не буде порушена...
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19.07.2022 20:11 Відповісти
Проблема не в пускових, а в ракетах. На 100 пускових ніхто через океан не навозить ракет.
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19.07.2022 20:12 Відповісти
В чем конкретно вы видите проблему в перевозке? У США отсутствуют транспортные ВВС?
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19.07.2022 21:01 Відповісти
стоимость. стоимость пуска одной ракеты - 150 тысяч долларов. Каждый выстрел - это 6 ракет. Итак, цена одного пуска HIMARS - около 1 миллиона долларов.
один химарс один пуск в сутки делать не будет,не рационально. хотябы 5.
5 млн.долларов на одну установку в день и 0,5 млрд. на 100 установок.
месяц 15 млрд.
он ********.
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19.07.2022 22:31 Відповісти
дадуть. проте не все зразу.
і я от тепер не знаю, у зв'язку із створенням ТСК - а ну ж як справді інформація потрапить до ворога..? (((
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19.07.2022 20:13 Відповісти
Нахиба тебе столько Химарсов? Ты что по танкам и окопам ими хочешь стрелять? И кто даст столько ракет к этим установкам каждая которая стоит как мерседес.
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19.07.2022 20:13 Відповісти
пытается сказать что контрнаступления не будет
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19.07.2022 20:14 Відповісти
Їм не вигідно і не хочеться позбавляти рашистів зданих територій України
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19.07.2022 20:53 Відповісти
Асфальту скільки потрібно зоб піти у наступ?
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19.07.2022 20:14 Відповісти
__у Бутусова була звичка "давати"в эфир- цифри,информацию,призвища,локацию. Зараз трохи зрозумив помилку.
Аж раптом, министр (!) оборони с прайсом на увесь свит....Це туписть чи бравада ... __
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19.07.2022 20:14 Відповісти
Спартц сказала, якщо хочете отримувати не сотні, а одиниці озброєнь, то тримайте Дєрмакодемона на посаді і далі.
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19.07.2022 20:15 Відповісти
а якщо взагалі припинять?
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19.07.2022 20:31 Відповісти
Не припинять, вони ж народу України допомагають, а не ********, татароорді, дєрмадемонам... Просто будуть стимулювати мозкову діяльність у народу, щоб він стимулював президента Зеленського, щоб він зрозумів, що Єрмак йому не пара і зробив йому жест доброй воли. Пішов його з посади.
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20.07.2022 10:05 Відповісти
ГРІМГРІМ
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19.07.2022 20:17 Відповісти
ГРІМ-2 де сотні цих машин ? В асфальт закатали зелені курви...
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19.07.2022 20:19 Відповісти
А они были что их закатали?
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19.07.2022 20:26 Відповісти
Були гроші на оборонку, які у 2019 році зелена підарва пустила на велике крадівництво, щоб зробити шляхи для вторгнення руcні
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19.07.2022 21:08 Відповісти
Це ж треба бути такою наївною людиною,щоб думати,що корупції в нас вже нема і от якби не асфальт...Якби не асфальт,вигадали щось інше.Наприклад ще один лідокол.Чи гіперлуп Омеляна.Проста на асфальті легше списати.Всепоглинаюча корупція нікуди не поділась.І навіть при війні не стає меньше.О це й є наш внутришній ворог на всіх закладах.Від простого митника да державного закупівника.Клята жадібність,понад усе
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19.07.2022 23:29 Відповісти
Дальность 500 км. Ген. конструктор заявлял, что может и до тысячи разогнать. Така, *****, українська влада - усе поасфальтувала.
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19.07.2022 22:09 Відповісти
Дуже цікава інформація про те, що Україна навіть не збиралася простити в США системи HIMARS.
Надати їх запропонували саме США і Україна два тижні розглядала питання чи потрібні вони взагалі!!!
Зелени виродки, фактично саботували цей процес!
І це їх стратегія: вимагають від штатів зброю, яку американці точно не дадуть, зате ігнорують пропозиції, що можна отримати вже зараз!
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19.07.2022 20:18 Відповісти
Наскільки я пам' ятаю Хімарси і Млрси Залужний просив особисто у американського колеги кілька місяців назад
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19.07.2022 20:36 Відповісти
Залужний може просити, але він не може це робити офіційно: він не міністр, він начальник ГШ.
Це може робити рєзніков, кулєба, шмигаль, зеленський.
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19.07.2022 20:44 Відповісти
ніби Шаптала начальник ГШ. Залужний -головнокомандувач. Хоча переконаний шо американці більше прислухаються до Залужного ніж до всяких Шмигалів і рєзнікових. Ну а офіційні у нас на жаль рєзнікови із шмигалями
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19.07.2022 21:00 Відповісти
хорош бухать. или тебе список с Марса прислали? на этих четырёх ********* ВСУ с марта ложит
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19.07.2022 23:10 Відповісти
Поки 5 колона сидить на Банковій то перемога ще як міраж....
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19.07.2022 20:21 Відповісти
людською мовою: контрнаступу не буде
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19.07.2022 20:22 Відповісти
Ні небуде бо зеленим прийдеться тоді повертати гроши отримані в оман
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19.07.2022 20:42 Відповісти
а что не миллион? на вооружении у США всего 364 шт. это видно сказано в оправдание что в этом году никакого контрнаступления не планируется.
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19.07.2022 20:27 Відповісти
Он походу не в курсе что одна ракета стоит 900 000 долларов ... тем более что это не грады, ракеты которых летят куда-то в ту степь
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19.07.2022 20:28 Відповісти
не ракета, а пуск из 6 ракет
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19.07.2022 20:35 Відповісти
кстати, по сравнению с Javelin-не так и дорого...
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19.07.2022 20:49 Відповісти
Javelin 27тис дол
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19.07.2022 20:58 Відповісти
а снарядов должны идти караваны...
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19.07.2022 20:32 Відповісти
"Для ефективного стримування ворога Україні потрібно 50 систем HIMARS, для контрнаступу - щонайменше 100..."-- іншими словами контрнаступу скоро чекати не слід..........................................
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19.07.2022 20:35 Відповісти
І стримування теж.
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19.07.2022 20:48 Відповісти
Зебилы, и где вы были со своими 100 амеркатюш во время великого крадiвництва, чмошники?
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19.07.2022 20:37 Відповісти
Я об этом писал тоже. Через год может и получим 100. Но может и нет. Вот и думайте когда закончится война.
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19.07.2022 20:38 Відповісти
Ну ось вам головна відмазка чому ніяких контрнаступів та звільнення небуде грошики отримані в омані ********** тишу
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19.07.2022 20:40 Відповісти
Realno staraja versija MLRS M270 podasla jesli ix polucit kakix 100 stuk.Chorvatija takjije polucila pocti za spasibo.Etix u amerikansev mnogo jesli paprosit dali bi bez problem.Nesporiu Himars jest boleje modernaja,universalnaja.HImars udobno transportirovat,no ix ne tak mnogo imejet i sami stati.M270 efekt todze jesli streliatM30/ M31 raketami.M270 byla bi efektyvna podavit vraga iz bezopasnogo s rostojanija daleko ot fronta,podavit i imeno gde idut boji
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19.07.2022 20:43 Відповісти
не слухайте цього зеленого меністра. у нього нема кваліфікації з цих питаннь.
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19.07.2022 20:44 Відповісти
До 24.02 казав що всього достатньо. ******.
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19.07.2022 20:46 Відповісти
Та их плюс ещё десятка два будет с головой. Ракеты бы кто поставлял.
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19.07.2022 20:47 Відповісти
Ти в серпні в контрнаступ збирався
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19.07.2022 20:48 Відповісти
военные эксперты оценивают потребность в Химерах на такой участок фронта около 150-180 штук, думаю, надо молиться и на 50....
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19.07.2022 20:51 Відповісти
Силка є ? Зараз і 10 ти вистачить з головою.
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19.07.2022 23:06 Відповісти
Коротше, зелені зливають все по-повній
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19.07.2022 21:11 Відповісти
Те кто что - то не понимают - просто клоуны ... Когда США воевала с Японией- узнайте сколько они делали авианосцев и боевых кораблей В МЕСЯЦ ... США при желании за пару месяцев сделают ракет на годы их непрерывного запуска , если захотят конечно ....
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19.07.2022 21:24 Відповісти
Это так. Но эти пару месяцев еще продержатся надо
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19.07.2022 21:32 Відповісти
Авианосцев в месяц??? Нисколько не делали. Авианосец нельзя сделать за месяц.
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19.07.2022 22:30 Відповісти
Этих установок без учета в США всего 108 штук . Оно бы хоть в "Букварь" глянуло, перед тем как губы раскатывать.
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19.07.2022 21:31 Відповісти
Він скурив буквар у молодщій школі.
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19.07.2022 23:04 Відповісти
Все вам, *****, всього мало!
А де ви, суки, 3 роки були?!
Мясо маринували на шашлики замість зброю робити!
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19.07.2022 21:46 Відповісти
В США Є понад 830 M-270 і понад 430 HIMARS.Десь до 100 одиниць,нам спокійно можуть передати,найголовніше це ще ракети до них.
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19.07.2022 21:50 Відповісти
Їх на озброєнні США знаходиться 417 штук.
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19.07.2022 21:59 Відповісти
Довго думають
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19.07.2022 22:01 Відповісти
Дедушка опять открыл свой поганый рот. Никто нам 100 не даст, это нереально. Оно стонет о том, что невозможно контрнаступать, так сам Зелебобик стонал при сдаче Мариуполя и Луганской области. Следующим этапом оно будет бубнеть о прекращении огня.
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19.07.2022 22:03 Відповісти
Вот такие плюшки нам поставила Германия и Нидерланды - https://www.youtube.com/watch?v=j4rGOUlNJ9k https://www.youtube.com/watch?v=j4rGOUlNJ9k

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19.07.2022 22:12 Відповісти
Я думаю 50 при достаточном количестве боеприпасов хватит до Мацквы дойти.
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19.07.2022 22:27 Відповісти
20 ти з головою.
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19.07.2022 23:03 Відповісти


людською мовою: контрнаступу не буде

як тут все правильно сказано
вони і не собирались звільнять наші землі
а придумують різні відмазки
то хаймерсів мало то ракети не ті то погода не така бо сильно жарко
короче імпотенти
ви вспомніть як дві неділі назад була розповідь про 500 убитих нащих
воїнів кожного дня
і такі люди керують військом
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19.07.2022 22:27 Відповісти
Для ефективного стримування ворога Україні потрібно 50 систем HIMARS, для контрнаступу - щонайменше 100, - Резніков Джерело:
РЄЗНІКОВ, А ЧОМУ НЕ 300 ОДРАЗУ ? 🤣
Вояка з тебе як з пластиліна куля - 10 Himers вистачить щоб громити кацапів по всій Україні.

Рєзніков міркує як і кацапи - чим більше тим краще, задавити кількістю, завалити трупами,
десь так.
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19.07.2022 23:02 Відповісти
война в представлении резникова:
8 систем - 30 штабов
100 систем - 375 штабов.

где-то я уже такое слышал, правда про штабы ИГИЛ...
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19.07.2022 23:20 Відповісти
може краще більше ракет до хімарсів,
100 шт не дадуть
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19.07.2022 23:32 Відповісти
Зараз у штатах підготовлено для потреб України вісімсот підприємств із випуску зброї.
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20.07.2022 00:37 Відповісти
Нафига нам столько Хаймерсов? F-16, F-15 - вот что нам больше всего нужно. Их много на Западе, а самое ценное не только самолеты, а прибамбасы, которые под них имеются - ракеты воздух-земля, воздух-воздух, высокоточные бомбы, радары.
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20.07.2022 00:51 Відповісти
 
 