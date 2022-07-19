Для ефективного стримування ворога Україні потрібно 50 систем HIMARS, для контрнаступу - щонайменше 100, - Резніков
Україні треба 50 систем HIMARS та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ці системи дозволили нам знищити близько 30 командних пунктів і складів боєприпасів, коли ми почали використовувати лише 8 систем HIMARS. Наскільки, я знаю, у нас їх буде більше. Це значно сповільнило російський наступ і різко зменшило інтенсивність їхнього артилерійського обстрілу. Так що це того варто. Ми вдячні нашим партнерам за HIMARS і M270. Щоб ефективно стримувати ворога, нам потрібно принаймні 50 таких систем, враховуючи те, що наш фронт - майже 2500 км, це відстань між Барселоною та Варшавою", - сказав Резніков.
На його думку, для ефективного контрнаступу Україні знадобиться щонайменше 100 таких систем, "які зможуть змінити правила гри на полі бою".
Міністр додав, що Україні потрібні ракетні системи дальністю більше 100-150 км.
"Системи великої дальності дозволили б нам повністю зруйнувати логістику та швидко відрізати російських військових від їхньої підтримки", - зазначив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
а от у європейських країн і Ізраїлю - по 10-20 штук на країну.
Есть его гусеничный сородич - MLRS M270, в количестве 30 штук.
Это если говорим об американских системах.
А кроме этого некоторые свои разработки, не очень новые, но надежные и проверенные в бою.
один химарс один пуск в сутки делать не будет,не рационально. хотябы 5.
5 млн.долларов на одну установку в день и 0,5 млрд. на 100 установок.
месяц 15 млрд.
он ********.
і я от тепер не знаю, у зв'язку із створенням ТСК - а ну ж як справді інформація потрапить до ворога..? (((
Аж раптом, министр (!) оборони с прайсом на увесь свит....Це туписть чи бравада ... __
Надати їх запропонували саме США і Україна два тижні розглядала питання чи потрібні вони взагалі!!!
Зелени виродки, фактично саботували цей процес!
І це їх стратегія: вимагають від штатів зброю, яку американці точно не дадуть, зате ігнорують пропозиції, що можна отримати вже зараз!
Це може робити рєзніков, кулєба, шмигаль, зеленський.
А де ви, суки, 3 роки були?!
Мясо маринували на шашлики замість зброю робити!
людською мовою: контрнаступу не буде
як тут все правильно сказано
вони і не собирались звільнять наші землі
а придумують різні відмазки
то хаймерсів мало то ракети не ті то погода не така бо сильно жарко
короче імпотенти
ви вспомніть як дві неділі назад була розповідь про 500 убитих нащих
воїнів кожного дня
і такі люди керують військом
РЄЗНІКОВ, А ЧОМУ НЕ 300 ОДРАЗУ ? 🤣
Вояка з тебе як з пластиліна куля - 10 Himers вистачить щоб громити кацапів по всій Україні.
Рєзніков міркує як і кацапи - чим більше тим краще, задавити кількістю, завалити трупами,
десь так.
8 систем - 30 штабов
100 систем - 375 штабов.
где-то я уже такое слышал, правда про штабы ИГИЛ...
100 шт не дадуть