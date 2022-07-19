Призначення нових в.о. голови СБУ та генпрокурора не посилює ні мене, ні мого заступника Татарова, - Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак не вважає, що призначення виконувачів обов'язків голови Служби безпеки України та генерального прокурора посилює позиції його чи його заступника Олега Татарова.

"Щодо посилення, ці конспірологічні теорії я чую щодня. Можу сказати, що я як відчував себе з першого дня менеджером президента, так і відчуваю. У мене немає жодних інших цілей, крім служіння моїй країні та роботі президента. Щодо впливу Татарова : він мені ці кандидатури не пропонував, а я, відповідно, не пропонував президенту", - сказав він в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання щодо причин призначення в.о. генпрокурора заступника – Симоненка, а не першого заступника – Говди, Єрмак відповів, що "згідно із законом про правовий режим воєнного стану президент сам визначає, кого призначати. Це не обов'язково покладається на першого заступника".

"Я сказав із самого початку, що головною метою було забезпечити абсолютно прозоре розслідування всіх цих фактів щодо колаборантів, можливих зрадників тощо. Думаю, що саме це викликало призначення в одному випадку першого заступника, інакше – просто заступника. Це відповідає чинному законодавству та ухваленому закону", - зазначив він.

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