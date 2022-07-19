УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13143 відвідувача онлайн
Новини
12 171 108
Баканов Іван (328) Венедіктова (829) Єрмак Андрій (1352) Малюк Василь (96) Симоненко Олексій (23) Татаров Олег (424)

Призначення нових в.о. голови СБУ та генпрокурора не посилює ні мене, ні мого заступника Татарова, - Єрмак

андрій,єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак не вважає, що призначення виконувачів обов'язків голови Служби безпеки України та генерального прокурора посилює позиції його чи його заступника Олега Татарова.

"Щодо посилення, ці конспірологічні теорії я чую щодня. Можу сказати, що я як відчував себе з першого дня менеджером президента, так і відчуваю. У мене немає жодних інших цілей, крім служіння моїй країні та роботі президента. Щодо впливу Татарова : він мені ці кандидатури не пропонував, а я, відповідно, не пропонував президенту", - сказав він в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання щодо причин призначення в.о. генпрокурора заступника – Симоненка, а не першого заступника – Говди, Єрмак відповів, що "згідно із законом про правовий режим воєнного стану президент сам визначає, кого призначати. Це не обов'язково покладається на першого заступника".

"Я сказав із самого початку, що головною метою було забезпечити абсолютно прозоре розслідування всіх цих фактів щодо колаборантів, можливих зрадників тощо. Думаю, що саме це викликало призначення в одному випадку першого заступника, інакше – просто заступника. Це відповідає чинному законодавству та ухваленому закону", - зазначив він.

Також читайте: Єрмак пропонує створити ТСК для контролю за використанням зброї від партнерів

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+97
Почему этот гандон Ермак ещё не в тюрьме???
показати весь коментар
19.07.2022 20:34
+70
Почему это кацапское гавно еще не в СИЗО на пару с Татаровым
показати весь коментар
19.07.2022 20:41
+68
Може у штатів урветься терпець і тебе паскуду застрелять як скаженого пса, разом з подоляком і татаровим!
Це був би чудовий день для України!
Гори у пеклі ****!
показати весь коментар
19.07.2022 20:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
За давнім козацьким звичаєм такі зрадники як єрмак з татаровим вже мають давно сидіти на палі.
Але ж у нас як і у всі часи, козаків 15-20%, а свинопаси (яких завжди більшість) як раз під звук московських монет обрали аналог Івашки Брюховецького на "чорній раді" (тобто на ЗЕленій, в даному випадку)...
показати весь коментар
20.07.2022 00:36 Відповісти
Саме воно від корита не відчепіться, треба допомогти!
показати весь коментар
20.07.2022 00:56 Відповісти
Прийде час і допоможемо 😡
показати весь коментар
20.07.2022 01:08 Відповісти
Єрмаче , якби ти мав честь і совість , то давним давно пішов би з цієі посади , разом із Татаровим !
показати весь коментар
20.07.2022 01:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
показати весь коментар
20.07.2022 01:17 Відповісти
Ти підарас!Ти гнида!Ти дєрьмак! Щоб ти здох,щоб ти застрелив татарова,а він тебе!
показати весь коментар
20.07.2022 03:51 Відповісти
Чума на твой дом и на твой род! Будь проклят ты до седьмого колена! Аминь.
показати весь коментар
20.07.2022 17:21 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 17:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 