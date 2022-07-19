Режим припинення вогню з РФ може бути лише у разі зрозумілої архітектури безпеки для України, - Резніков
Режим припинення вогню з Росією може бути лише якщо буде зрозуміла архітектура безпеки для України.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я впевнений, що Москва використовуватиме ідею припинення вогню тільки для освіження своїх збройних сил і продовження їх просування по нашій країні. Режим припинення вогню може бути використаний тільки якщо буде зрозуміла архітектура безпеки для України, і ми сидітимемо за одним столом з нашими партнерами на нашому боці", - сказав Резніков.
Чиновник наголосив, що українці не погодяться платити територією за режим припинення вогню.
"Я впевнений, що народ України не погодиться платити нашою територією за режим припинення вогню, бо у нас був так званий режим припинення вогню два роки, один рік тому в зоні ООС, але це не спрацювало. Деякі партнери хочуть сказати нам, що ескалації треба уникнути, але я впевнений, що це не спрацює, і ми не платитимемо цю ціну, щоб "зберегти обличчя Кремля", - зазначив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
а будеш пєтлять, рєзніков, підеш за кораблем.....
Миністр обороны Резніков відповідає в офіційному документі : "у нас в Україні є поправка 19/19 до закону військового бюджету, який дозволяє не зважаючи на військові дії - НАДЛИШКИ ЗБРОЇ ПРОДАВАТИ за кордон через національну військову компанію "техинпекс" та інші !? (Список "НАДЛИШКІВ" ЗАЙНЯВ 970 СТОРІНОК! І це тоді , коли ворог зтягував війська до кордону з Україною!)"
Юрий Швец -- официальный канал https://youtu.be/m2boPddbmRE https://youtu.be/m2boPddbmRE
вони хочуть знищити нас під корінь, під нуль, їбанат, яка архітектура безпеки
Навіть Макіавеллі не додумався б до такого!
Тепер до справи!
Витратив 50 хвилин і переглянув з подачі дружини відео Ю.Швеця під заголовком "Министр Резников кроты и дерибан". На що вже я вважаю себе підготовленим до будь-яких мерзенних діянь ЗЕлупленого кодляка-кагалу, але після перегляду швецевого відео мені на який час аж моторошно стало. Здавалось би нічого такого, на що здатні мерзотники, які захопили з подачі дебільного населення всю владу в країні, Швец і не повідомив, але висновок я для себе зробив.
https://www.youtube.com/watch?v=XoMMDw07L20
Журналісти, не будьте журналюгами, пишіть правильно!
готовят быдлоэлекторат 73% -ный к перемирию....
мрази
Закінчити перемир'я і почати відвойовувати свою територію Україна вже не зможе, тому, що під воплі кремля той же Захід вже буде тиснути на нас
Інше - то договорняк!!!
Зрозуміла архітектура безпеки України лише одна - слуги кало-мойського наху* за грати з конфіскацією майна, перемога у війні, Україна в НАТО.
Что именно уже сейчас понятно...
Тотальная зачистка Прокуратуры и СБУ..на очереди МВД...
Ze готовят на вторую каденцию...а это значит..все накроется медным ь
Тазом...
Ми 200 000 тис людей поховали, а може й більше, а ви гниди вже домовилися з ******, зливаєте весь південь та схід ?
Повне звільнення України, ніяких мирових, взагалі вам ЗСУ цієї зради не пробачить, а ми підтримаємо воїнів
Резников попал под колпак...Мюллера