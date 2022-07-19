"Там, де були основні напрямки удару, там була я", - "слуга народу" Безугла
Народний депутат "Слуги народу" Мар'яна Безугла розповіла, де вона перебувала від часу повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Громадському, передає Цензор.НЕТ
"Спочатку працювала в Києві та Київській області. Мій округ — Оболонський район. Це доволі-таки постраждалий район Києва, насамперед Пуща-Водиця. Зараз там стоїть питання відновлення інфраструктури.
Далі я їздила до Польщі разом із міністром закордонних справ, паном Кулебою, обговорювала питання озброєння. Ця поїздка була успішною. Ми отримали дуже багато озброєння від Польщі — як радянського зразка, так і сучасного. Це основна країна, яка наразі нам надала танки, і ми дуже вдячні Польщі за таку підтримку.
А далі, на початку квітня, я поїхала від Харківської до Запорізької області. Потім відвідувала й південь — Миколаївську, Одеську області, але передусім з акцентом саме на основні напрямки удару — Харківщину та Донбас. Там, де були основні напрямки удару, там була я. Тож щойно змогла — приїхала на Донбас.
Це був рекогносцирувальний візит (розвідка для уточнення даних про сили ворога / ознайомлення з обставинами. - Ред.). Я приїздила до Лисичанська, Сєвєродонецька, до навколишніх міст і населених пунктів. Відвідала бригади й підрозділи", - повідомила нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
- не вірю…
Поразительная разница существует между передовой, где льется кровь, где страдание, где смерть, где не поднять головы под пулями и осколками, где голод и страх, непосильная работа, жара летом, мороз зимой, где и жить-то невозможно, - и тылами. Здесь, в тылу, другой мир.
Убитые и раненые тут редкость. Не война, а курорт!
Те, кто в тылу, останутся живы. Они останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организаций ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами и будут рассказывать, как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют! Они-то и похоронят светлую память о тех, кто погиб и кто действительно воевал! Они представят войну, о которой сами мало что знают, в романтическом ореоле. Как все было хорошо, как прекрасно! Какие мы герои!
Люди, которые на войне действительно воевали, обязательно должны были либо погибнуть, либо оказаться в госпитале. Не верьте тому, кто говорит, что прошел всю войну и ни разу не был ранен. Значит, либо ошивался в тылу, либо торчал при штабе.
Меня от смерти спасало не только везение, но, главным образом, ранения. В критический момент они помогли выбраться из огня.