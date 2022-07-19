"Там, де були основні напрямки удару, там була я", - "слуга народу" Безугла

Народний депутат "Слуги народу" Мар'яна Безугла розповіла, де вона перебувала від часу повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Громадському, передає Цензор.НЕТ

"Спочатку працювала в Києві та Київській області. Мій округ — Оболонський район. Це доволі-таки постраждалий район Києва, насамперед Пуща-Водиця. Зараз там стоїть питання відновлення інфраструктури.

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Далі я їздила до Польщі разом із міністром закордонних справ, паном Кулебою, обговорювала питання озброєння. Ця поїздка була успішною. Ми отримали дуже багато озброєння від Польщі — як радянського зразка, так і сучасного. Це основна країна, яка наразі нам надала танки, і ми дуже вдячні Польщі за таку підтримку.

А далі, на початку квітня, я поїхала від Харківської до Запорізької області. Потім відвідувала й південь — Миколаївську, Одеську області, але передусім з акцентом саме на основні напрямки удару — Харківщину та Донбас. Там, де були основні напрямки удару, там була я. Тож щойно змогла — приїхала на Донбас.

Це був рекогносцирувальний візит (розвідка для уточнення даних про сили ворога / ознайомлення з обставинами. - Ред.). Я приїздила до Лисичанська, Сєвєродонецька, до навколишніх міст і населених пунктів. Відвідала бригади й підрозділи", - повідомила нардеп.