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Безугла Мар’яна (287)

"Там, де були основні напрямки удару, там була я", - "слуга народу" Безугла

безугла

Народний депутат "Слуги народу" Мар'яна Безугла розповіла, де вона перебувала від часу повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Громадському, передає Цензор.НЕТ

"Спочатку працювала в Києві та Київській області. Мій округ — Оболонський район. Це доволі-таки постраждалий район Києва, насамперед Пуща-Водиця. Зараз там стоїть питання відновлення інфраструктури.

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Далі я їздила до Польщі разом із міністром закордонних справ, паном Кулебою, обговорювала питання озброєння. Ця поїздка була успішною. Ми отримали дуже багато озброєння від Польщі — як радянського зразка, так і сучасного. Це основна країна, яка наразі нам надала танки, і ми дуже вдячні Польщі за таку підтримку.

А далі, на початку квітня, я поїхала від Харківської до Запорізької області. Потім відвідувала й південь — Миколаївську, Одеську області, але передусім з акцентом саме на основні напрямки удару — Харківщину та Донбас. Там, де були основні напрямки удару, там була я. Тож щойно змогла — приїхала на Донбас.

Це був рекогносцирувальний візит (розвідка для уточнення даних про сили ворога / ознайомлення з обставинами. - Ред.). Я приїздила до Лисичанська, Сєвєродонецька, до навколишніх міст і населених пунктів. Відвідала бригади й підрозділи", - повідомила нардеп.

Автор: 
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Топ коментарі
+125
просто тупа дура
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19.07.2022 22:05
+103
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19.07.2022 22:05
+95
Виродкі зелені. Тупі тварини. Зробили з краіни цирк шапіт
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19.07.2022 22:06
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Без шкіряної куртки, кашкета та маузєра???

- не вірю…
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20.07.2022 13:23 Відповісти
Видно что то с ее головкой приключилось. К доктору ей надобно.
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20.07.2022 13:34 Відповісти
Коваль коня кує, а жаба і собі лапу піждставляє. Курва, ну чому серед зелені або зрадники, або фріки, або не здатні розумом. За що таке покарання Україні?
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20.07.2022 14:16 Відповісти
В жопе ты была Безугла, мартышка неотесанная!!Мы все видели ппо Тв и в интернете , как ты сидела на стульчике в палатке или мобильном домике и рассматривала от безделия, свой маникюр!! ***** безграмотная !!Ни стыда у тебя ни совести!! И живут же такие подлые твари в Украине!!!
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20.07.2022 14:22 Відповісти
Якого хєра вона там робила? В якому статусі?
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20.07.2022 14:22 Відповісти
Невідомо. Лазила і тошнила...
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20.07.2022 14:26 Відповісти
Це типова представниця слуг: непрофесійна, тупа і непотрібна.
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20.07.2022 14:24 Відповісти
Ух ти *ля, яка активна тьолка!
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20.07.2022 14:40 Відповісти
Усі перемоги України відбулися за каденції Мар'яни Безмозглої, на напрямках де вона вигулювала свою вульву.
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20.07.2022 14:40 Відповісти
відкіля вони такі тупи бируться? куди дивились вочи що за них голосовали, и где була их макитра про що думала?
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20.07.2022 14:45 Відповісти
Безугла йди за російським кораблем разом зі своїм кротом єрмаком, мерзота...
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20.07.2022 14:58 Відповісти
Вот такие "победители" как безуглая будут с экранов рассказывать как они победили врага. На груди у неё будут ордена и медали.

Поразительная разница существует между передовой, где льется кровь, где страдание, где смерть, где не поднять головы под пулями и осколками, где голод и страх, непосильная работа, жара летом, мороз зимой, где и жить-то невозможно, - и тылами. Здесь, в тылу, другой мир.
Убитые и раненые тут редкость. Не война, а курорт!

Те, кто в тылу, останутся живы. Они останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организаций ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами и будут рассказывать, как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют! Они-то и похоронят светлую память о тех, кто погиб и кто действительно воевал! Они представят войну, о которой сами мало что знают, в романтическом ореоле. Как все было хорошо, как прекрасно! Какие мы герои!

Люди, которые на войне действительно воевали, обязательно должны были либо погибнуть, либо оказаться в госпитале. Не верьте тому, кто говорит, что прошел всю войну и ни разу не был ранен. Значит, либо ошивался в тылу, либо торчал при штабе.
Меня от смерти спасало не только везение, но, главным образом, ранения. В критический момент они помогли выбраться из огня.
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20.07.2022 15:11 Відповісти
безмозглая, тупая ****
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21.07.2022 08:28 Відповісти
Тупа пілотка.Ну ще розумію,як проститутка б їздила,а то ж себе як центральна пілотка.
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22.07.2022 20:55 Відповісти
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