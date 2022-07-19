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Німеччина (7091) зброя (7278) Шольц Олаф (1078)

Уряд Німеччини скоротив військову підтримку України попри обіцянки протилежного, – Die Welt

олаф,шольц

Уряд Німеччини попри обіцянки не збільшив військову підтримку України, опозиція вважає таку поведінку ганебною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У понеділок канцлер Олаф Шольц заявив: "Ми підтримуватимемо Україну - стільки, скільки вона потребуватиме цієї підтримки: економічно, гуманітарно, фінансово та через поставку зброї". Однак, як зазначає німецьке видання Die Welt., дії уряду не відповідають його заявам.

Як зазначає видання, скорочення поставок випливає зі списку поставленої до Києва зброї, який федеральний уряд опублікував 21 червня.

Відтоді його тричі оновлювали та доповнювали новими товарами. Зазначається, що за останні три тижні Україна отримала дві поставки. У перший тиждень липня Київ отримав з Німеччини 42 тисячі сухпайків. Друга поставка включала 102 неброньовані автомобілі.

Опозиція різко розкритикувала відсутність подальших поставок. "Публічні слова та дії в федеральному уряді різко відрізняються. Це ганьба", - сказав Торстен Фрай, парламентський секретар фракції ХДС в Бундестазі. "Демонстративне небажання федерального уряду постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини. Коаліція закриває очі на те, що демократія та свобода зараз захищаються саме на сході та півдні України" - заявив він.

Також читайте: Німеччина не скасує санкції проти РФ, якщо війна в Україні завершиться на умовах Росії, - Шольц

Однак Шольца критикують не тільки в опозиції, а й в коаліції, зокрема, у вільній демократичній партії. "Хоча економічна, гуманітарна та фінансова підтримка Німеччини є взірцевою, канцлер не може переконливо виправдати своє небажання постачати важке озброєння", — сказав речник ВДП з оборонної політики Александр Мюллер.

Останній раз Німеччина здійснювала істотне постачання зброї до України чотири тижні тому. 21 червня в Україну прибули сім самохідних гаубиць, обіцяних Києву на початку травня. Згідно зі списком федерального уряду, вони були доставлені 28 червня разом із новими боєприпасами, ще 5000 шоломами, обладнанням для боротьби з безпілотниками та запасними частинами до автомобілів.

До цього федеральний уряд уже зводив обсяг своєї військової підтримки до мінімуму. Як видно з доступних світу інвентарних списків, з 30 березня до середини червня в Україну прибули лише невеликі пристрої. Це радіостанції, ручні гранати, деталі кулеметів, детонаційні шнури та "запальники".

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Автор: 
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Топ коментарі
+36
Ліверна ******** ковбаса
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19.07.2022 22:30
+28
Потрібно свою зброю мати, а не катати асфальт.
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19.07.2022 22:32
+23
так наш Президент скоротив нашу армію на 40 тисяч і заморозив всі ракетні програми, то чому ви в нього не запитуєте, а лізите до Шольца? Він комусь щось обіцяв? Он, Володя Боневтік обіцяв багато чого, а виходить просто надурив і виявилося, що немає і небуло ніякого Голобородька, як і Діда Мороза, але дорослим дітям 73% хотілося в це вірити.
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19.07.2022 22:39
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Ліверна ******** ковбаса
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19.07.2022 22:30 Відповісти
Олаф Шольц -- брехливая скотина !!!
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20.07.2022 06:28 Відповісти
Зима близко
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19.07.2022 22:32 Відповісти
Оружие будет поставляться со складов немецкой промышленности
Контракт заключили, товар отгрузили,деньги получили КОНТРАКТКоммерческая тайна
шо Die Welt. шо правда а ВСУ работают
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19.07.2022 23:00 Відповісти
Да уже понятно что они больше трындят на камеру чем помогают ... и посла убрали чтобы не мешал воздух напрягать
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19.07.2022 22:32 Відповісти
так наш Президент скоротив нашу армію на 40 тисяч і заморозив всі ракетні програми, то чому ви в нього не запитуєте, а лізите до Шольца? Він комусь щось обіцяв? Он, Володя Боневтік обіцяв багато чого, а виходить просто надурив і виявилося, що немає і небуло ніякого Голобородька, як і Діда Мороза, але дорослим дітям 73% хотілося в це вірити.
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19.07.2022 22:39 Відповісти
А давайте також не забувати що європейці цю повзучу демілітаризацію України лобіювали зі своє сторони до 24 лютого, аж з штанів виплигували ... і зброю не продавали, і роззідданих не давали, і всяке інше роботи, аби друг Володя і Газпром були задоволені
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19.07.2022 22:54 Відповісти
а Володя і його зеленуватоголуба команда цю повзучу демілітарізацію не лобіювали? Хто там купував російське вугілля брехнувши наріду, що ахметовське погане? А хто купував білорусько-російську енергетику, зупинивши всі наші сонячні і вітрові станції і навіть частково АЕС? Хто вперто до 24 лютого відпочивав і лив бруд зі своїх телеканалів і відосів, що німці, американці, англічани, французи брешуть, ніколи пуйло не нападе і щоб йшли на шашлики? Хто останні мільярди закатував в дороги замість того, щоб створити підрозділи самооборони в Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях?
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20.07.2022 07:38 Відповісти
Рашист?
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19.07.2022 22:55 Відповісти
Потрібно свою зброю мати, а не катати асфальт.
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19.07.2022 22:32 Відповісти
Перемкніть методичку
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19.07.2022 22:56 Відповісти
на кротів призначених Зеко-****** яких тепер виловлюють?
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19.07.2022 23:40 Відповісти
А в Одесе опять прилеты
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19.07.2022 22:33 Відповісти
Попросіть бубочку щоб закрив небо
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19.07.2022 22:38 Відповісти
Дупою?
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19.07.2022 22:44 Відповісти
Асфальтом!
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19.07.2022 23:32 Відповісти
У нас есть кому закрывать небо и без вашего бубочки
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19.07.2022 22:48 Відповісти
Дякувати потрібно гниді мельнику за ліверну ковбасу
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19.07.2022 22:35 Відповісти
Нікчемеччина
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19.07.2022 22:35 Відповісти
Мінетчина
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19.07.2022 22:37 Відповісти
Дойчен швайне.....
Ви такі як і ******.....***** сциклива натовська нємчура

Тьфу...сцикуни занепокоєні....
Пройде час, це буде після ПЕРЕМОГИ....ви ***** заспіваєте.....
Вас життя с рОсією не навчило НІ**ХУ*Я!!!
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19.07.2022 22:35 Відповісти
Виходить "дойтче швайне", а Володя Боневтік, який всі оборонні гроші закатав у асфальт молодуць?
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19.07.2022 22:43 Відповісти
Хто б сумнівався
Бухгалтер шМеркельші рішає рівно на нуль
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19.07.2022 22:36 Відповісти
якщо Ви та Володіна команда не сумнівалися, то чому не робили свої ракети? Виходить, що діяли на боці ворога???
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20.07.2022 07:39 Відповісти
Германия проводит обучение наших воинов, подождите, скоро Гепарды с нашими будут на поле боя.
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19.07.2022 22:37 Відповісти
SHTAZI JOB
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19.07.2022 22:37 Відповісти
Вони теж дороги будували
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19.07.2022 22:37 Відповісти
Нужно приложить усилия чтобы немецкий народ узнал что Шольц затягивает войну а значит и мировой кризис.
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19.07.2022 22:38 Відповісти
краще зробіть все, щоб всі люди взнали що пан наш Президент затягує війну, коли замість оборони країни гуляв по Буковелях, Трускавцях, Оманах і закатав в асфальт всі оборонні гроші, похерив ракетні програми, а сьогодні через своїх дуполизів переводить стрілки в бік німців, французів чи американців. Беріть своє озброєння і не ганьбіться перед світом. Вам же Володя обіцяв все новітне і добротнє, виявив що броніки не ті, катери не ті, ракети не ті, автомобілі не ті, то беріть бенязелівські ті, які він обіцяв. Чомусь до нього в нас щось було і щось вироблялося, а при ньому чомусь стали винні німці, хоча вони свого канцлера вибирали для себе і вони в НАТО.
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20.07.2022 07:43 Відповісти
Якщо бути німецьким корупціонером який 20 років бере хабарі і відкати у путєна то крок передбачуваний.
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19.07.2022 22:39 Відповісти
ідіоти, фас! а де наша зброя? шольц вкрав? ми до сьогодні качаємо і москальську нафту і газ! але винна німеччина , правда?
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19.07.2022 22:39 Відповісти
Молодці! Хай зегнида тепер шматками асфальту воює з путіни
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19.07.2022 22:40 Відповісти
йому пофігу..він змиється
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19.07.2022 22:50 Відповісти
ну вот...а как дышал...!!!
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19.07.2022 22:42 Відповісти
Ламбрехт опять ламбрешет, что "в бундесвере кончаются возможности". Никому не нужные мардеры стоят, ждут отправки, а социалисты опять валяют шольца.
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19.07.2022 22:44 Відповісти
Як німці ставляться до такої наглої брехні їх уряду?Тому що це настільки гидко-брешуть на всей світ.Вони думають,що обдурили нас,але насправді ще раз вмочили в багно свою Німеччину,репутація і довіра до якої вже й так нижче плінтусу.
Циганський табір викликає більшу довіру,ніж уряд Німеччини
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19.07.2022 22:45 Відповісти
а українці як довіряють? при цьому німецький уряд НЕ обдирає німців і не підставляє їх під ракети..
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20.07.2022 00:08 Відповісти
Тут і до бабки не ходи і так все зрозуміло, що "ва всьом вінєн Порошенко". Так 73%?
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19.07.2022 22:45 Відповісти
давайте Бундэса, приводите в сознание выбравших зеленского
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19.07.2022 22:46 Відповісти
Нема чому дивуватися. Більше половини німців проти надання зброї Україні і за найшвидший мир на умовах ***** (свіжа статистика). Їм байдуже до нас, аби в них було всього достатньо. І це тільки початок. Ближче до зими взагалі будуть протести з вимогою до уряду змушувати нас до капітуляції. А зброя, яку вони дали це результат тиску від США.
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19.07.2022 22:48 Відповісти
Если Украина капитулирует, то через год немцы будут строем с аквафрешами ходить среди развалин берлина, и славвить великого пу
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19.07.2022 23:33 Відповісти
хто вам такі дурниці нашептав?
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20.07.2022 00:10 Відповісти
А не краще так? Зе скоротив постачання грошів на розвиток ЗСУ, та продовжує викидати гроші на ремонт доріг. І при цьому ще бажає нашкодити відносинам Німеччини та України.
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19.07.2022 22:51 Відповісти
ну ось, а Христя Фріланд казала, що турбіну віддали, щоб Німеччина не припинила допомагати Україні

ага, турбіну ж уже віддали, тепер можна
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19.07.2022 22:53 Відповісти
та безуглу відправте у відрядження - вона все виправе льогко
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19.07.2022 22:57 Відповісти
Цензор, прекратите это фото Шольца ставить заглавным к новости, а то я всё время его путаю с Зюгановым, и пугаюсь.
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19.07.2022 23:03 Відповісти
Шольц думает о том, чем зимой топить будет! Или вы думаете, что на фоне холодов немцев будет интересовать зброя для Украины больше, чем температура в помещении???
Вас сильно интересовала Сирия 10 лет и ее убитые дети???

А про нашу зброю должен был думать зеленый лошара! И не только о ней!
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19.07.2022 23:05 Відповісти
Шольц думає і думав за німців, а Володя Боневтік думав виключно за себе, як прикинутись нє крадущім і будувати дороги(де найлегше вкрасти) і перевибратися на другий термін, а якщо щось не так, то гайда в Ізраїль.
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19.07.2022 23:37 Відповісти
спасибо зеленскому за ********** асфальт - мелькнула мысль у бени. Теперь буду строить фабрики по переработке мусора.
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19.07.2022 23:08 Відповісти
бункерному голуму треба прислужитися, щоб газ не відключив
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19.07.2022 23:19 Відповісти
Шольц окончил школу вместе с ****** ,любимый предмет пи*Dобол .
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20.07.2022 00:03 Відповісти
Дело Штирлица живёт и процветает.
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20.07.2022 00:04 Відповісти
Можливо він тримає зброю щоб вони нацисти поділили Польщу з рашистами , угорці як грифи чекають на кістку
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20.07.2022 00:57 Відповісти
Шольцу как путину нет веры...Германия всё больше открывается под фактами как держава,недружественная Украине и вся её помощь просто как дань участия члена ЕС в помощи Украине.
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20.07.2022 01:16 Відповісти
вірте Зеленському як Бені, вони все що обіцяли зробили, правда для себе. Беріть своє, що зробили за три роки. А зробили ви тільки дороги, купуючи російський бітум вклавши туди більше державних грошей чим на армію і не лізьте поливати брудом німців, краще скажіть їм спасибі за ту допомогу, яку вони роблять,бо як казав Великий Лідор ********** " они вам ничего не должны". У них є своя країна, яка захищена НАТО, пам'ятаю що хтось від нас навіть на самит НАТО не поїхв і не призначив туди посла. Хто це такий був недружній до НАТО, а тут у всіх гріхав звинувачує їх?
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20.07.2022 07:48 Відповісти
Німці в Німеччини зараз як і українці в Україні -упосліджена нація. На верху там як і тут гімно (яке звісно спливає)-рід зміїний. В Україні йде війна для знищення і звільнення землі саме для них , ними ж організовано і цілеспрямовано втілюється. Тому недоцільно (їм) давати озброєння (бо закінчиться війна), а потрібно якомога більше жертв. Думаємо-реагуємо. (моя думка)
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20.07.2022 09:59 Відповісти
 
 