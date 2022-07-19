Уряд Німеччини скоротив військову підтримку України попри обіцянки протилежного, – Die Welt

Уряд Німеччини попри обіцянки не збільшив військову підтримку України, опозиція вважає таку поведінку ганебною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У понеділок канцлер Олаф Шольц заявив: "Ми підтримуватимемо Україну - стільки, скільки вона потребуватиме цієї підтримки: економічно, гуманітарно, фінансово та через поставку зброї". Однак, як зазначає німецьке видання Die Welt., дії уряду не відповідають його заявам.

Як зазначає видання, скорочення поставок випливає зі списку поставленої до Києва зброї, який федеральний уряд опублікував 21 червня.

Відтоді його тричі оновлювали та доповнювали новими товарами. Зазначається, що за останні три тижні Україна отримала дві поставки. У перший тиждень липня Київ отримав з Німеччини 42 тисячі сухпайків. Друга поставка включала 102 неброньовані автомобілі.

Опозиція різко розкритикувала відсутність подальших поставок. "Публічні слова та дії в федеральному уряді різко відрізняються. Це ганьба", - сказав Торстен Фрай, парламентський секретар фракції ХДС в Бундестазі. "Демонстративне небажання федерального уряду постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини. Коаліція закриває очі на те, що демократія та свобода зараз захищаються саме на сході та півдні України" - заявив він.

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Однак Шольца критикують не тільки в опозиції, а й в коаліції, зокрема, у вільній демократичній партії. "Хоча економічна, гуманітарна та фінансова підтримка Німеччини є взірцевою, канцлер не може переконливо виправдати своє небажання постачати важке озброєння", — сказав речник ВДП з оборонної політики Александр Мюллер.

Останній раз Німеччина здійснювала істотне постачання зброї до України чотири тижні тому. 21 червня в Україну прибули сім самохідних гаубиць, обіцяних Києву на початку травня. Згідно зі списком федерального уряду, вони були доставлені 28 червня разом із новими боєприпасами, ще 5000 шоломами, обладнанням для боротьби з безпілотниками та запасними частинами до автомобілів.

До цього федеральний уряд уже зводив обсяг своєї військової підтримки до мінімуму. Як видно з доступних світу інвентарних списків, з 30 березня до середини червня в Україну прибули лише невеликі пристрої. Це радіостанції, ручні гранати, деталі кулеметів, детонаційні шнури та "запальники".

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