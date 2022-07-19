СБУ та Офіс Генпрокурора відкрили провадження про держзраду через знищені ДБР таємні матеріали у резонансних справах, - Ромалійська
Розпочато досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: 111 – "Державна зрада" та 329 – "Втрата документів, що містять державну таємницю"
Про це повідомила журналістка Ірина Ромалійська, передає Цензор.НЕТ.
"Перед тим, як Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова та Ірину Венедіктову, СБУ та Офіс Генпрокурора встигли зареєструвати кримінальне провадження по факту того, що Державне бюро розслідування в перші дні повношмасштабного вторгнення знищило таємні матеріали до багатьох кримінальних проваджень. Зокрема і дуже важливих. І статті, за якими зареєстроване це провадження, не абиякі: 111 ККУ - це "Держзрада" та 329 ККУ - це "Втрата документів, що містять державну таємницю". Про це мені повідомили джерела в правоохоронних органах", - розповіла вона.
"Чи будуть тепер, після заміни Венедіктової та Баканова, розслідувати цю справу? Чесно кажучи, я не знаю. Бо, скажу обережно дуже, в СБУ та ГПУ зараз навколо цієї справи чорт зна що коїться. І тепер тут вже завдання нас, журналістів, та громадянського суспільства: не відпускати розслідування. Бо воно - важливе. Тому що що щонайменше одна справа про хабар тупо закрита через те, що ДБР знищило по ній НС(Р)Д. І ймовірний хабарник, голова митниці, тепер на свободі. Ще й поновитися може. А в розслідуванні мова йде про багато важливіших справ: "Харківські угоди", "Вугільна справа" Медведчука, справа про причестність до розстрілів на Майдані колишнього голови СБУ Якименка, взагалі багато "справ Майдану", справа про доведення до зубожіння української армії з підозрюванними Януковичем та двома його міністрами оборони, справи, де фігурує Порошенко та інші", - резюмувала вона.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань України внесено відомості про факт знищення секретних матеріалів працівниками Державного бюро розслідувань. Розпочато досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: 111 – "Державна зрада" та 329 – "Втрата документів, що містять державну таємницю", пише "Настоящее время".
Про це виданню повідомило джерело в одному з правоохоронних органів України, не уповноважене коментувати це питання в пресі. І підтвердили два джерела, знайомі з перебігом слідства.
Розслідування проводить Служба безпеки України, процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручено.
Слідство у справі про знищення секретних матеріалів кримінальних справ розпочалося до того, як президент Володимир Зеленський усунув з посад голову СБУ Івана Баканова та Генпрокурора Ірину Венедиктову.
Нагадаємо, раніше журналістка Ірина Ромалійська заявила, що ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану.
Пізніше Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, у якій підтверджується той факт, що ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кількох важливих кримінальних справах.
Будь ласка, зачекайте...
ні про Чонгар, ні про тримання на складах у Львові NLAW і Stinger коли вони були
потрібні у перщі дні війни у Черніговській, Сумській, Харківських областях
Всі вісім років говорили про можливе вторгнення путлерівців з Криму для захоплення каналу і коридору в Крим і до Придністров'я. Про це навіть відкрито говорили в рашці. Та і деякі наші високопосадовці і нардепи час від часу ідею дати воду в Крим, бо "там же наші громадяни", вкидали в інфопростір. Тобто, всі притомні знали про загрозу. Тоді в мене питання: а чи був план оборони при наступі орків з цього напрямку?
Боюсь, що якщо копнути цю проблему, то будуть великі питання до вищого керівництва держави, і головнокомандувача і в тому числі
Вони за ці роки хоч одного високопосадовця на злочині спіймали? Ну вище, ніж голова сільради?
Чи може розпустити їх нах...
якщо такий бардак то що робив керівник,
децентралізація в ділі,
кожен на місці займається чим хоче
Якщо цей експерт підписував акти в повному розумі, то питання до нього. Якщо ж йому хтось під шумок вставив в довгий перелік ці документи, то він знає, хто це зробив.
У мене є підозра, що в перші дні був такий переляк, що вони просто знищували все, що таємно, без розбору. А потім заднім числом по факту оформляли протоколи. Тому питання, хто взяв документи з таких то полиць і кинув у вогонь - це риторичне питання
А тут набагато простіше. ДБР і Генпрокуратура використали війну, як спосіб закрити справи, за які отримали "шану" і тут чистої води корупція. А справи про угоди, зубожіння армії знищували за вказівкою ОПи, щоб показати новому президенту Віті Ростовському, це все Порошенко, а одночасно включили і "порєшаєм". А при чому тут державна зрада. Гнусавий з Елдаком обіділісь, бо "сармак прошел мимо касси". Відать, суми були не хілие