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СБУ (12510) знищення (6561) державна зрада (1640) державна таємниця (23) Ромалійська Ірина (418) ДБР (3301) Офіс Генпрокурора (3158)

СБУ та Офіс Генпрокурора відкрили провадження про держзраду через знищені ДБР таємні матеріали у резонансних справах, - Ромалійська

дбр

Розпочато досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: 111 – "Державна зрада" та 329 – "Втрата документів, що містять державну таємницю"

Про це повідомила журналістка Ірина Ромалійська, передає Цензор.НЕТ.

"Перед тим, як Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова та Ірину Венедіктову, СБУ та Офіс Генпрокурора встигли зареєструвати кримінальне провадження по факту того, що Державне бюро розслідування в перші дні повношмасштабного вторгнення знищило таємні матеріали до багатьох кримінальних проваджень. Зокрема і дуже важливих. І статті, за якими зареєстроване це провадження, не абиякі: 111 ККУ - це "Держзрада" та 329 ККУ - це "Втрата документів, що містять державну таємницю". Про це мені повідомили джерела в правоохоронних органах", - розповіла вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через знищення матеріалів справ ДБР фігуранти резонансних проваджень можуть уникнути відповідальності, вже є приклад начальника Івано-Франківської митниці, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ

"Чи будуть тепер, після заміни Венедіктової та Баканова, розслідувати цю справу? Чесно кажучи, я не знаю. Бо, скажу обережно дуже, в СБУ та ГПУ зараз навколо цієї справи чорт зна що коїться. І тепер тут вже завдання нас, журналістів, та громадянського суспільства: не відпускати розслідування. Бо воно - важливе. Тому що що щонайменше одна справа про хабар тупо закрита через те, що ДБР знищило по ній НС(Р)Д. І ймовірний хабарник, голова митниці, тепер на свободі. Ще й поновитися може. А в розслідуванні мова йде про багато важливіших справ: "Харківські угоди", "Вугільна справа" Медведчука, справа про причестність до розстрілів на Майдані колишнього голови СБУ Якименка, взагалі багато "справ Майдану", справа про доведення до зубожіння української армії з підозрюванними Януковичем та двома його міністрами оборони, справи, де фігурує Порошенко та інші", - резюмувала вона.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань України внесено відомості про факт знищення секретних матеріалів працівниками Державного бюро розслідувань. Розпочато досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: 111 – "Державна зрада" та 329 – "Втрата документів, що містять державну таємницю", пише "Настоящее время".

Про це виданню повідомило джерело в одному з правоохоронних органів України, не уповноважене коментувати це питання в пресі. І підтвердили два джерела, знайомі з перебігом слідства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану, - журналістка Ромалійська. ДОКУМЕНТ

Розслідування проводить Служба безпеки України, процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручено.

Слідство у справі про знищення секретних матеріалів кримінальних справ розпочалося до того, як президент Володимир Зеленський усунув з посад голову СБУ Івана Баканова та Генпрокурора Ірину Венедиктову.

Нагадаємо, раніше журналістка Ірина Ромалійська заявила, що ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану.

Пізніше Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, у якій підтверджується той факт, що ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кількох важливих кримінальних справах.

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Топ коментарі
+24
В зеленому цирку зрадник на зраднику і зрадником поганяє.
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19.07.2022 22:40
+18
А про злочини епохи Зе влади нічого, ні про клістрони які ДБР вилучили з нашого ППО,
ні про Чонгар, ні про тримання на складах у Львові NLAW і Stinger коли вони були
потрібні у перщі дні війни у Черніговській, Сумській, Харківських областях
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19.07.2022 22:48
+9
як що? Це ж свої. Чи Ви там бачили когось із ЄС чи "Свободи"? Ні там тільки бувші риги і кацапи, помічники кацапських депутатів, абхазці і донецькі "патріоти".
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19.07.2022 22:51
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А бачу наперед, що винна в цьому коробка сірників!
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19.07.2022 22:40 Відповісти
В зеленому цирку зрадник на зраднику і зрадником поганяє.
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19.07.2022 22:40 Відповісти
Дело в том, шо зеленый цирк ничем не отличается от шоколадного.
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19.07.2022 22:52 Відповісти
отличается кацап - твой путлер был против порошенко иза ЗЕ-ермака это самый главный фактор
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20.07.2022 01:21 Відповісти
Інфармації багато, а вірити нема кому.
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19.07.2022 22:56 Відповісти
І це ще у Ze називається нульовою толерантністю до корупції. А що ж тоді не нульова?!
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19.07.2022 22:41 Відповісти
нє опять, а снова...

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19.07.2022 22:42 Відповісти
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19.07.2022 22:46 Відповісти
ну у нас прибуде харошіх русскіх, ми курва совїх прогодувати не можемо, а тепер будемо годувати вбивць нашіх дітей. А хто рашку зробив чудовиськом як не ці харошіє русскіє, а?
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19.07.2022 23:10 Відповісти
А тому, що вони з одного племені. А гусский гусскому догжен помагать!
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19.07.2022 22:49 Відповісти
Может здесь и собака зарыта? Посмели поднять руку на ДВР? Карманный орган ОП и Зеленского очень обиделся...
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19.07.2022 22:46 Відповісти
А про злочини епохи Зе влади нічого, ні про клістрони які ДБР вилучили з нашого ППО,
ні про Чонгар, ні про тримання на складах у Львові NLAW і Stinger коли вони були
потрібні у перщі дні війни у Черніговській, Сумській, Харківських областях
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19.07.2022 22:48 Відповісти
це типа не на часі і нетреба роздмухувати....вони таку відповідь дадуть
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19.07.2022 22:58 Відповісти
Чому мовчать про Чонгар і про південь вцілому?
Всі вісім років говорили про можливе вторгнення путлерівців з Криму для захоплення каналу і коридору в Крим і до Придністров'я. Про це навіть відкрито говорили в рашці. Та і деякі наші високопосадовці і нардепи час від часу ідею дати воду в Крим, бо "там же наші громадяни", вкидали в інфопростір. Тобто, всі притомні знали про загрозу. Тоді в мене питання: а чи був план оборони при наступі орків з цього напрямку?
Боюсь, що якщо копнути цю проблему, то будуть великі питання до вищого керівництва держави, і головнокомандувача і в тому числі
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20.07.2022 07:45 Відповісти
100% что эти дела тоже замнут. Причин найдут сотню, сплетни журналистов и т. д.......
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19.07.2022 22:48 Відповісти
що ці люди роблять у таких органах?
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19.07.2022 22:49 Відповісти
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19.07.2022 22:50 Відповісти
як що? Це ж свої. Чи Ви там бачили когось із ЄС чи "Свободи"? Ні там тільки бувші риги і кацапи, помічники кацапських депутатів, абхазці і донецькі "патріоти".
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19.07.2022 22:51 Відповісти
і Гогілашвілі.
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19.07.2022 22:55 Відповісти
не приплетай сюда сволоту подстилку кремлевскую
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20.07.2022 01:23 Відповісти
Таке відчуття, що ГУР - це філіал спецслужб рашки. Антиукраїнські елементи- в ГУР? Просто якась фантасмагорія!
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20.07.2022 07:49 Відповісти
Дивно, подивіться з якого це сайту (напис). Рашистське кобло топить своїх?
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20.07.2022 08:06 Відповісти
А що ви ждете від керівника ГУР, якиф зразу після призначення безпардонно брехав про вагнергейт, відпрацьовував своє призначення замість Бурби? Чи може бути довіра до такого керівника, карманного? Отаких туди і набирають, собі подібних
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20.07.2022 08:13 Відповісти
А хто пам'ятає, для чого за наші податки було створено цю ДБР? Н@куя вони потрібні? Хтось може пояснити?
Вони за ці роки хоч одного високопосадовця на злочині спіймали? Ну вище, ніж голова сільради?
Чи може розпустити їх нах...
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19.07.2022 22:49 Відповісти
а що тут пояснювати, по їх справах і видно для чого вони тут. Як на мене, то це філіал ФСБ, але тільки з нашим прапором. Якщо ДРГ ворога для виконання спецоперації переодягнути в однострій ЗСУ, то вони ж не стануть воїнами ЗСУ?
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19.07.2022 22:56 Відповісти
23.00, криворогоатый не гундосил. плохой знак.
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19.07.2022 22:51 Відповісти
Ой как интересно !
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19.07.2022 22:51 Відповісти
Дурачком був коли на посаду йшов, ще дурнішим зробився коли зайняв посаду. А відповідати за все навішане як на дурника прийдеться як розумному.
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19.07.2022 22:56 Відповісти
ніхто з Президентів ні за що так і не відповідав, цей впевнений що йому теж не прийдеться.
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19.07.2022 23:12 Відповісти
хтось на знищенні трошки «заробив», мабуть кілька млн.,

якщо такий бардак то що робив керівник,
децентралізація в ділі,
кожен на місці займається чим хоче
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19.07.2022 23:14 Відповісти
Знову ж таки,обережно!Не вийдіть на самих себе!
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19.07.2022 23:15 Відповісти
Тих хто знищував. притягти по всім статтям знищенних справ, на довічне.
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19.07.2022 23:20 Відповісти
На знищення документів з грифом потрібно писати причину знищення. Затверджувати повинен державний експерт, яким, як правило є керівник підприємства, служби, установи.
Якщо цей експерт підписував акти в повному розумі, то питання до нього. Якщо ж йому хтось під шумок вставив в довгий перелік ці документи, то він знає, хто це зробив.
У мене є підозра, що в перші дні був такий переляк, що вони просто знищували все, що таємно, без розбору. А потім заднім числом по факту оформляли протоколи. Тому питання, хто взяв документи з таких то полиць і кинув у вогонь - це риторичне питання
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20.07.2022 08:01 Відповісти
Під шумок знищили справи по "Харьківським угодам", бо там фігурував Дємченко, який в 2010 році зіграв вирішальну роль в їх підписанні. І знищили справи на Пороха, бо якщо б дійшли до суду, то було б доказано неправдивість звинувачень.
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19.07.2022 23:23 Відповісти
Як це так виходить, в нас пишуть справи на бумажках чи зберігають на флешках? Повинні ж бути копії десь? Сподіваюсь десь все ж таки є.
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19.07.2022 23:41 Відповісти
наведу прикольну історію. В середині 30 років Транспортний відділ НКВД України, який базувався в Харкові і очолював його батько артиста Броневого Факторович, розслідував справу про крадіжку паровозного шлаку. Суть в тому, що машиністи розвантажквалм шлак в іншому місці і він продавався як будматеріал. Але швидко зробили держзраду, приплели інженерів -колійників і їх начальників. В ті часи оперативні матеріали йшли окремо, і в жодному випадку не використовувались в суді. Зві=тність в ті часи була суворою, в НКВД на місцях був спеціальний фонд для спонсорування в центрі здачі звітів. Підлеглий Факторовича, який їхав здавати звіт, передав йому два пакети: один Прокурору (бо справу булв першою в СРСР) а другий в спецвідділ НКВД, де був звіт про оперчекістські "міроприємства", Факторович почав святкувати виїзд прямо в поїзді з дівками НКВДистками і при здачі перепутав пакети.Вишинський зразу ж повідомив Сталіна, оскільки подумав, що під нього і далі "копає" Каганович в інтересах Гриші Леплевського. Баліцький хотів спасти кореша, але Факторовича звільнили "вовсе".
А тут набагато простіше. ДБР і Генпрокуратура використали війну, як спосіб закрити справи, за які отримали "шану" і тут чистої води корупція. А справи про угоди, зубожіння армії знищували за вказівкою ОПи, щоб показати новому президенту Віті Ростовському, це все Порошенко, а одночасно включили і "порєшаєм". А при чому тут державна зрада. Гнусавий з Елдаком обіділісь, бо "сармак прошел мимо касси". Відать, суми були не хілие
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20.07.2022 06:58 Відповісти
А кто это сделал? ЗЕБИЛЫ
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20.07.2022 09:46 Відповісти
І ні одного слова про те ,що куратор і державний зрадник , який самою владою публічно був названий агентом ФСБ ,дружбан та подільник , начальник славнозвісного заарештованого Олега Кулініча спокійно проживає в Сумській області і тиша... Повна тиша.!!!
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20.07.2022 10:24 Відповісти
 
 