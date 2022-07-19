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Бутусов Юрій (3479) Гайдай ЛОГА (921) Яніна Соколова (27) Безугла Мар’яна (287)

"Слуга народу" Безугла: Бутусов розкритикував мої візити на фронт, бо військові обмежили йому доступ до локацій

безугла

Народний депутат "Слуги народу" Мар'яна Безугла прокоментувала критику щодо її втручання у військові справи.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Громадському, передає Цензор.НЕТ

"Безугла пояснила, що відвідує фронт тому, що знаходиться у комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки: "Мій підкомітет — це все, що стосується євроатлантичної інтеграції й адаптації до стандартів НАТО. Мені важливо розуміти, чи наші підрозділи готові, чи вони споряджені, чи доходить до тактичного рівня та матеріально-технічна допомога, яку ми отримуємо, знати, як вона використовується, який фідбек від використання, яке медичне забезпечення, яке харчування, які питання у військових. Під час спілкування у взводі чи роті я можу зрозуміти емоції, враження військових, почути їхні запитання, а на рівні командування бригади або вище — вже ідеї, які можна зібрати від командувачів щодо того, що з законодавства працює, а що не працює, що треба покращити".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безугла про знаходження у військовому штабі: Я не віддаю накази, а контролюю та допомагаю СКРІНШОТ

Відповідаючи на запитання, чому саме її візити на схід викликали критику, нардеп відповіла: "Мабуть, тому, що я там була найдовше. Ми підготували великий пакет змін до законодавства щодо роботи Міністерства оборони, ролі головнокомандувача та міністра оборони в процесі ухвалення рішень, оборонного планування, застосування і генерації військ.

Щоб підготувати його належним чином, мені треба бачити на місці, що і як працює. І, звісно, можуть виникати (і виникають) конфліктні ситуації. Буває, що якісь підрозділи вирушають у зону відповідальності недостатньо підготовленими. Я порушую це питання, і це може викликати негатив навіть у когось із представників вищого офіцерського складу — в генерала, наприклад.

Також я пов’язую це з тим, що військові обмежили Юрію Бутусову доступ до певних локацій після того, як він опублікував відео про міст у Сєвєродонецьку і росіяни подякували за коригування вогню. А потім вже опублікували моє фото, де я сиджу у військовій формі з мобільним телефоном і записником. Неймовірне фото! Я ж не стою над картою, не вказую, куди бити (сміється. - Ред.). Загалом це все було синхронізовано. Я вважаю це атакою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла як "людина згори" контролює операції у Сєверодонецьку та дає вказівки командуванню, - журналістка Соколова. ФОТО

Відповідаючи на запитання, що такі ж зауваження щодо втручання нардепа у військові справи разом з журналістами в інтерв’ю hromadske висловив і голова Луганської ОВА Гайдай, Безугла зауважила: "Я не намагаюсь керувати військовими й не знаю, як прокоментувати це. Крім того, що це просто продовження того, що було опубліковано журналістами і з якоїсь причини підхоплено очільником обласної військової адміністрації, що жодним чином не робить йому честі. Так само й замовні матеріали, які розповсюджувалися про мене — в яких про Миколу Тищенка писали, що він нібито знайшов своє місце і допомагає без розголосу і гламуру. Там були ті ж фрази, що й у заяві Бутусова і Яніни".

Раніше журналістка Яніна Соколова повідомила, що "слуга народу" Безугла як "людина згори" контролює операції у Сєверодонецьку та дає вказівки командуванню. Інформацію про перебування Безуглої в штабі підтвердив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Він називає прикрим те, що на певні ділянки фронту спрямували "комісарів". Ті самі зауваження в інтерв’ю hromadske повторив і голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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Топ коментарі
+70
Безмозгла навіть не розуміє,наскільки вона тупа!!! Дожились! Весь "цвіт" нації у парламенті!
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19.07.2022 23:13
+52
поки на стрімі йде хайп з фемінітивами, я тут відстріляюсь

безгугла - Підоресса
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19.07.2022 23:12
+48
Угу, тебя критикуют не потому шо ты - дебилка и продажная *****. Это, разумеется, заговор.
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19.07.2022 23:17
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Тобто кацапи штурмують Лисичанськ та Сєверодонецьк, а тут прибігає Безугла до військових - "мені потрібно зрозуміти, які в вас емоції? може хочете мене щось запитати? ми тут напрацювали пакет змін до законодавства, давайте зараз його обговоремо? мені потрібно знати яку і як ви зброю використовуєте?" Вона дійсно безумна, що не розуміє, яку ахінею верзе? Хто там пита, чому ми не в НАТО, коли в нас Безугла відповідає "за євроатлантичну інтеграцію і адаптацію до стандартів НАТО"
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19.07.2022 23:42 Відповісти
Диверсія. Все продумано.
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19.07.2022 23:50 Відповісти
вона ж навіть не знає, скільки країн до НАТО входять
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20.07.2022 00:25 Відповісти
Зато вона вивчила слово "фидбэк", Берримор!
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21.07.2022 20:36 Відповісти
Ось вона - Мать Тереза всія ЗСУ!
Ось вона - Едина надія нашої Перемоги!
*****!

З такими Слугами й ***** не треба.
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19.07.2022 23:43 Відповісти
Мабудь, настав час замінити премію Дарвіна на премію Безуглої рівень розвитку людиноподібний мавпун і вручити її відразу Хламідії абхазькій.
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19.07.2022 23:48 Відповісти
Маряна де білка?
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20.07.2022 00:01 Відповісти
хто заткне чорну пельку цій істоті
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20.07.2022 00:08 Відповісти
Іспанський сором. Це просто якийсь *******. На язиці тільки два питання - ЯК ОЦЕ ВИЛІЗЛО ТУДИ І ЗА ЩО НАМ УСЕ ЦЕ?

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20.07.2022 00:12 Відповісти
За голосування "па приколу"!!!
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20.07.2022 06:50 Відповісти
Безугла третій вугол шукає,найдіть вже їй його, нехай попід ногами у військових не путається!
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20.07.2022 00:18 Відповісти
Ладно, це бутусов навів орків на стаціонарний северодонецький міст...
Слухайте, а хто навів наших на такий же стаціонарний, але антоновський міст, по якому вгатили сьогодні?

Чи ті мости нестаціонарні, переміщаються, і координати в них міняються?
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20.07.2022 00:24 Відповісти
Дурень легко роздає поради і оцінки оточуючим, будучи інтелектуально обмеженою людиною... , при цьому іі здається, що вона найкраща... Безмежні лише всесвіт та дурість людська.
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20.07.2022 00:25 Відповісти
Малохольна, придумай ще якусь дурнувату казку і йди спати, не заважай, від тебе військові втомились.
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20.07.2022 00:35 Відповісти
специально волны разгоняет, так смотришь и тема с ермаком на второй план отошла.... вообщем, режиссеры- постановщики 95 кв. продолжают свою качественную подрывную работу
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20.07.2022 00:37 Відповісти
Сіверодонецьк тримався місяці поки ти шльондра з своїм включеним телефоном не відвідала , гори в пеклі
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20.07.2022 00:52 Відповісти
Агов--73% ! Вам хорошо спиться? Ви хоть каєтесь,що вибрали таких тупих і продажних істот?
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20.07.2022 01:30 Відповісти
А нахіба тут про 73%??? Яким чином Безглузда до них ??? І чим кращі решта 23%?
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20.07.2022 07:39 Відповісти
От їй тре фантастичні розкази писати.
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20.07.2022 01:36 Відповісти
Безмозгла курка безугла!
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20.07.2022 03:38 Відповісти
Ну хоть не намекает что Янина и Бутусов агенты Кремля.....
И то хорошо...
Но врет что дышит....
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20.07.2022 03:41 Відповісти
Янукович та його "сини" мабуть по іншому себе поводили б. Дожилися, хуженєбудєт. Я до того, що тупой і ще тупіше.
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20.07.2022 03:52 Відповісти
Как же она врачем работала? - "А вы у Швондера спросите" .
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20.07.2022 05:34 Відповісти
Отакі зараз врачі в Україні , в кого нема грошей ті обслуґовуются у таких докторів , а кого гроші є і їдуть за бугор і там шукають собі докторів. І це дуже погано , отаке зробuлu з Українскої медецuнu .
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20.07.2022 06:40 Відповісти
"Під час спілкування у взводі чи роті я можу зрозуміти емоції, враження військових"-
Емоції і враження треба було відчувати до 24 лютого. Вас попереджали.
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20.07.2022 05:40 Відповісти
Безлуга, типовий набір зеленого дебіла, копія зеВерховного гамнокомандующого, тупе, брехливе, підле, мстиве і чванливе лайно, з манією величі.
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20.07.2022 05:52 Відповісти
Щоб лізти у військові справи, треба для початуу навчитись розрізняти гівно собаче від гівна свинячого, а вже потім щось із себе вдавати. А так завжди буває, коли доярки чи медсестри починають керувати країною.
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20.07.2022 06:05 Відповісти
кротівник готує цю особу на противагу конгресменці, тому що, Вікторія настроєна знищити Єрмака і за ці справи, і як ініціативника в справах Трампа.
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20.07.2022 06:08 Відповісти
до гади савченко в компанию точно така ********** безмозгла . де их таких идиотов поназбирали . суне ***** свого носа куди не треба
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20.07.2022 06:12 Відповісти
Вона себе в дзеркало бачила? Явно що порушення мозкової діяльності внаслідок падіння головою в унітаз.
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20.07.2022 06:17 Відповісти
Овца безмозглая. Фу, бл#ть!
Фидбеки у неё на фронте.
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20.07.2022 06:27 Відповісти
Яке воно дурне
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20.07.2022 06:33 Відповісти
стільки коментів - а вона сама, https://censor.net/user/121323 - тут не появилась. Можливо, хоч їх читає
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20.07.2022 07:03 Відповісти
Та вона сциться! Бо засміють, заплюють і "затюкають"!!! Вона вже і на "Імперії" перестала з"являться!
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20.07.2022 07:35 Відповісти
Таких в Украине "вумных" тетьков и дядьков дуже багато...Ze назбирав...не якийсь там Госдеп... поїхали в Трускавець та стали політиками Світового рівня...
Хай йому грець...
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20.07.2022 07:09 Відповісти
Шкварка несчастная !
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20.07.2022 07:09 Відповісти
щось пішло не так... мабуть змінила фамілію з Безмозгла на Безлуга
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20.07.2022 07:32 Відповісти
Поясніть, чому чоловік безмозглої не служить?
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20.07.2022 07:32 Відповісти
Курка общипана...
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20.07.2022 08:08 Відповісти
Нефіг бабі туди лізти.
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20.07.2022 08:41 Відповісти
Самовлюбленный Нарцисс на видосах пиарится...эта подруга не Нарциска...мордой лица не вышла...
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20.07.2022 08:45 Відповісти
Безумна, більше нічого додати.
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20.07.2022 09:02 Відповісти
В божевільні пацієнти теж висловлюються і що?
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20.07.2022 10:04 Відповісти
"Безумие, прийди!
Твоей женой лишь буду!"
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20.07.2022 10:09 Відповісти
дура
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20.07.2022 10:27 Відповісти
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20.07.2022 10:31 Відповісти
Марьяна Владимировна Безуглая (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Мар'яна Володимирівна Безугла; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 17 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1988 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев ) - украинский политик. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IX_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 Народный депутат Украины IX созыва (с 2019 года). Член партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Слуга народа ». Родилась 17 мая 1988 года в Киеве. Окончила первый медицинский факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца по специальности «лечебное дело» и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Украинскую военно-медицинскую академию по направлению «общая практика - семейная медицина» !!! То она хочет расстреливать солдат на передке (своим дебильным законопроектом) ... ОРЕЙРО! она врач, а лезет к нашим воинам, на передок, узнавать как дела? Остановите эту землю, я сойду!

"Безуглая пояснила, что посещает фронт потому, что находится в комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки: "Мой подкомитет - это все, что касается евроатлантической интеграции и адаптации к стандартам НАТО... Ее комитет должен быть по здравоохранению, а не безопасность, оборона и разведка.

Оболонцы, кого вы выбрали? Вы шо там с глузду съехали? Зеленые в ВР совсем мозгами поехали? Народ, что с Вами? Вы что совсем тупые?
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20.07.2022 11:23 Відповісти
При чем тут оболонцы?шукайте хто грэчку роздавав.
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21.07.2022 20:39 Відповісти
Сейчас основное внимание акцентировано на фсбэшнике Елдаке, поэтому малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат использует меРтвечуцкие затычки беЗумную и верещюк, Оманский договорняк ни кто не отменял, киностудии с офшорами в маЦкве работают...
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20.07.2022 12:51 Відповісти
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