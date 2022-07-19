"Слуга народу" Безугла: Бутусов розкритикував мої візити на фронт, бо військові обмежили йому доступ до локацій

Народний депутат "Слуги народу" Мар'яна Безугла прокоментувала критику щодо її втручання у військові справи.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Громадському, передає Цензор.НЕТ

"Безугла пояснила, що відвідує фронт тому, що знаходиться у комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки: "Мій підкомітет — це все, що стосується євроатлантичної інтеграції й адаптації до стандартів НАТО. Мені важливо розуміти, чи наші підрозділи готові, чи вони споряджені, чи доходить до тактичного рівня та матеріально-технічна допомога, яку ми отримуємо, знати, як вона використовується, який фідбек від використання, яке медичне забезпечення, яке харчування, які питання у військових. Під час спілкування у взводі чи роті я можу зрозуміти емоції, враження військових, почути їхні запитання, а на рівні командування бригади або вище — вже ідеї, які можна зібрати від командувачів щодо того, що з законодавства працює, а що не працює, що треба покращити".

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Відповідаючи на запитання, чому саме її візити на схід викликали критику, нардеп відповіла: "Мабуть, тому, що я там була найдовше. Ми підготували великий пакет змін до законодавства щодо роботи Міністерства оборони, ролі головнокомандувача та міністра оборони в процесі ухвалення рішень, оборонного планування, застосування і генерації військ.

Щоб підготувати його належним чином, мені треба бачити на місці, що і як працює. І, звісно, можуть виникати (і виникають) конфліктні ситуації. Буває, що якісь підрозділи вирушають у зону відповідальності недостатньо підготовленими. Я порушую це питання, і це може викликати негатив навіть у когось із представників вищого офіцерського складу — в генерала, наприклад.

Також я пов’язую це з тим, що військові обмежили Юрію Бутусову доступ до певних локацій після того, як він опублікував відео про міст у Сєвєродонецьку і росіяни подякували за коригування вогню. А потім вже опублікували моє фото, де я сиджу у військовій формі з мобільним телефоном і записником. Неймовірне фото! Я ж не стою над картою, не вказую, куди бити (сміється. - Ред.). Загалом це все було синхронізовано. Я вважаю це атакою".

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Відповідаючи на запитання, що такі ж зауваження щодо втручання нардепа у військові справи разом з журналістами в інтерв’ю hromadske висловив і голова Луганської ОВА Гайдай, Безугла зауважила: "Я не намагаюсь керувати військовими й не знаю, як прокоментувати це. Крім того, що це просто продовження того, що було опубліковано журналістами і з якоїсь причини підхоплено очільником обласної військової адміністрації, що жодним чином не робить йому честі. Так само й замовні матеріали, які розповсюджувалися про мене — в яких про Миколу Тищенка писали, що він нібито знайшов своє місце і допомагає без розголосу і гламуру. Там були ті ж фрази, що й у заяві Бутусова і Яніни".

Раніше журналістка Яніна Соколова повідомила, що "слуга народу" Безугла як "людина згори" контролює операції у Сєверодонецьку та дає вказівки командуванню. Інформацію про перебування Безуглої в штабі підтвердив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Він називає прикрим те, що на певні ділянки фронту спрямували "комісарів". Ті самі зауваження в інтерв’ю hromadske повторив і голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.