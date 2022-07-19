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Обіцяні Макроном додаткові 6 САУ Caesar уже прямують до України, - глава МЗС Франції Колонна

caesar

Шість додаткових французьких самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, які президент Франції Емманюель Макрон обіцяв раніше, уже прямують до України.

Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

За її словами, Франція вже передала Україні 12 артилерійських установок Caesar. Коли саме надійдуть ще 6 установок, міністерка не зазначила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція додатково передасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку, - Макрон

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Топ коментарі
+17
Из 72 ед.,состоящих на вооружении,передать 18 ед Украине - поступок. Слава Франции!).
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19.07.2022 23:43
+9
А це жабенятко не так вже й погане як здається спочатку. Це жабенятко й з газом вже обсірало парашу..

А шольц продовжує валяти шольца
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19.07.2022 23:33
+9
Макрон говорит одно, а делает дело. А шольц говорил что лев толстой а на деле *** простой
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19.07.2022 23:37
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Цезар вешчь.
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19.07.2022 23:28 Відповісти
А можна на 6, а хоча б, 16ть?

Бо "іграшка" файна, нам всім сподобалась!

Давайте, замість "Байрактарів", краще на цю "цяцьку" зберемо!
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19.07.2022 23:31 Відповісти
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20.07.2022 02:56 Відповісти
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20.07.2022 02:58 Відповісти
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20.07.2022 03:00 Відповісти
От якби колона цезарів!
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19.07.2022 23:31 Відповісти
Як мед, так і ложкою.
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19.07.2022 23:32 Відповісти
Значить вже в Україні
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19.07.2022 23:32 Відповісти
А це жабенятко не так вже й погане як здається спочатку. Це жабенятко й з газом вже обсірало парашу..

А шольц продовжує валяти шольца
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19.07.2022 23:33 Відповісти
Жабу препарують, як у "Цікавих дослідах" Леся Подерв'янського. Хоч і не хоче, але дриґає лапкою, бо ж струм.
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19.07.2022 23:36 Відповісти
Макрон говорит одно, а делает дело. А шольц говорил что лев толстой а на деле *** простой
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19.07.2022 23:37 Відповісти
Нам би щось дали потопити російські кораблі прямо зараз... https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4



Щоб калібрами нам не обстрілювали....
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19.07.2022 23:37 Відповісти
У них все ще вал авіації, підводні човни найнебезпечніші носії ракет, проблема в тому що топити їх нам немає чим, хіба що при загрузці але це для нас майже неможливо.
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20.07.2022 00:02 Відповісти
Для того, щоб влупити калібрами підводному човну треба бути на поверхні. По друге Чорне море без'ядерна зона і російськи ворожі підводні човни там дизельні. А дизильні повинні час від часу підніматися на заправку.
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20.07.2022 00:08 Відповісти
Дивизион есть
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19.07.2022 23:40 Відповісти
Из 72 ед.,состоящих на вооружении,передать 18 ед Украине - поступок. Слава Франции!).
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19.07.2022 23:43 Відповісти
Теперь собрать еще дивизион Арчеров, - будет бомба-ракета!
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19.07.2022 23:52 Відповісти
Я бы на месте дурака Смилянского выпустил серию марок САУ Мира на службе Украины. Хорошая была бы серия.
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19.07.2022 23:53 Відповісти
Новость для москалей.
По уму надо молчать, пока до места не добрались.
Но жажда славы, не даёт некоторым покоя.
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20.07.2022 01:10 Відповісти
напевне волами тягнуть
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20.07.2022 02:11 Відповісти
16 червня 2022 року президент Франції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD Макрон заявив про передачу додаткових 6 САУ CAESAR...сьогодні вже 20 липня...вони все десь прямують
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20.07.2022 02:17 Відповісти
Томогавки та літаки потрібні як А-10 для підтримки наступу.
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20.07.2022 06:14 Відповісти
6 - больше, чем 0, так что спасибо...
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20.07.2022 11:34 Відповісти
 
 