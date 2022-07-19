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Обіцяні Макроном додаткові 6 САУ Caesar уже прямують до України, - глава МЗС Франції Колонна
Шість додаткових французьких самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, які президент Франції Емманюель Макрон обіцяв раніше, уже прямують до України.
Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.
За її словами, Франція вже передала Україні 12 артилерійських установок Caesar. Коли саме надійдуть ще 6 установок, міністерка не зазначила.
Топ коментарі
+17 Валдис Унар
показати весь коментар19.07.2022 23:43
+9 Paul Foxen
показати весь коментар19.07.2022 23:33
+9 whywhy
показати весь коментар19.07.2022 23:37
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Будь ласка, зачекайте...
Бо "іграшка" файна, нам всім сподобалась!
Давайте, замість "Байрактарів", краще на цю "цяцьку" зберемо!
А шольц продовжує валяти шольца
Щоб калібрами нам не обстрілювали....
По уму надо молчать, пока до места не добрались.
Но жажда славы, не даёт некоторым покоя.