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зерно (3092) Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (840)

Кулеба про переговори щодо розблокування українських портів: Ми на дуже просунутій стадії

кулеба

Переговори про відкриття коридорів для вивезення зерна з українських портів перебувають "на дуже просунутій стадії", але можуть зірватися в будь-який момент.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У дипломатії є таке правило: ніщо не погоджено, якщо все не погоджено. Все може зірватися в будь-який момент. Але дійсно, станом на зараз ми на дуже просунутій стадії і сподіваємося, що Росія поведе себе відповідально і підпишеться під тими зобов’язаннями, які передбачені проєктом", - сказав міністр.

Кулеба поінформував, що переговори складні і ведуться на дуже серйозній вертикалі від Генсека ООН до технічних експертів, які відпрацьовують деталі.

"Є конкретне, чітке доручення президента: всі деталі мають бути відпрацьовані таким чином, щоб усунути будь-яку загрозу для України з моря, і все це дуже складно", - зауважив глава МЗС.

Також читайте: Кулеба про "зернові коридори": Україна не погодиться на рішення, яке залишатиме шпаринку для фронтальної атаки з моря на наші порти

Нагадуємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

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Топ коментарі
+31
Та вас за эти переговоры повесить надо .
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19.07.2022 23:34
+18
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19.07.2022 23:42
+17
Це якийсь не міністр зовнішніх справ, а особа, що готова з усіх сторін і в будь-якій кількості....

Принаймні, в мене таке враження.
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19.07.2022 23:35
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Та вас за эти переговоры повесить надо .
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19.07.2022 23:34 Відповісти
Можно, конечно, и повесить, но договариваться всё равно придётся. Заднюю они уже полюбому не включат, ибо полное поражение означает для них крах государства. Скорее там пойдут на мобилизацию и перевод экономики на военные рельсы, чем допустят военный разгром. В крайнем случае - пустят в ход тактическое ЯО и кто им что сделает? ВСУ из последних сил держат фронт. Под ружьё уже гребут диабетиков с сердечниками, а многие здесь пишут так, будто уже разгромили путинскую Россию. Договариваться надо. Лучше раньше чем позже. Крым и Донбасс силой точно не отбить. Лучше потерять часть, чем всю страну.
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20.07.2022 11:56 Відповісти
Звісно вам там з Казахстану видніше.
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20.07.2022 14:27 Відповісти
Це якийсь не міністр зовнішніх справ, а особа, що готова з усіх сторін і в будь-якій кількості....

Принаймні, в мене таке враження.
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19.07.2022 23:35 Відповісти
Правильно, чтобы свои граждане без еды остались. Там есть еще одна хорошая новость, что депутатам надбавки повысили, за 40 минут приняли))) А то у нас как бы война в стране, а гринпоц за 5 месяцев только указ о военном положении сумел родить.
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19.07.2022 23:39 Відповісти
Пока Кулеба с Ермаком играют в прятки с инфой для украинцев про зерно - все ЕС уже бурно одобряе хутина , который ведёт СЕГОДНЯ переговоры с эрдоганом и Ираном про проблему украинского зерна . Хутин лично прилетел в Иран

ОФУЕТЬ. Украину громят , убивают , А ХУТИН УЖЕ СПАСИТЕЛЬ ЗЕРНА
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19.07.2022 23:41 Відповісти
ЭРДОГАНУ НАСТОРОЖИТЬСЯ - раша перевозит всех своих разведчиков в Турцию из Европы
https://g1.dcdn.lt/images/pix/recepas-********-erdoganas-vladimiras-putinas-89227979.jpg
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19.07.2022 23:57 Відповісти
Як Кулуба прокоментує ось це?
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/na-zernovih-peregovorah-v-stambuli-pomitili-generala-gru-yakij-kurue-v-rosii-privatni-vijskovi-kampanii-foto.htm На "зернових" переговорах у Стамбулі помітили генерала ГРУ, який курує в Росії приватні військові компанії.

У перемовинах у турецькому Стамбулі щодо вивезення зерна з портів України брав участь генерал російського ГРУ Володимир Алєксєєв із позивним "Степанич". Він курує приватні військові компанії, що вбивають тисячі людей в Україні.

На це звернув увагу проєкт Bellingcat, повідомив у https://twitter.com/christogrozev/status/1548623048718303235 Twitter його засновник, журналіст-розслідувач Христо Грозєв. Він нагадав, що Алєксєєв раніше потрапив під санкції за хакерський злам Національного комітету Демократичної партії США.(с)
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19.07.2022 23:41 Відповісти
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19.07.2022 23:42 Відповісти
при чем тут зерно? зерно Украине не принадлежит, это зерно олигархов, у которых маеткы в европах. если мир хочет кушать зерно, пусть давит на йбанутую русню. в итоге этой авантюры выплядок путин превратится с законченного ублюдка в спасителя мира от голода.
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19.07.2022 23:52 Відповісти
Ось ***** вам просуне ту стадію.
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19.07.2022 23:52 Відповісти
"Все може зірватися в будь-який момент."
Кулеба, ты пойми, если есть чем: "всё может сорваться в любой момент" уже после подписания вами предательских бумажек и разминирования портов и фарватеров. И тогда взамен балкеров за зерном в Одессу пойдут парашные корабли с ракетами и десантом.
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19.07.2022 23:53 Відповісти
Настораживает то что о переговорах власть молчит, а не потому что кацапы настаивают на том что их представители будут контролировать погрузку зерна в наших портах и требуют на время вывоза зерна прекратить наступление на Херсон???! Об этом сообщил Жданов( военный эксперт) и по его словам это может обернуться нашим поражением, не говоря уже о том что мы вообще не должны в этих переговорах участвовать, это полностью прерогатива безхребетного ООН. Советую погуглить Жданова по этой теме!!!!!!
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19.07.2022 23:54 Відповісти
Пойми: елдак - с погонами ГРУ, конечно он всех давит в 5ю точку что бы перестали на передовой давить московитов.

С пустого ли места ротация ноля не проводится в многих точках СОВСЕМ/ЗОВСІМ...

парни запасайтесь средствами влияния на власть, еще чуть чуть - и если не спалим своих паразитов - они нас сдадут оркам.
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20.07.2022 00:04 Відповісти
Ves interes s zerna budet neskolkix svojix druzej kompaniji,kotoryje polucit dostup vyvoza zerna.Budet pokupat za kapeiki s fermerov i sami zarabatyvat.A cena za eto budet otdaca kacapam Xersona,Berdianska i drugoje.Vot kto za eto potom otvetit?
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19.07.2022 23:58 Відповісти
Учасником "зернових" переговорів у Стамбулі був генерал ГРУ Володимир Алексєєв. Він курує приватні військові компанії, що вбивають тисячі людей в Україні. Bellingcat

"Генерал ГРУ Алексєєв, якого кілька днів тому бачили у Стамбулі як представника Росії на "мирних переговорах" за посередництва Туреччини. Враховуючи відсоток офіцерів ГРУ з російської сторони делегації (принаймні 2 з 5), я сумніваюся, що "мир" є метою цих зустрічей", - наголосив Грозєв.
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19.07.2022 23:58 Відповісти
Навіщо ці перемовини з брехливими московитами? Краще б продовжували через дунайські порти і Румунію вивозити зерно.
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20.07.2022 00:00 Відповісти
Проблема яку має вирішувати ООН - переклали на Україну.
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20.07.2022 00:13 Відповісти
путін:
Ми запропонували турецькій стороні зняти санкції проти росії, які перешкоджають спрощенню експорту зерна.
Ми готові експортувати 30 млн тонн зерна і продовольства і 50 млн тонн добрив. https://twitter.com/AJABreaking/status/1549498026422681600
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20.07.2022 00:23 Відповісти
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20.07.2022 00:39 Відповісти
Це в Одесі по рішенню влади будуть сидіти кацапи?
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20.07.2022 00:41 Відповісти
Якого хера взагалі зе-влада пішла на якісь перемовини з кацапами??? ООН мала заставити цих московітських гнид розблокувати вивіз зерна. І ВСЕ!!!
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20.07.2022 00:44 Відповісти
Кулеба: " Мы со всей силы стараемся устроить капитуляцию Украины. В Стамбуле мы устроили договорняк с рашкой по разблокировке украинских портов и конкретно сейчас на дужэ просунутий стадии" (конец цитаты). Занавес. Всё, что надо знать о старании ЗЕшоблы победить рашку в войне
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20.07.2022 00:57 Відповісти
***** вже називають рятівником Світа від голоду. Якщо цивілизований Світ піде на перемір'я з ****** цього Світа просто не буде існувати через пару років...
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20.07.2022 01:51 Відповісти
блокирование портов - официальный акт войны. по закону кацапстана начало арессивной войны - статья укр рф. и с кем там договариваются? могут с таким же успехом Навальному предложение на зону отправить. тот хоть почитает. а так кажется снова суют мирныйплан, почему-то односторонний. за предыдущий никого не посадили кстати, хотя трупов было куча.
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20.07.2022 01:51 Відповісти
Спершу буде хлібне перемир'я на 1 рік і ус
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20.07.2022 05:04 Відповісти
Ситуація з доступом до українських портів, гірша ніж віджим зерна кацапами в голодомор, з усіх боків.
21 століття і таке можливо? Нехай весь світ, щоб нагодувати голодних, бореться зі злом, а не тільки українці.
Навіть не уявляю, як покидьки, з гордо піднятою головою, будуть проходжатися українськими портами, ворота яких широко відкриють "переговорники".
Ціна цього питання неймовірна.
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20.07.2022 05:34 Відповісти
Зерно чіє? Держрезерву? Ні...а чого так всі рвуть жопи...
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20.07.2022 05:42 Відповісти
А неможна просто висловити "дуже сильне обурення та засудження" по поводу голоду десь там, і наповнити що у нас на окупованих територіях у мирняка нема що їсти-житла і попереду зима.
Яке до бісу зупинення ЗСУ?
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20.07.2022 07:15 Відповісти
Правий Жданов ще в одному аспекті: ніхто не хоче показувати а чиє ж насправді це зерно? Хтось вірить що воно державне, а вторговані гроші підуть в бюджет? І ще одне було б це зерно продовольчим його б уже давно перемололи на муку і вартість більша і об'єм менший.
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20.07.2022 07:38 Відповісти
Це зерно скуплене у власності приватних неназваних зернотрейдерів, державного зерна там не має. Зепоц і МЗС вирішують проблеми експорту зерна рашки, бо вони вимагають з них зняти санкції. В сухому залишку рашка зможе продавати безперешкодно на світових біржах своє зерно завдяки Україні.І цей підерас ********** водночас ще хоче, щоб ЄС повністю негайно припинили купляти кацапський газ і нафту.
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20.07.2022 10:20 Відповісти
Коли мене надмірно щось прохали, або ставили забагато запитань, я віджартовувався: Звернись в ООН. Я не задумувався, що ця організація справді наскільки пустопорожня.
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20.07.2022 08:28 Відповісти
И надеемся, что россия поведет себя ответственно....
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20.07.2022 09:55 Відповісти
"Если вы сели за стол переговоров с руzzкими,вы уже проиграли!"
(Карл Маннергейм)
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20.07.2022 10:02 Відповісти
Ці зелені гандони вже із трусів вискакують, щоб вивезти приватне зерно і допомогти рашці продати своє (про безпекову складову взагалі не кажу), але такої напористості і ентузіазму по поверненню захисників Маріуполя взагалі не бачу, їх в ЗМІ вже просто не має(
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20.07.2022 10:14 Відповісти
Для зелених це останній шанс здати Україну.
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20.07.2022 10:47 Відповісти
Може варто, поки не пізно, відсунути цю стадію подалі?
Ціліші будете!
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20.07.2022 10:18 Відповісти
+100500.
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20.07.2022 10:21 Відповісти
Говорили вам: не садитесь с рашистами за стол переговоров. Вы не слушаетесь. Посмотрим во что это обернётся для Украины.
Лиячно я от этого ничего хорошего не жду.
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20.07.2022 10:18 Відповісти
Этим зерном должно заниматься обосраное ООН. А если вы утырки пошли с ними на переговоры, это говорит только о вашей бестолковости или намеренной сдачи интересов Украины.
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20.07.2022 10:29 Відповісти
 
 