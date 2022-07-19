Кулеба про переговори щодо розблокування українських портів: Ми на дуже просунутій стадії
Переговори про відкриття коридорів для вивезення зерна з українських портів перебувають "на дуже просунутій стадії", але можуть зірватися в будь-який момент.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У дипломатії є таке правило: ніщо не погоджено, якщо все не погоджено. Все може зірватися в будь-який момент. Але дійсно, станом на зараз ми на дуже просунутій стадії і сподіваємося, що Росія поведе себе відповідально і підпишеться під тими зобов’язаннями, які передбачені проєктом", - сказав міністр.
Кулеба поінформував, що переговори складні і ведуться на дуже серйозній вертикалі від Генсека ООН до технічних експертів, які відпрацьовують деталі.
"Є конкретне, чітке доручення президента: всі деталі мають бути відпрацьовані таким чином, щоб усунути будь-яку загрозу для України з моря, і все це дуже складно", - зауважив глава МЗС.
Нагадуємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.
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Принаймні, в мене таке враження.
ОФУЕТЬ. Украину громят , убивают , А ХУТИН УЖЕ СПАСИТЕЛЬ ЗЕРНА
https://g1.dcdn.lt/images/pix/recepas-********-erdoganas-vladimiras-putinas-89227979.jpg
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/na-zernovih-peregovorah-v-stambuli-pomitili-generala-gru-yakij-kurue-v-rosii-privatni-vijskovi-kampanii-foto.htm На "зернових" переговорах у Стамбулі помітили генерала ГРУ, який курує в Росії приватні військові компанії.
У перемовинах у турецькому Стамбулі щодо вивезення зерна з портів України брав участь генерал російського ГРУ Володимир Алєксєєв із позивним "Степанич". Він курує приватні військові компанії, що вбивають тисячі людей в Україні.
На це звернув увагу проєкт Bellingcat, повідомив у https://twitter.com/christogrozev/status/1548623048718303235 Twitter його засновник, журналіст-розслідувач Христо Грозєв. Він нагадав, що Алєксєєв раніше потрапив під санкції за хакерський злам Національного комітету Демократичної партії США.(с)
Кулеба, ты пойми, если есть чем: "всё может сорваться в любой момент" уже после подписания вами предательских бумажек и разминирования портов и фарватеров. И тогда взамен балкеров за зерном в Одессу пойдут парашные корабли с ракетами и десантом.
С пустого ли места ротация ноля не проводится в многих точках СОВСЕМ/ЗОВСІМ...
парни запасайтесь средствами влияния на власть, еще чуть чуть - и если не спалим своих паразитов - они нас сдадут оркам.
"Генерал ГРУ Алексєєв, якого кілька днів тому бачили у Стамбулі як представника Росії на "мирних переговорах" за посередництва Туреччини. Враховуючи відсоток офіцерів ГРУ з російської сторони делегації (принаймні 2 з 5), я сумніваюся, що "мир" є метою цих зустрічей", - наголосив Грозєв.
Ми запропонували турецькій стороні зняти санкції проти росії, які перешкоджають спрощенню експорту зерна.
Ми готові експортувати 30 млн тонн зерна і продовольства і 50 млн тонн добрив. https://twitter.com/AJABreaking/status/1549498026422681600
21 століття і таке можливо? Нехай весь світ, щоб нагодувати голодних, бореться зі злом, а не тільки українці.
Навіть не уявляю, як покидьки, з гордо піднятою головою, будуть проходжатися українськими портами, ворота яких широко відкриють "переговорники".
Ціна цього питання неймовірна.
Яке до бісу зупинення ЗСУ?
(Карл Маннергейм)
Ціліші будете!
Лиячно я от этого ничего хорошего не жду.