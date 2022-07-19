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Гуляйполе (80) обстріл (27087) Запорізька область (3356)

Увечері окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли центр Гуляйполя у Запорізькій області, є загиблі - ОВА. ФОТО

У вівторок увечері російські окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли центр м. Гуляйполе у Запорізькій області, попередньо є поранені.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Сьогодні ввечері ворог обстріляв із "Градів" та артилерії центр міста Гуляйполе. За попередньою інформацією, є загиблі", - зазначається у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, противник застосував понад 20 снарядів. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв'язку, приватні будинки.

Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС.

Також читайте: Одна особа загинула, а 6 дістали поранення внаслідок обстрілу Краматорська військами РФ, - ОВА. ВIДЕО

Увечері окупанти з Градів та артилерії обстріляли центр Гуляйполя у Запорізькій області, є загиблі - ОВА 01
Увечері окупанти з Градів та артилерії обстріляли центр Гуляйполя у Запорізькій області, є загиблі - ОВА 02

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19.07.2022 23:53 Відповісти
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19.07.2022 23:57 Відповісти
Захід втомився й голос вже не подає, пішла війна на знищення, все-таки те що рашисти з допомогою іпсо домоглися відставки Джонсона нанесло нам величезний удар, рашіше як тільки наступала інформаційна тиша в іноземних змі - приїзджав або ж просто давав пресконференцію Джонсон, за ним приїзджали інші високопосадовці, зараз же Англій сфокусувалася на власних проблемах, надіюсь там переможе не новий трамп англійського розливу типу англія-понад усе. А так надіятись зараз можна лише на себе та американців (з якими влада чомусь зовсім не боїться конфліктувати...)
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19.07.2022 23:59 Відповісти
Шо за зрада? Захід вже як взявся-так не втомиться і не відпустить до останнього! Якшо Боневтіку ***** і він шось там пасєрєдінє захоче-йому вже ніхто не дозволить! Для Британії і Штатів саме зараз обісратися перед якимсь педофілом-Хуйлом це сама більша ганьба за всю історію! Вони такого вже не дозволять після всього шо показала українська армія і скільки ресурсів пішло!
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20.07.2022 00:32 Відповісти
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19.07.2022 23:59 Відповісти
А повинен був сидіти в іншому місті, а не послом в Славеніі 😠
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20.07.2022 00:04 Відповісти
Зробив своє діло й звалив на заслужений відпочинок, ще й посада та утримування за держ разунок, не лох же якийсь.
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20.07.2022 00:12 Відповісти
Ех, дєрьмачка би кудись послом в Словенію, а краще Гондурас якийсь, доки все не уляжеться, навіть тимчасово пох на правосуддя над ним - аби тільки не шкодив, не гадив на корсить кацапні....
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20.07.2022 03:25 Відповісти
Быть Штирлицом сраного мавзолея...почетная обязанность каждого коррупционера...
Леонид Данилыч знав шо будує...
Здав єльцину ядерну зброю ..й отримав малесенький гонорарчик... все сложное делается совсем просто...
Бабло мавзолейное не воняет...
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20.07.2022 06:27 Відповісти
 
 