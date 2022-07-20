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Кулеба про передачу турбіни для "Північного потоку": "Є ризик створення прецеденту. Ми вважаємо, що це велика помилка"

кулеба

Передача турбіни Siemens для "Північного потоку-1" Німеччині є великою помилкою, тож Україна докладе всіх зусиль, щоб це не мало наслідків і не стало прецедентом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується канадського випадку, то ризик створення прецеденту є. Ми вважаємо, що це велика помилка – те рішення, яке ухвалила Канада. Тепер усі нас запевняють, що прецеденту не буде, що це виняток і жодних наслідків це далі не матиме", - сказав він.

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"Але ми розуміємо, як все працює, тому докладемо всіх зусиль для того, щоб цей конкретний випадок не став підставою для інших робити подібні речі", - підкреслив міністр.

Кулеба також зауважив, що наразі немає ознак того, що чинний санкційний режим чи Євросоюзу, чи Сполучених Штатів, чи інших країн буде послаблений. "Поки що рух тільки вперед", - констатував глава МЗС.

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Мерзенне сьогодні в Тегерані заявило
" РФ ещё не получила документов о возвращении турбины для Северного потока-1. Для поставок газа в Европу можно запустить СП-2".
Просто вже нема слів. Невже не можна хоч на крок цього серуна-у-валізу випередити?
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20.07.2022 00:25 Відповісти
пока во власти в Германии "друзья путина".та будет продавливать угодное россии.Германия "с трибуны" не есть "германия дел".Часто-густо Германия просто помогает путину продавливать весь Альянс и весь европейский бизнес.Пока "шольцы" во власти,Германии нельзя верить.В случае с Канадой нельзя думать,что решение было одной Канады.Скорее всего это длительный и сильный период закулисных торгов западных стран и россии,а сторонником россии выступила Германия.
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20.07.2022 01:08 Відповісти
Розчарований нашими патріотами у вишиваних сорочках- канадійцях, як до діла так одразу всралися.... слабаки !
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20.07.2022 01:51 Відповісти
 
 