Запрошуємо виробників зброї випробувати нове обладнання в справжніх умовах бою проти російської армії, - Резніков
Україна зацікавлена у тестуванні сучасних систем зброї у бою і запрошує виробників випробувати своє нове обладнання.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час розмови, організованої Atlantic Council, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Україна зараз є, по суті, випробувальним полігоном. Багато зброї випробовується в справжніх умовах бою проти російської армії, яка має багато власних сучасних систем. Вони мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети й балістичні ракети, а також інше обладнання", - поінформував він.
Резніков зауважив, що Україна ділиться всією інформацією та досвідом зі своїми партнерами.
"Ми зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога. Ми запрошуємо виробників зброї випробувати нове обладнання", - сказав міністр.
На його думку, для партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або для турецьких партнерів це хороший шанс протестувати своє обладнання.
"Тому давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація", - наголосив Резніков.
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Там наверху не розуміють що чим довше війна тим гірше вкраїні по всім напрямках і це не кажучи ще на час все відбудовувати як фізично так і економічно.Зброя потрібна зараз ! Лендлізу в очі ніхто ще не бачив.На верху кажуть що потрібно 50 хамерсів щоб орків накрити або 100 щоб повністью їх вигнати так в чому річь чи нам чекати роками ?А влада не думає про ротацію на передку про фізичну і моральну втому хлопців?Не кажучи про інші речі.Не бісіть ЗСУ і не бісіть народ.
ЗСУ вже має проблема с різною зброєю на яку немає запчастин і деяких ***********.А якщо сюди кожен припреться зі своєю зброєю це буде хана.
как говорила унылая лошадь "дыбилы, мля"