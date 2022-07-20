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випробування (400) зброя (7279) Резніков (1442)

Запрошуємо виробників зброї випробувати нове обладнання в справжніх умовах бою проти російської армії, - Резніков

резніков

Україна зацікавлена у тестуванні сучасних систем зброї у бою і запрошує виробників випробувати своє нове обладнання.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час розмови, організованої Atlantic Council, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна зараз є, по суті, випробувальним полігоном. Багато зброї випробовується в справжніх умовах бою проти російської армії, яка має багато власних сучасних систем. Вони мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети й балістичні ракети, а також інше обладнання", - поінформував він.

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Резніков зауважив, що Україна ділиться всією інформацією та досвідом зі своїми партнерами.

"Ми зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога. Ми запрошуємо виробників зброї випробувати нове обладнання", - сказав міністр.

На його думку, для партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або для турецьких партнерів це хороший шанс протестувати своє обладнання.

"Тому давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація", - наголосив Резніков.

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Топ коментарі
+15
вы со швецом поочереди ширяетесь или набрудершафт?)
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20.07.2022 00:41
+13
Швец не гворил этого, он сказал ( и это правда), что джавелины и энло находились на складах в то время как должны были быть на передовой, и были вывезены со складов за два часа до удара по ним кацапами.
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20.07.2022 00:47
+12
ЗСУ - найкращі в світі тестировщики плюшек-утілізаторів рашистів
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20.07.2022 00:38
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вы со швецом поочереди ширяетесь или набрудершафт?)
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20.07.2022 00:41 Відповісти
Швец не гворил этого, он сказал ( и это правда), что джавелины и энло находились на складах в то время как должны были быть на передовой, и были вывезены со складов за два часа до удара по ним кацапами.
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20.07.2022 00:47 Відповісти
швец фсб-консерва в любом случае) а верить этим чекистам на боевом дежурстве - это как серйозно вслушиваться в слова соловьиного помета)
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20.07.2022 00:51 Відповісти
Резников перелогинься
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20.07.2022 01:16 Відповісти
***** офнись, там ********* передачу начала го втычить)
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20.07.2022 10:42 Відповісти
Так подивись на надписи арабською на Стугнах і зрозумієш, що ці суки продавали зброю під час війни. Це надлишки, під час війни? До чого тут швець?
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20.07.2022 09:22 Відповісти
А раньше это же персонаж говорил и это правда, что Джавелины и Стингеры перед войной все были под контролем США, именно они их держали на складах возле границ, а не на боевом дежурсве.
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20.07.2022 01:11 Відповісти
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20.07.2022 01:18 Відповісти
та куй там! на днях он рассказывал, что к нам приехали инспекторы из Пентагона..., и посчитают все, до последнего цента..... разворошили крысиное гнездо...... теперь эти падлы не знают на кого стрелки переводить.....
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20.07.2022 00:43 Відповісти
НЕ стингеров и джавелинов, а товары военного характера.. а вот что это за тавары, очень даже и интересно!
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20.07.2022 00:44 Відповісти
броники, аптечки..., легкое стрелковое оружие.....
четыре автомата продал, вот тебе и тачка......
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20.07.2022 00:47 Відповісти
Хорошо хоть не миллионы стингеров породали)))
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20.07.2022 00:45 Відповісти
Ну раз сам швец сказав
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20.07.2022 01:11 Відповісти
Ну раз сам Юра Димида усомнился, значит однозначно - брехня 😂
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20.07.2022 09:47 Відповісти
Бачу в тебе ******* часу на різне залегендоване прокацапське лайно. Займись чимсь корисним.
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20.07.2022 01:35 Відповісти
ЗСУ - найкращі в світі тестировщики плюшек-утілізаторів рашистів
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20.07.2022 00:38 Відповісти
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20.07.2022 00:41 Відповісти
already floating !!, now we'll fry cotton wool
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20.07.2022 00:46 Відповісти
Де наша зброя підр ?! Випробувати залізяки з чіпами ціною наших життів ?!
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20.07.2022 00:46 Відповісти
Можна почати з дерьмаків оманських.
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20.07.2022 09:24 Відповісти
и это очень хорошая мысль - кацапские жопы, натренерованные швабрами, способны выдерживать любую хрень.....
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20.07.2022 00:51 Відповісти
горят только на работе частенько)
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20.07.2022 00:53 Відповісти
ну то таке......, издержки прохвессии...... )
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20.07.2022 01:02 Відповісти
а найдётся ли у нас столько специалистов,чтобы опробовать эти западные новинки? Ведь тк откажутся тестировать своими специалистами.Они боятся "разозлить путина"...
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20.07.2022 01:03 Відповісти
Довбойоби навіть цього не розуміють.
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20.07.2022 13:57 Відповісти
реформа НП

https://t.me/truexanewsua/54589 🔞В Ровно грабитель-полицейский убил бойца ТРО. 27-летний сотрудник ГУНП во Львовской области зашел в обменник, и, взяв в «заложницы» девушку, требовал деньги. Но тут сзади подбежал военнослужащий, чтобы спасти девушку и был убит с помощью ПМ. ТРУХА⚡️Украина
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20.07.2022 01:05 Відповісти
Труха ватный провокативный тг канал, который заливает проплаченный контент, часто негативный.
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20.07.2022 01:13 Відповісти
https://www.rivnenews.com.ua/2022/07/19/vbyvtseiu-dobrovoltsia-u-rivnomu-vyiavyvsia-27-richnyi-politseiskyi/

Или вот https://radiotrek.rv.ua/news/spivvlasnika-nashogo-krayu-rozstrilyav-policeyskiy-shokuyuchi-podrobici-foto-video_292002.html
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20.07.2022 01:19 Відповісти
В Україні можно і виставки ******** зброї робить і прямо на місці іі випробувати
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20.07.2022 01:32 Відповісти
А Україна що полігон чи кролик для досвіду ?Багато часу є щоб людей вчити на кожну зброю хто захоче використати?Нам більше занятися немає чим?Кому війна а кому мати рідна?Чи ми хочемо воювати декілька років?
Там наверху не розуміють що чим довше війна тим гірше вкраїні по всім напрямках і це не кажучи ще на час все відбудовувати як фізично так і економічно.Зброя потрібна зараз ! Лендлізу в очі ніхто ще не бачив.На верху кажуть що потрібно 50 хамерсів щоб орків накрити або 100 щоб повністью їх вигнати так в чому річь чи нам чекати роками ?А влада не думає про ротацію на передку про фізичну і моральну втому хлопців?Не кажучи про інші речі.Не бісіть ЗСУ і не бісіть народ.
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20.07.2022 01:44 Відповісти
ти оприділись, зброя потрібна, чи ні. а під яким соусрм заїде не твоя псяча справа
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20.07.2022 03:14 Відповісти
Тебе полупокера хтось питав собача пика?.Зброя потрібна однотипна і по калібру .Треба бути повним бовдуром щоб не розуміти що різна зброя це буде колапс військ !
ЗСУ вже має проблема с різною зброєю на яку немає запчастин і деяких ***********.А якщо сюди кожен припреться зі своєю зброєю це буде хана.
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20.07.2022 13:54 Відповісти
клоуни пишуть якусь нісенітницю. давно вже всім відомо і без цього міністра, що зброю дають зброярі. і якщо ми хочемо її отримати - маємо показати застосування. бажано ефективне. ханжі : "ой-ой-ой, ми не полігон!!" йдіть лісом та воюйте совковими залишками. якщо взагалі спроможні воювати, а не тільки ляпати по хворумах
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20.07.2022 03:50 Відповісти
Кончене візьми безліч смартфонів і до кожної моделі окремий зарядник то ринок впаде.Теж саме і зі зброєю на це потрібен час і логістика.В тебе в голові насрано
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20.07.2022 13:56 Відповісти
Якщо виникне необхідність - приїдуть і проведуть випробування От тільки Рєзніков про це довідається останнім Бо він не "міністр оборони", а "піарщик-шоумен" на цій посаді У ІІ Світову в СРСР був міністр оборонної промисловості - Устінов Я практично не читав про його виступи у пресі стосовно забезпечення армії зброєю і ************ Однак працювала "оборонка" на все, що могла і більше, ішли поставки по ленд-лізу, агентурними та дипломатичними шляхами перерізалися поставки стратегічних видів сировини нацистам І ніякого "піару" А тут? Кожен день і з кожного "утюга" - "всеперемагаюче балабольство"
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20.07.2022 05:47 Відповісти
З рельсотрону по кацам... І з бластеров...
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20.07.2022 07:29 Відповісти
Треба тестувати зброю. На тобі і таких як ти падли
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20.07.2022 07:40 Відповісти
Резніков читає Цензор. Про це саме тільки вчора писав. Що треба багато ******** зброї випробувати в реальних умовах.
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20.07.2022 08:53 Відповісти
а хто такий резніков?
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20.07.2022 09:19 Відповісти
Вместо того чтобы запустить свое производство будем побираться и дальше А свои разработки были и очень хорошие Прости Господи навыбирали теперь выгребаем
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20.07.2022 09:43 Відповісти
какой млять юрий швец??? вы шо конченные? каждое пятое тело пишет про этого утырка... может еще гиркину все пойдете верить? по сути ребята на одну контору работают, какая разница?
как говорила унылая лошадь "дыбилы, мля"
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20.07.2022 11:01 Відповісти
 
 