Запрошуємо виробників зброї випробувати нове обладнання в справжніх умовах бою проти російської армії, - Резніков

Україна зацікавлена у тестуванні сучасних систем зброї у бою і запрошує виробників випробувати своє нове обладнання.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час розмови, організованої Atlantic Council, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна зараз є, по суті, випробувальним полігоном. Багато зброї випробовується в справжніх умовах бою проти російської армії, яка має багато власних сучасних систем. Вони мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети й балістичні ракети, а також інше обладнання", - поінформував він.

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Резніков зауважив, що Україна ділиться всією інформацією та досвідом зі своїми партнерами.

"Ми зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога. Ми запрошуємо виробників зброї випробувати нове обладнання", - сказав міністр.

На його думку, для партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або для турецьких партнерів це хороший шанс протестувати своє обладнання.

"Тому давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація", - наголосив Резніков.