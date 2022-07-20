Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко, - Білий дім
Сполучені Штати мають інформацію про підготовку Росією анексії додаткових територій України – зокрема Донецької та Луганської й частини Херсонської та Запорізької областей – і попереджають, що відреагують на цей крок Москви.
Про це на брифінгу у вівторок оголосив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми бачимо значний масив доказів з розвідувальних і відкритих джерел про те, що Росія планує спробу анексувати додаткові українські території. Росія починає оголошувати, можна сказати, свої "правила й умови" анексії, як це було у 2014 році.
Росія вже поставила нелегітимних контрольованих осіб на територіях України, які вона контролює. І ми знаємо її подальші кроки: спершу ці "керівники" організують постановочний референдум про приєднання до Росії, потім Росія використає ці референдуми у своєму намаганні анексувати нові території України", – сказав він.
За його словами, російський уряд наразі розглядає план анексії частин Херсонської та Запорізької областей, а також повністю – Донецької й Луганської. Москва вже почала підготовку до такого кроку: ввела обіг рубля на окупованих територіях, блокує доступ до інтернету, переслідує людей із проукраїнськими поглядами і встановлює контроль над ЗМІ.
"Кремль не оголошував часу проведення цих референдумів, але їхні гауляйтери говорили, що вони відбудуться в цьому році, ймовірно разом із регіональними виборами в Росії 11 вересня", – зазначив представник Білого дому і нагадав, як Росія на початку повномасштабного вторгнення заявляла, що в її плани не входить окупація України.
"Якщо Росія все ж утілить у життя свої плани щодо анексії, наша відповідь буде швидкою і жорсткою – і спільною з нашими союзниками й партнерами. На Росію накладуть додаткові санкції, вона стане ще більшим ізгоєм, ніж зараз. Ми ніколи не визнаємо жодні "анексовані Росією території", – наголосив Кірбі.
Він додав, що Україна, ймовірно, зможе відвоювати тимчасово окуповані Росією території військовим шляхом.
Будь ласка, зачекайте...
Скільки "Хаймерсів" надав , скільки навіть "Джевелінів" .
Були б в 2014 в українського війска навіть просто "Джевеліни" не було б ніякого Іловайского котла , не було й Дебальцева . Тай й увесь би Лугандон би в такому випадку вже б давно сдався би після піврічної облоги . Тай навіть Крим би ніхто б не здав .
Бо усім відомо, що на Яценюка , Тенюха , й Тимошенко , на їх сумістну думку , що "нема військового рішення" повливав тиск таких лідерів , як Фрау Меркель , мусьє Саркозі , тай містера Обами . Слова Тимошенко на тий нараді це один к одному слова Меркельши (навіть вже після 24 лютого фрау як попуга й вже як дуже тупий кловун протовжувала стверджувати , що з *********** існує шанс домовитися й що вона діяла усе правильно . Але й фраза , що нібито "нема в цьому конфлікті військового рішення" це саме слова не Меркельши , а саме нобеляносця Обамки .
Саме тому , й Обамка й Меркельша після руйнації Маріуполя и людожерства в Бучі позасували язики у дупу й сидять й трусяться , щоб прої ніхто не згадав зараз й на нагадав їх ганебну політику .
Бо зараз навіть відкрита расистка Ліпенша боїться відкривати рота проти санкцій й надачи зброї України й уряд Орбана змушений голосувати за усі проукраїнські войовничі голосування . И лише тихо й засмученно спробує виторгогувати для Хумгарії додаткові привілеє й фінасування .
Буча поховала на десятирічча усі поцефісткі рухи як мінімум в Європі й в обох Америках . Лівацька професура Сорбони й Кембріджа ніколи не була згодно , що навіть їх студенти рахували шизофрінічними "романтиками" . А ***** саме так повпливав , на руйнацію поцефесткого руху .
Так що вже ніколи самі лівацьки професори вже ніколи не будуть такими , як були в 2014 році !
Термін "ідіот" має елінське , а точніше Афінське походження . Так в доісторичних Афінах називали громадян , які через властне переконання вважали , що розуміють більше інших громадян в політиці , й тому не находять сенсу обговорювати з іншими громадянам це . Поцефісти усього світу до 24 лютого вважали себе інтелектуальною елітой й мовляв інші не розуміють високий й багато-шаровий сенс ідеї того , що будь яку війну можливо уникнути . ***** зробив після 24 лютого усіх поцефістів відвертих ідійотів , а професори дуже не ******* , що б навіть останній люмпен-пролетарій рахував його величність мусье Сен Сімона де-Катр за міського ідіота й посміховиська .
https://www.youtube.com/watch?v=EkU_oWyFlQo
гинуть наші люди , а міста і села орки перетворюють в руіни !!‼️‼️‼️‼️
против одичалого медведя есть только один действенный метод - повыбивать ***** ему зыбы и позагибать когти......
я вже не кажу про бородьбу з купленими депутатами, суддями і так далі по ланцюжку "зацікавлених борцунів" на шляху справедливості.... це величезна махіна впливових людей котрі запросто засунуть в анус любому стільки зелених купюр скільки треба аби "порєшать"
Оригинально
Журналист спрашивает...Ольга...сколько ваши рюZZкие бараны убили солдат врага?
Ща позвоню Соловьёву...он точно знает...
Крысы мавзолейные...вас шакалов не мочить в сортире надо...а Гимарсами крошить и Джавелинами сжигать заживо...
После ядерного удара по Украине услышим то же самое.
Жаль ..я бы быдлу Кодломойских Кучмистов не дал бы и цента...не говоря о сраном ржубле путлера ..
На вторжение спецоператора тоже швидко отреагировали, но почему то эта реакция не принесла успеха.
зашибись как кацапы испугались!
амеры вы хоть не позортесь с такими заявами. Уже луше промолчать в таком случае....