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росія (63589) США (21006) Кірбі (521)

Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко, - Білий дім

дім,білий

Сполучені Штати мають інформацію про підготовку Росією анексії додаткових територій України – зокрема Донецької та Луганської й частини Херсонської та Запорізької областей – і попереджають, що відреагують на цей крок Москви.

Про це на брифінгу у вівторок оголосив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми бачимо значний масив доказів з розвідувальних і відкритих джерел про те, що Росія планує спробу анексувати додаткові українські території. Росія починає оголошувати, можна сказати, свої "правила й умови" анексії, як це було у 2014 році.

Росія вже поставила нелегітимних контрольованих осіб на територіях України, які вона контролює. І ми знаємо її подальші кроки: спершу ці "керівники" організують постановочний референдум про приєднання до Росії, потім Росія використає ці референдуми у своєму намаганні анексувати нові території України", – сказав він.

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За його словами, російський уряд наразі розглядає план анексії частин Херсонської та Запорізької областей, а також повністю – Донецької й Луганської. Москва вже почала підготовку до такого кроку: ввела обіг рубля на окупованих територіях, блокує доступ до інтернету, переслідує людей із проукраїнськими поглядами і встановлює контроль над ЗМІ.

"Кремль не оголошував часу проведення цих референдумів, але їхні гауляйтери говорили, що вони відбудуться в цьому році, ймовірно разом із регіональними виборами в Росії 11 вересня", – зазначив представник Білого дому і нагадав, як Росія на початку повномасштабного вторгнення заявляла, що в її плани не входить окупація України.

"Якщо Росія все ж утілить у життя свої плани щодо анексії, наша відповідь буде швидкою і жорсткою – і спільною з нашими союзниками й партнерами. На Росію накладуть додаткові санкції, вона стане ще більшим ізгоєм, ніж зараз. Ми ніколи не визнаємо жодні "анексовані Росією території", – наголосив Кірбі.

Він додав, що Україна, ймовірно, зможе відвоювати тимчасово окуповані Росією території військовим шляхом.

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Топ коментарі
+56
Це зайві балачкі які нікому не потрібні і вже всіх дістали с 2014 року..Зброя для ЗСУ це самий надійний і актуальний аргумент.100 хамерсів і ми питання закриємо через місяць.ЗСУ вийдуть на державний кордон винищуючи окупантів.Все інше нікому не цікаве.Тим паче якій референдуми орків і будь які інші балачки.
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20.07.2022 01:33
+40
до жопы ей эти санкции.... Иран 40 лет под санкциями и толку?
против одичалого медведя есть только один действенный метод - повыбивать ***** ему зыбы и позагибать когти......
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20.07.2022 01:36
+30
В 2014, той що Обамi писали пiсля Криму
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20.07.2022 01:55
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Да *****, все одно кацапів гнати за Урал!
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20.07.2022 01:32 Відповісти
Це зайві балачкі які нікому не потрібні і вже всіх дістали с 2014 року..Зброя для ЗСУ це самий надійний і актуальний аргумент.100 хамерсів і ми питання закриємо через місяць.ЗСУ вийдуть на державний кордон винищуючи окупантів.Все інше нікому не цікаве.Тим паче якій референдуми орків і будь які інші балачки.
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20.07.2022 01:33 Відповісти
100 Хамерсів й 50 Ф16, систем ПРО штук 10 хочаб й рашисти "жєстом добрай волі" сє#нуть й з Криму навіть.
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20.07.2022 06:45 Відповісти
Та досить вже з Гаймерсами, то потрібні були гаубиці, кров з носу, тепер Гаймарси, завтра - танки, післязавтра - літаки. Нахрін тоді доводити армію до мільйона, коли все залежить від 100 установок РСЗВ.
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20.07.2022 10:58 Відповісти
У каждого оружия - своя цель.
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20.07.2022 11:50 Відповісти
*********** побільше, і щоб своє виробництво допомогли запустити...
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20.07.2022 16:57 Відповісти
Таке враження, що пан Кірбі прочитав якийсь старий текст написаний десь у 2021 році.
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20.07.2022 01:35 Відповісти
В 2014, той що Обамi писали пiсля Криму
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20.07.2022 01:55 Відповісти
А коли Обамка в 2014 , 2015...2016 виділяв Україні 40 млд. доларів ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ ?!
Скільки "Хаймерсів" надав , скільки навіть "Джевелінів" .
Були б в 2014 в українського війска навіть просто "Джевеліни" не було б ніякого Іловайского котла , не було й Дебальцева . Тай й увесь би Лугандон би в такому випадку вже б давно сдався би після піврічної облоги . Тай навіть Крим би ніхто б не здав .
Бо усім відомо, що на Яценюка , Тенюха , й Тимошенко , на їх сумістну думку , що "нема військового рішення" повливав тиск таких лідерів , як Фрау Меркель , мусьє Саркозі , тай містера Обами . Слова Тимошенко на тий нараді це один к одному слова Меркельши (навіть вже після 24 лютого фрау як попуга й вже як дуже тупий кловун протовжувала стверджувати , що з *********** існує шанс домовитися й що вона діяла усе правильно . Але й фраза , що нібито "нема в цьому конфлікті військового рішення" це саме слова не Меркельши , а саме нобеляносця Обамки .
Саме тому , й Обамка й Меркельша після руйнації Маріуполя и людожерства в Бучі позасували язики у дупу й сидять й трусяться , щоб прої ніхто не згадав зараз й на нагадав їх ганебну політику .
Бо зараз навіть відкрита расистка Ліпенша боїться відкривати рота проти санкцій й надачи зброї України й уряд Орбана змушений голосувати за усі проукраїнські войовничі голосування . И лише тихо й засмученно спробує виторгогувати для Хумгарії додаткові привілеє й фінасування .
Буча поховала на десятирічча усі поцефісткі рухи як мінімум в Європі й в обох Америках . Лівацька професура Сорбони й Кембріджа ніколи не була згодно , що навіть їх студенти рахували шизофрінічними "романтиками" . А ***** саме так повпливав , на руйнацію поцефесткого руху .
Так що вже ніколи самі лівацьки професори вже ніколи не будуть такими , як були в 2014 році !
Термін "ідіот" має елінське , а точніше Афінське походження . Так в доісторичних Афінах називали громадян , які через властне переконання вважали , що розуміють більше інших громадян в політиці , й тому не находять сенсу обговорювати з іншими громадянам це . Поцефісти усього світу до 24 лютого вважали себе інтелектуальною елітой й мовляв інші не розуміють високий й багато-шаровий сенс ідеї того , що будь яку війну можливо уникнути . ***** зробив після 24 лютого усіх поцефістів відвертих ідійотів , а професори дуже не ******* , що б навіть останній люмпен-пролетарій рахував його величність мусье Сен Сімона де-Катр за міського ідіота й посміховиська .
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20.07.2022 05:22 Відповісти
там і крім пацифістів вистачає людей, які відірвалися від землі, дивляться на всіх зверху і теж вважають себе самими продвинутими, цивілізованими і демократичними. На приклад гендерна рівність не існує так само як і соціальна, і є лише мулькою аби лохів обманювати, або вєгани (не вегетаріанці) аби багато не писати, то прошу дуже.
https://www.youtube.com/watch?v=EkU_oWyFlQo
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20.07.2022 09:59 Відповісти
Давайте вже сьогодні ті санкціі , бо завтра буде пізно , адже кожноі доби
гинуть наші люди , а міста і села орки перетворюють в руіни !!‼️‼️‼️‼️
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20.07.2022 01:36 Відповісти
ага, відреагуємо - стурбованістю
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20.07.2022 01:36 Відповісти
до жопы ей эти санкции.... Иран 40 лет под санкциями и толку?
против одичалого медведя есть только один действенный метод - повыбивать ***** ему зыбы и позагибать когти......
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20.07.2022 01:36 Відповісти
Там ті "когті" не загибати треба,а висмикувати з корнями....Бо кацапи кожен раз як очухуються від катастрофи-все їх "вяликую кацпську амперію "свербить створювати.....
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20.07.2022 07:31 Відповісти
блін, ну от до чого ці торги?! якщо можете - робіть! знову заохочують гітлера
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20.07.2022 01:42 Відповісти
Якщо б Штати пришвидшили надання зброї, свинорилим вже не було б чого анексувати, окрім свинцю у їхніх тельбухах.
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20.07.2022 01:51 Відповісти
Чому Єрмак не під арештом!?
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20.07.2022 03:23 Відповісти
тому що демократія обрала зеленського на виборах. ще питання є? бажано розумні та по адресу
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20.07.2022 03:55 Відповісти
у нас всі держінститути під олігархами і жоден. Жоден Президент так ні виправив ситуацію, який би кредит довіри ми не надавали. То що робити?
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20.07.2022 10:04 Відповісти
серйозно??? тобі про зрадників дєрьмаків, а ти про олігархів "зрадо.обствуєш"! і шо , перемогли олігархів? ахмєтка - 2014рік - 17 млрд, 2019 рік - 2,9 млрд, 2021 - 7.5! жоден? чи "какая разніца"?
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20.07.2022 12:09 Відповісти
послухайте...справа не в президентах, вірніше і в них, але суть не про це... бородьба з олігархами це не якийсь там закон проголосувати чи навіть просто мати бажання... он гляньте на Пороха... повоював? повоював з ними, ті його змили в унітаз через телевізор.... бородба з олігархами це має бути поступове скручування їм обхідних шляхів, антимонопольний комітет, що буде реально щось робити, зміна законодавства, навіть поступова... простого бажання побороти олігархат мало... а ті хто більше всіх виголошують про цю бородьбу роблять меньше всіх взагалі
я вже не кажу про бородьбу з купленими депутатами, суддями і так далі по ланцюжку "зацікавлених борцунів" на шляху справедливості.... це величезна махіна впливових людей котрі запросто засунуть в анус любому стільки зелених купюр скільки треба аби "порєшать"
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20.07.2022 12:27 Відповісти
Хочеш взяти в мене інтерв'ю чи організувати і очолити акцію протесту на Хрещатику?
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20.07.2022 10:01 Відповісти
Тільки довбати орків у всі щілини.
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20.07.2022 01:54 Відповісти
Десь я вже чув про пекельні санкції.
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20.07.2022 02:27 Відповісти
Не тiльки ви чули. Навiть якби весь ЕС зупинив iмпорт росiйського газу та нафти все одно це агресора не зупинило би.
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20.07.2022 12:46 Відповісти
Швидко та жорстко - це надати Українi системи ПРО, винищувачi та балiстичнi ракети дальнiстю до 1500 км, а також перевести усi флоти у повну бойову готовнiсть.
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20.07.2022 02:52 Відповісти
Ви тут зовсім офуіли, сцикуни диванні!? То пісні складаєте про Джавелін і хаймерс, то ниєте, що вам зброї не дають. Ви своїх корупціонерів і зрадників в ОП візьміть спочатку під контроль і для чого вам на дивана хаймерси!? Пердіти!? Рагулі.
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20.07.2022 03:20 Відповісти
Ха-ха, зрадників кажеш, от представим що завалим дєрьмака чі його очільників кінець підтримки заходу бо переворот, садити смисла 0 дай нема кому, єдине це виборці зелупи будуть душити на свого сцаря але ж ні у них неначасі, тому делема. Як вирішити є варіанти?
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20.07.2022 07:05 Відповісти
арештувати за підозрою в державній зраді, а підозри серйозні, якщо їх з іншого континенту стало помітно, чи там вже так все погано що аж шз супутника видно.
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20.07.2022 10:06 Відповісти
Цікаво хто має арештувати і підозру висунути? .... (
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20.07.2022 10:20 Відповісти
Ага , но с другой стороны, сами виноваты, что , Ермаки и Татаровы , у власти кто голосовал за Зеленского и его банду ??? Мне напоминает ситуацию про войну в Испании , на жаль этим и закончится . Кто может уехать валите из страны
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20.07.2022 05:56 Відповісти
Alex Dev d4763325 , Чем гнать за Урал , шапками ??? При Ермаке , Украина свое оружие, делать не будет . Почему за четыре месяца ,нет патронного завода , и производства ракет ???? Ответы все в ОП .
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20.07.2022 06:01 Відповісти
все є і патронний завод і снарядний все є будуються воєнні фабріки та заводи вони просто замаскировані так що їх не видно
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20.07.2022 08:13 Відповісти
Як ховрах?)
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20.07.2022 11:41 Відповісти
угу! відіш сусліка? - нєт! - А он єсть! (с)
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20.07.2022 12:11 Відповісти
Треба адекватно замість жорстко. Ядерні боєголовки і стратегічні бомбардувальники.
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20.07.2022 06:44 Відповісти
Жесткий ответ - санкции ? Опять ни о чём . Звучит как приглашение .
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20.07.2022 07:40 Відповісти
Якщо , якщо , якщо.... Задовбали ви брехуни
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20.07.2022 08:27 Відповісти
ахах ))) "пекельні санкції". Блеф это все
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20.07.2022 08:49 Відповісти
БЛА БЛА БЛА очередная озабоченость
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20.07.2022 09:03 Відповісти
Ага, кацапи вже тремтять.
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20.07.2022 09:05 Відповісти
а зараз що? не анексувала?
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20.07.2022 09:11 Відповісти
А если остановится, то на том и порешаете ?
Оригинально
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20.07.2022 09:29 Відповісти
ми відреагуємо швидко і жорстко... і ще дужче, аж до поносу, занепокоїмось. Плювати хотіла Фашистська Рашка на Ваші швидкі і жорсткі. Коли Рашисти лупонули по Вінниці під час засідання у ГААЗІ - то що Вам (США і Європі) ще потрібно показати та доказати. Фашистська Рашка - це територія на якій проживають ТЕРОРИСТИ і крапка.
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20.07.2022 09:32 Відповісти
Глубочайшей озабоченностью?
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20.07.2022 09:32 Відповісти
неужели? и что это будет,пальчиком погрозите?
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20.07.2022 09:36 Відповісти
********* каже : мы воюем с НАТО в Украине...
Журналист спрашивает...Ольга...сколько ваши рюZZкие бараны убили солдат врага?
Ща позвоню Соловьёву...он точно знает...
Крысы мавзолейные...вас шакалов не мочить в сортире надо...а Гимарсами крошить и Джавелинами сжигать заживо...
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20.07.2022 09:38 Відповісти
Хотілося б в це вірити.... Але це вже було перед початком війни !!!!! Якщо кацапм наважаться почати війну ми такі санкції введемо, що мордору одразу прийде пушистий звір... То де ті санкції? SWIFT повністю не відключен, мордор не ізольован, Європа видає візи кацапам і т.д. Балачки !!!!
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20.07.2022 09:43 Відповісти
Все видят как вы отреагировали на аннексию Крыма.
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20.07.2022 09:50 Відповісти
Прям поощрительно как-то.
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20.07.2022 10:33 Відповісти
Блискучий виступ Генсека НАТО В еліти НАТО і ЄС з'явилося розуміння, що питання допомоги Україні - це не лише питання морального вибору, але й прагматичне питання майбутнього. В Росії і Китаю немає жодного шансу виграти війну проти Заходу. Україна переможе! Україна - це Західhttps://twitter.com/i/status/1549334542070202368
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20.07.2022 10:02 Відповісти
За анексію вони покарають санкціями? І це все? І якими ж? Ембарго ввели, від свіфт відключили. Мабуть країною спонсором тероризму назвуть. І все.
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20.07.2022 10:10 Відповісти
они даже это сс*т сделать
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20.07.2022 15:28 Відповісти
мочить ***** цих виродков
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20.07.2022 10:13 Відповісти
дивіться Крим ви проковтнули Донбас, дойшло до херсонсьої та запорізької. Зуби проламать і повернуть нам усі території.
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20.07.2022 10:18 Відповісти
назуй піздєть. Погрожуєте. До справи.
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20.07.2022 10:19 Відповісти
росія нк країна. немає права на існування.
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20.07.2022 10:22 Відповісти
Скажуть рішуче "ні" окупації ?
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20.07.2022 10:31 Відповісти
Смешно.
После ядерного удара по Украине услышим то же самое.
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20.07.2022 10:32 Відповісти
Trident ?
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20.07.2022 10:46 Відповісти
Только санкциями ответят? рассея привыкла жить в говне и нищете, им нужно что-то более серьёзное - например, передача Украине большого количества ракетных систем дальностью от 300 км и более, а также современных боевых самолётов. Когда потеряют все крупные склады на оккупированных территориях и их вынудят отступать - тогда и ощутят, что пора всё прекращать и убираться вон.
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20.07.2022 11:26 Відповісти
Можно купить на рынке оружия и не клянчить
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20.07.2022 13:35 Відповісти
Жорстке занепокоєння, як ніколи
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20.07.2022 11:40 Відповісти
виявляти організаторів того «референдума» і може щось з ними трапиться
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20.07.2022 12:31 Відповісти
Байден утвердил подписью бюджет Пентагона в сумме почти 900 миллиардов долларов...
Жаль ..я бы быдлу Кодломойских Кучмистов не дал бы и цента...не говоря о сраном ржубле путлера ..
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20.07.2022 12:31 Відповісти
"ми відреагуємо швидко і жорстко" - Білий дім.
На вторжение спецоператора тоже швидко отреагировали, но почему то эта реакция не принесла успеха.
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20.07.2022 12:33 Відповісти
101-ше китайське попередження
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20.07.2022 13:00 Відповісти
США Украине вообще-то ничего не должны, ни хаймерсов, ни другого вооружения. Дай раз, дай два- теперь Украина уже требует. Есть Порошенко, Ахметов, Коломойский и прочие. Они хотели бабло лопатой выгребать не вкладывая? Так сейчас можно их потрусить, раздет и вооружиться.
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20.07.2022 13:34 Відповісти
жорстки та швидкі міри- це не будуть давати цукру до чаю россіянам ?...Санкції вважаються жорсткими,коли вони одразу діють...Якщо вони не дїють одразу,значить ці санкції просто декоративні для вигляду,що щось робиться. А от "щось робиться" саме на заході- ми бачим сбільшений вплив Німеччини.яка спокойнісенько гальмує війскову допомогу Україні, помягчує навіть ті слабки санкцїі яки є...починає сколочувати группу "втомленних від України" країн,що щукають шляхи змусити Україну прийняти ультіматуми путіна
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20.07.2022 14:17 Відповісти
Джо поводил коняке по губам, причём по жесткому
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20.07.2022 14:55 Відповісти
"швидкою і жорсткою -На Росію накладуть додаткові санкції ".....

зашибись как кацапы испугались!
амеры вы хоть не позортесь с такими заявами. Уже луше промолчать в таком случае....
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20.07.2022 15:30 Відповісти
 
 