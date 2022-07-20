Путін заявив, що російські війська відійшли від Києва, щоб створити умови для переговорів
Президент РФ Володимир Путін заявив, що росіяни відійшли від Києва, "щоб створити умови для переговорів" з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "РБК", про це Путін заявив на зустрічі в Ірані.
Путін також звинуватив Україну в нібито невиконанні стамбульських домовленостей, але яких конкретно, не сказав. Він заявив, що оскільки в Києві не бажають дотримуватися зобов’язань, він не зустрінеться з Володимиром Зеленським.
"Для того, щоб створити ці умови (для переговорів), наші війська відійшли з центру України, з Києва. Київська влада відмовилася від виконання цих угод, хоча їх було практично досягнуто. Отже, кінцевий результат залежить, звичайно, не від посередників, а від бажання сторін виконувати досягнуті домовленості. Ми бачимо сьогодні, що такого бажання київська влада не має", - йдеться в повідомленні.
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они отошли от Киева чтобы вернувшись на Камчатку через Берингов пролив вокруг Америк через океаны зайдя в Средиземноморье со стороны деревни Чмаровки начать наступление на Киев от пляжа Аркадия что в Одессе..... вы не оценили гениальный план Шойгу оленевода и прочих вяликих Сусаниных и Швейков 2 Армии мира...
Бінго!
і як почали плювати своєю брехнею мені в спину
Та й взагалі - нуднувато стало на форумі Якомусь пригожинцю" чи "подоляченяті" відпишеш коментар їдкий - а вони мовчать! Наче й не їм адресовано! Я саме так відрізняю "новеньких" від "відновлених" Новенькі ще щось пробують "дзявкать", а "багатостаночники", неодноразово биті - пропускають мої "укуси" мимо вух
І якщо з Росією та Іраном все зрозуміло, перша імперія вмирає, а друга імперія створюється, то участь Туреччини викликає низку питань, і перше з них - якого дідька там затесалася держава-член НАТО.
Збоку за всім дуже терпляче спостерігає Китай.
Настають події. Буде цікаво.
Это новая версия целей войны - война была нужна для переговоров.
А якщо реально - то вони ж до цих пір не "озвучили" цілей своєї "спецоперації" І не озвучать ! ТОму що "вляпалися по самі "небалуї" а тепер не знають що робить Лізуть по інерції вперед але мабуть і не бачать в перспективі якогось конкретного фіналу Бо з самого початку полізли на "авось" - не розробивши ніяких "запасних" варіантів Перемогти військовою силою не вийшло Війна на "вимотування" теж суттєвих успіхів не приносить А повернуть назад - "понти" не дозволяють! Та й "бидло" власне не зрозуміє
Всі орки в Україні будуть перетворені на фарш! Особливо на Півдні!
Не треба зупинятися. Севастополь має бути розбомбленим заради початку мирних переговорів. 😛
імператор ***** касапської імперії вимагає від жаданої видуманої ним колонії підкоритися
Через брак зброї ЗСУ тоді обирали для знищеня найдорожчі цілі.
Ермак тоді бігав до ГШ вимагуючи "припинити стріляти"!
Мабуть, шла мова про ізраїльський варіант " мир в обмін на території". Участь абрамовича свідчить, що можливо, сам ізраїль доклав руку до цих домовленостей. Вони - нам мир, ми -їм території.
Побачимо. Хоч він і ху..о, але йому є що цікавого розповісти про нашу владу.
Ukraina skopała mu dupę, to się musiał wycofać. Przyjdzie czas, że ucieknie z całej Ukrainy.
Chwała Ukrainie! Bić bandytę. Zwyciężycie!
(Карл Маннергейм)
😎
)(уйло набере зброї і м'яса і знову продовжить війну..шантажуючи газом Европу..Німці вже знов всрались,скорочують постачання зброї
Щоб вони перед тим як здохнути завдали нам максимальної шкоди.
А спеціалістів заслав на схід та південь. Результати ми бачимо.
відбувалися між Зе + Єрмак - Патрушев ??
Тоді все сходиться , тільки зебілята не домовились із ЗСУ і народом перед капітуляцією !!
(так называемыми ***********, выражаясь по-научному).
"спецоперации"войны против Украины будут достигнуты.
О чём тогда переговариваться? О капитуляции?
Об этом периодически нужно заявлять для Западных СМИ, чтобы никто там вдруг не решил, что кремляди действительно готовы на компромиссы на переговорах.
в чому проблема