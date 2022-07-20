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На південному напрямку ЗСУ ліквідували 41 росіянина, збили Су-35, знищили три РСЗВ "Град" і безпілотник, - ОК "Південь"

південь

За добу українським військовим вдалося збити літак Су-35 і безпілотний розвідник, а також знищити три РСЗВ "Град", три гаубиці "Мста-Б" та польовий артилерійський склад у районі Брускинського Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що парою наших крилатих штурмовиків по складу боєкомплекту і скупченню техніки в районі Снігурівки нанесено ракетний удар, а парою Мі-24 – авіаційний удар по скупченню особового складу й озброєння в районі Любомирівки.

"Намагаючись протидіяти нашим повітряним атакам, ворожий винищувач Су-35 випустив по ударній групі нашої авіації три ракети класу "повітря - повітря". Наших втрат нема. А ось сам винищувач збитий нашим зенітним ракетним підрозділом. Пілот катапультувався, а літак впав на тимчасово окупованій території Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

У районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. Без втрат. У відповідь українськими гелікоптерними парами атаковано скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного. Як результат - частково знищена мінометна батарея.

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"Пара наших штурмовиків та бомбардувальник активно відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів, а також по батареї РСЗВ "Град" в районі Давидова Брода та Тернових Под. Ввечері наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Результати уражень дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".

Під час виконання українськими ракетно-артилерійським підрозділами вогневих завдань, нанесено ураження по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога.

"Підтверджені втрати противника наразі становлять: 41 рашист, 1 літак Су-35, 1 безпілотний розвідник, 3 РСЗВ "Град", 3 гаубиці "Мста-Б" і 1 "Гвоздика", 1 автомобіль зв’язку та 2 звичайні, також знищено ще 1 польовий артилерійський склад в районі Брускинського", - зазначено в повідомленні.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 450 осіб, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 1687 танків та 3886 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+6
День пройшов не дарма.
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20.07.2022 07:28
+2
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20.07.2022 07:31
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День пройшов не дарма.
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20.07.2022 07:28 Відповісти
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20.07.2022 07:31 Відповісти
Якщо 36 бригаді морської піхоти не виплатять і в цьому місяці зарплату, то про звільнення Херсону від окупантів можете забути
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20.07.2022 07:45 Відповісти
Співчуваю.
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20.07.2022 09:10 Відповісти
До речі так, спілкувався з жінкою одного з воїнів, комусь вже 2 місяців не платять зарплату, комусь 3 місяці. Це саме тим, хто на лінії фронту стоїть. А тиловикам платят в строк. Не розумію, що коїться.
І по страховим за смерть, замість обіцяних 15 млн, сім'ям виплачують 100к-300к і добитись їх дуже важко.
Я теж згоден що 15 млн це якась нереальна сумма для Україні. Але навіщо обіцяти, коли знаєш, що в тебе таких грошей немає.
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20.07.2022 09:38 Відповісти
Не мели дурниць 😠
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20.07.2022 09:50 Відповісти
Якщо щось не сказали по телемарафону, то це неправда?
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20.07.2022 10:04 Відповісти
Моє зауваження не вам , а Max Max !
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20.07.2022 10:10 Відповісти
Хех. В Енергодарі теж партизанять.
https://glavcom.ua/country/incidents/v-energodari-partizani-likvidovuyut-rosiyskih-okupantiv-861855.html
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20.07.2022 07:45 Відповісти
хорошо но мало )
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20.07.2022 07:49 Відповісти
Правильно писать сцу -35 раз
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20.07.2022 07:49 Відповісти
 
 