УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10309 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 562 11
армія рф (16192) Генштаб ЗС (6071) ТЕС (908)

Ворог намагається створити умови для наступу на Бахмут і захоплення Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ

рф

Ворог веде бойові дії на Бахмутському напрямку з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та захоплення Вуглегірської ТЕС.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 20 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Розпочалася сто сорок сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності противника не відзначається. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

На Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського. Веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають.

Також читайте: Відбито атаки окупантів на Слов’янському та Донецькому напрямках, на Бахмутському напрямку ворог має частковий успіх біля Покровського, - Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначено обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки.

Провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотними літальними апаратами. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет "Калібр". Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурахівки. В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.

Читайте: Серед військових неслов’янських національностей, яких кидають у найризикованіші атаки в Україні, зростає невдоволення діями російського командування, - Генштаб ЗСУ

За наявною інформацією, командування північного флоту Російської Федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне виконання вогневих завдань по командних пунктах і базах логістичного забезпечення ворога.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Химка, вогню!
показати весь коментар
20.07.2022 07:37
+2
но вместе с тем просуваються в глубь нашей территории
показати весь коментар
20.07.2022 08:07
+1
єрмакам та арахаміям та іншій зеленій шоблі це ДУЖЕ вигідно.....
показати весь коментар
20.07.2022 09:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Химка, вогню!
показати весь коментар
20.07.2022 07:37 Відповісти
но вместе с тем просуваються в глубь нашей территории
показати весь коментар
20.07.2022 08:07 Відповісти
єрмакам та арахаміям та іншій зеленій шоблі це ДУЖЕ вигідно.....
показати весь коментар
20.07.2022 09:27 Відповісти
І що далі? Складати зброю і іти здаватися ***** бо вони "просуваються в глиб нашої території"?
показати весь коментар
20.07.2022 10:12 Відповісти
Шось у нас те робиться, пахне опрезом
показати весь коментар
20.07.2022 08:37 Відповісти
Покровське ще не відбили? Мабуть, що ні. Значить, звідти головна загроза Бахмуту
показати весь коментар
20.07.2022 08:55 Відповісти
СКОРБНАЯ ВЕСТЬ ПОГИБШАЯ БРАЗИЛЬСКАЯ ЗАЩИТНИЦА ХАРЬКОВА ТАЛИТА ДЕ ВАЛЬЕ В ЮНОСТИ ИМЕЛА КОРОНУ КРАСОТЫ. СКОЛЬКО ДОБРА БЫЛО В ГЛАЗАХ ЭТОЙ ВЕСЕЛОЙ И СМЕЛОЙ ДЕВЧОНКИ! ВОЕВАЛА ПРОТИВ ПУТИНСКОГО ИГИЛА НА СТОРОНЕ КУРДИСТАНА И СПАСАЛА ВСЮ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ. ОТОМСТИМ ЗА КОРОЛЕВУ КРАСОТЫ ПАВШУЮ В БОЯХ С РАШИСТАМИ И ЗА 4 ЛЕТНЮЮ ЛИЗУ!!! ОГОНЬ ПО ИРОДАМ!!! ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ ФРОНТУ! ПРИЗЫВАЮ ТЕХНИКОВ, ХИМИКОВ, ФИЗИКОВ, ПЕРЕВОДЧИКОВ, АЙПИШНИКОВ И ВСЕХ ЛЮДЕЙ СТАТЬ ОДНИМ ЛАГЕРЕМ И ЗАЩИТИТЬ УКРАИНУ ОТ ГЕНОЦИДА! ВЫДЮЖИМ! СМЕРТЬ ЛЮДОЕДАМ! СЛАВА ВСУ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ ЛЕГИОНУ! БЕЛЛА ЧАВЕ!
показати весь коментар
20.07.2022 18:31 Відповісти
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ БРАЗИЛИИ ПОГИБЛА В БОЯХ ПРОТИВ ПУТИНСКОГО ФАШИЗМА! ЧЛЕН ООН ОСТАВИЛ БЕЗ КРОВА СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ И СОЗДАЕТ ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ! ЧЛЕН ООН РФ ЭТО СТРАНА НАСИЛЬНИК И МОРАДЁР! ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ ВСУ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ЖЕСТОКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ!
показати весь коментар
20.07.2022 18:32 Відповісти
ОГОНЬ ХАЙМЕРСЫ! ЗА 353 РЕБЕНКА УБИТОГО! ЗА 4 ЛЕТНЮЮ ЛИЗУ! ЗА СТАРИКОВ ИСКАЛЕЧЕНЫХ БОМБАМИ! ЗА СИРИЙСКИХ И ЧЕЧЕНСКИХ ДЕТЕЙ! ЗА МАРИУПОЛЬ! ЗА БУЧУ! ЗА ИРПЕНЬ! ПО ЛЮДОЕДАМ! ПО ПУТИНСКИМ НАЦИСТАМ! ДАЖЕ ЗА КРОВЬ И СЛЕЗЫ ЛЕНИНГАДЦЕВ ОГОНЬ!!! СЛАВА АЗОВУ! АЙДАРУ ЧЕСТЬ! ПОМОГАЙТЕ ВСУ! КООРДИНИРУЙТЕ ЦЕЛИ ВСУ ЕСЛИ ВЫ В ОККУПИРОВАННЫХ ЗОНАХ НО ПРИ ЭТОМ СОБЛЮДАЙТЕ СУУПЕР ОСТОРОЖНОСТЬ ВЕДЬ ВАС ПО АЙ АДРЕСУ МОГУТ ПОЙМАТЬ ПУТИНЦЫ! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ! ОТОМСТИМ!!
показати весь коментар
20.07.2022 18:35 Відповісти
ИЗУЧАЙТЕ КАРТЫ И ОСОБЕНОСТИ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОИЙ И ПОМОГАЙТЕ ТОЧНЫМИ И ДОСТОВЕРНЫМИ ДАННЫМИ О ВРАГАХ ВОИНАМ УКРАИНЫ!
показати весь коментар
20.07.2022 18:40 Відповісти
 
 