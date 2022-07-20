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зерно (3092) США (21006) Туреччина (3431) Кірбі (522)

У США вітають лідерство Туреччини в переговорах щодо експорту українського зерна, - Білий дім

зерно

Білий дім підтримує пряму участь Туреччини в переговорах щодо розблокування експорту зерна України, але водночас не має ілюзій щодо позиції Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ головного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Представник Вашингтона також наголосив, що США уважно стежать за переговорами, які відбуваються за участю Туреччини, РФ і України щодо експорту зерна. За словами Кірбі, в Білому домі чітко розуміють, що в Чорному морі фактично існує блокада українських портів.

Він також додав, що США вітають лідерство президента Ердогана з питання вивезення зерна з України. У зв'язку з цим Кірбі також назвав важливою участь представників України в цих переговорах.

Також читайте: Кулеба про переговори щодо розблокування українських портів: Ми на дуже просунутій стадії

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Топ коментарі
+5
Кацапня не розблокує. Тільки зробить вигляд, а потім вдарить в слушний момент.
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20.07.2022 07:49
+4
здумайте ще з кацапми підписати щось ще і санкціїї зніміть на шантаж і пойдіть на поводу у ***** вони Одесу не залишать просто так обстрілють щодня, треба ставити террориста на місце а не давати шантажувати себе і взагалі з террористом вести переговори -Росія не перешкоджатиме вивезенню українського зерна в обмін на зняття з неї санкцій, пов'язаних з постачанням російського зерна.Джерело: президент РФ Володимир Путін під час приїзду в Іран для зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Таїпом ЕрдоганомПряма мова Путіна: "Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, будуть зняті. Ніхто не заперечував досі. У тому числі американські партнери".
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20.07.2022 07:47
+4
це лише чергова спроба зеленої наволочі здати Україну, бо ЗСУ і народ не дали це зробити у лютому
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20.07.2022 07:58
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здумайте ще з кацапми підписати щось ще і санкціїї зніміть на шантаж і пойдіть на поводу у ***** вони Одесу не залишать просто так обстрілють щодня, треба ставити террориста на місце а не давати шантажувати себе і взагалі з террористом вести переговори -Росія не перешкоджатиме вивезенню українського зерна в обмін на зняття з неї санкцій, пов'язаних з постачанням російського зерна.Джерело: президент РФ Володимир Путін під час приїзду в Іран для зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Таїпом ЕрдоганомПряма мова Путіна: "Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, будуть зняті. Ніхто не заперечував досі. У тому числі американські партнери".
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20.07.2022 07:47 Відповісти
пуйлу вірити - себе не поважати
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20.07.2022 10:05 Відповісти
Ніхто це не поддержує. Навіть Німеччина. Бо це є пастка для України.
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20.07.2022 07:47 Відповісти
Не підтримує .
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20.07.2022 07:50 Відповісти
Кацапня не розблокує. Тільки зробить вигляд, а потім вдарить в слушний момент.
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20.07.2022 07:49 Відповісти
це лише чергова спроба зеленої наволочі здати Україну, бо ЗСУ і народ не дали це зробити у лютому
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20.07.2022 07:58 Відповісти
не мішало би якогось есмінця -- Американця -- Турка підтягнути до Одеси
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20.07.2022 08:07 Відповісти
Хммм...
Чорносракі мавпи в Африці підтримують рашку. А європа з американцямипіклуються про наш хліб шоби тих сраних мавп нагодувать. А в нас війна з тими ж кацапами, дивно якось виходить, хліб давай, а то шо нас вбивають - всім пофіг...
Мо я шось не так в цій грьобаній геополітиці не все розумію?
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20.07.2022 08:20 Відповісти
Мерзенне серло-у-валізу на прес-конференції у Тегерані
"Мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставками российского зерна, будут сняты. Сейчас уже мы готовы: экспортный потенциал 30 млн тонн зерновых, по результатам текущего года будет 50".

Знахабніле вже збирається торгувати нашим краденим зерном з нового врожаю.
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20.07.2022 08:30 Відповісти
Раздайте это зерно народу Украины.Ваша власть органзовывает на эту зиму вам голод.Чем будете ВСУ кормить?
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20.07.2022 08:44 Відповісти
Мясом,которое будем кормить зерном,вместо населения Африки и Азии.
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20.07.2022 09:13 Відповісти
С чем вы поздравляете? С тем что ради зерна сняли с рашистов ряд санкций и пошли на ряд уступок? Еще не известно чем все это закончится. Лучше бы то зерно сгнило.
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20.07.2022 08:56 Відповісти
вся эта куета с двухмесячным болтанием о коридорах - лишь игра на мировом рынке зерновых.Больше болтают - цена ниже, меньше- выше. Посева озимых - практически не будет, даже с коридорами ,вывезти такие обьемы нереально, в европе идет засуха с аномальной жарой. Весна будет "веселая", сейчас за копейки сливаем по сравнению с мировыми ценами, а в сл. году будет ..опа.
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20.07.2022 09:54 Відповісти
у тебе є вільні елеватори? скупи за безцінь всі надлишки. А наступного року заробиш мільярди.
Я своє продам якщо буде можливість за півціни. Або й дешевше. Кілька тон оставлю для місцевого вжитку. І інші теж так зроблять.
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20.07.2022 10:10 Відповісти
Да я вкурсе с проблемами логистики и хранения, суть ведь не в том что все пекуться о нас, напротив - вывезут все что смогут, а там п....й. Как вы себе представляете вывоз даже корридорами??? Через херсон? как?Никак.
Николаев с Одессой даже если напрягуться - хрен смогут.А транспорт с топливом???А водилы которых и так нехватает? Вагоны с зерном/рудой зафрактованы на западное напрвление уже по сентябрь.Весь этот движ по якобы корридорам на сегодня играет только для цен мирового рынка.Если мне не изменяет память то в самом начале озвучивались сроки 4-6 недель,иначе жопа, уже прошло 2 месяца - даже наметок КАК это осуществить нет. В акватариях должны стоять сухогрузы еще февральские с зерном (инфы о их движениях небыло), о чем все говорят вообще не понятно, тупо гоняют воздух по медиа.
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20.07.2022 10:53 Відповісти
Чому б у відповідь на блокаду українських портів асиметрично не заборонити вхід у світові порти для кацапських корит та тих які заходили у кацапські порти. Розблокування відбулось би миттево.
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20.07.2022 10:45 Відповісти
 
 