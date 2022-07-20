У США вітають лідерство Туреччини в переговорах щодо експорту українського зерна, - Білий дім

Білий дім підтримує пряму участь Туреччини в переговорах щодо розблокування експорту зерна України, але водночас не має ілюзій щодо позиції Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ головного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Представник Вашингтона також наголосив, що США уважно стежать за переговорами, які відбуваються за участю Туреччини, РФ і України щодо експорту зерна. За словами Кірбі, в Білому домі чітко розуміють, що в Чорному морі фактично існує блокада українських портів.

Він також додав, що США вітають лідерство президента Ердогана з питання вивезення зерна з України. У зв'язку з цим Кірбі також назвав важливою участь представників України в цих переговорах.

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