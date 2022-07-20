У США вітають лідерство Туреччини в переговорах щодо експорту українського зерна, - Білий дім
Білий дім підтримує пряму участь Туреччини в переговорах щодо розблокування експорту зерна України, але водночас не має ілюзій щодо позиції Москви.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ головного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.
Представник Вашингтона також наголосив, що США уважно стежать за переговорами, які відбуваються за участю Туреччини, РФ і України щодо експорту зерна. За словами Кірбі, в Білому домі чітко розуміють, що в Чорному морі фактично існує блокада українських портів.
Він також додав, що США вітають лідерство президента Ердогана з питання вивезення зерна з України. У зв'язку з цим Кірбі також назвав важливою участь представників України в цих переговорах.
Будь ласка, зачекайте...
Чорносракі мавпи в Африці підтримують рашку. А європа з американцямипіклуються про наш хліб шоби тих сраних мавп нагодувать. А в нас війна з тими ж кацапами, дивно якось виходить, хліб давай, а то шо нас вбивають - всім пофіг...
Мо я шось не так в цій грьобаній геополітиці не все розумію?
"Мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставками российского зерна, будут сняты. Сейчас уже мы готовы: экспортный потенциал 30 млн тонн зерновых, по результатам текущего года будет 50".
Знахабніле вже збирається торгувати нашим краденим зерном з нового врожаю.
Я своє продам якщо буде можливість за півціни. Або й дешевше. Кілька тон оставлю для місцевого вжитку. І інші теж так зроблять.
Николаев с Одессой даже если напрягуться - хрен смогут.А транспорт с топливом???А водилы которых и так нехватает? Вагоны с зерном/рудой зафрактованы на западное напрвление уже по сентябрь.Весь этот движ по якобы корридорам на сегодня играет только для цен мирового рынка.Если мне не изменяет память то в самом начале озвучивались сроки 4-6 недель,иначе жопа, уже прошло 2 месяца - даже наметок КАК это осуществить нет. В акватариях должны стоять сухогрузы еще февральские с зерном (инфы о их движениях небыло), о чем все говорят вообще не понятно, тупо гоняют воздух по медиа.