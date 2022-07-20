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У Росії дедалі більше критикують дії повітряно-десантних військ під час вторгнення в Україну, - ISW

рф,армія

У Росії наростає хвиля критики військового командування за нездатність вирішити структурні проблеми з Повітряно-десантними військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISW.

Багато військових експертів вважають, що нездатність Повітряно-десантних військ (ПДВ) вести війну згідно з новою парадигмою – це недолік, який відіграв вагому роль у загальних невдачах Росії під час вторгнення в Україну.

Російські ПДВ не ухвалили реформ структури сил і тактики, про необхідність яких військові знали ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одна з проблем полягає в тому, що легкоброньовані російські машини ПДВ (такі, як БМД та БТР-Д) надто важкі, щоб забезпечити ефективну мобільність у повітрі та надто легкі, щоб забезпечити достатній захист у маневреній війні.

Структурна опора сил ПДВ на невелику кількість легкоброньованих бойових машин також є проблемою. Нездатність російських збройних сил винести уроки з навчань - це постійна тенденція, яку спостерігають експерти ISW.

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Топ коментарі
+35
Ці придурки ніколи не вміли використовувать ПДВ за призначенням! Це у них ще з сталінських часів тягнеться Вони угробили за вйну кілька КОРПУСІВ ПДВ, використовуючи їх у якості звичайної піхоти! Останній раз - під Балатоном Коли німці перейшли у контрнаступ, то "дірку заткнули" саме тим корпусом, який Сталін готував для захоплення ключових центрів Західної Європи Німці "перемололи" легкоозброєних десантників у контратаках А більше резервів такої підготовки у Сталіна вже не було! Те саме було і в ДАПі - коли свою "спецуру" кацапи кинули у фронтальні штурмові атаки проти наших "кіборгів", які там тримали оборону А з початком повномасштабної війни - коли наші почали десанти молотить ще в повітрі - десантників знову кинули як піхоту На відміну від наших ("штурмових"), не зміцнивши їх танками та важким озброєнням І знову уміння стрибать з парашутом їм не знадобилося і всі затрати на спецпідготовку "пішли коту під хвіст" Те ж саме стосується і "морпіхів" Он недавно писали тут про розгром ДРГ балтійських морпіхів 32 рила вбили Взяли в полон комвзвода "бойових плавців" Ну - і багато йому в лісостепу Харківщини дала підготовка у цій спеціалізації ?
Росіяни не вміють використовувать ні зброю, ні спеціалістів за призначенням! Тому що звикли "мікроскопом цвяхи забивать" От і вся "картина маслом"!
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20.07.2022 08:13
+18
Причина неудачи рабсейской десантуры - просто в Украине не было достаточно фонтанов для "подвигов".
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20.07.2022 08:13
+18
Якби "путіноїди" не полізли повномасштабно в Україну - вся Європа продовжувала-б бояться "непабедимай рассийскай армии" А зараз побачили що "Король же - ГОЛИЙ!" І зараз Європі незручно - виявляється вони десятки років "бика тряпочного" боялися!
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20.07.2022 08:46
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То в Україні ДШВ а у лапатнікав-дєтсаднікі...
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20.07.2022 08:00 Відповісти
Космічно-повітряний десант. Хоч на Марс, хоч на Венеру запросто.
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20.07.2022 08:05 Відповісти
да нормально они действуют : приехали - в кулек-закопаны .
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20.07.2022 09:39 Відповісти
за всю столітню історію красно-совєцько-кацапської армії не було жодної успішної повітряно-десантної операції - там ПДВ існують виключно для понтів
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20.07.2022 16:28 Відповісти
Операції ВДВ завжди вдача 50:50

наприклад німецька на Криті
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23.12.2022 07:58 Відповісти
Кацапська десантура сам десантурна в світі.
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20.07.2022 08:01 Відповісти
То чудово ілюструє фото в статті
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20.07.2022 08:53 Відповісти
Нічого не помінялося з радянських часів. Тоді несли такі самі ящики по тривозі до БМД, тільки вони були залізні ще й з замком. Зараз вони такі і не підіймуть бо тоді кормили добре.
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20.07.2022 09:07 Відповісти
Та ладно , критикуют . Не наговаривайте . 7 миллионов на дороге не валяются .
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20.07.2022 08:09 Відповісти
Крутий вдвшник-рашофашист-це 200 ....
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20.07.2022 08:11 Відповісти
куда десантироваться??? внутрь Украины??? и оказаться окруженными Украинской Армией, которая уничтожит этот русский десант... Еще и у Украины скоро будет столько ПВО и ПРО, что десант будет уничтожен вместе с самолетом! Пачками можно так десантников уничтожать. И если успеют скинуть технику на парашютах, то она достанется Украине!!!
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20.07.2022 08:11 Відповісти
Ета как "дєдьіваєвалі" только через жопу. Зато скора ссать в фантаньі
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20.07.2022 08:12 Відповісти
Обосрались войска дяди Васи.
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20.07.2022 08:12 Відповісти
ці виродки вже були обісрані
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20.07.2022 09:28 Відповісти
Причина неудачи рабсейской десантуры - просто в Украине не было достаточно фонтанов для "подвигов".
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20.07.2022 08:13 Відповісти
Ці придурки ніколи не вміли використовувать ПДВ за призначенням! Це у них ще з сталінських часів тягнеться Вони угробили за вйну кілька КОРПУСІВ ПДВ, використовуючи їх у якості звичайної піхоти! Останній раз - під Балатоном Коли німці перейшли у контрнаступ, то "дірку заткнули" саме тим корпусом, який Сталін готував для захоплення ключових центрів Західної Європи Німці "перемололи" легкоозброєних десантників у контратаках А більше резервів такої підготовки у Сталіна вже не було! Те саме було і в ДАПі - коли свою "спецуру" кацапи кинули у фронтальні штурмові атаки проти наших "кіборгів", які там тримали оборону А з початком повномасштабної війни - коли наші почали десанти молотить ще в повітрі - десантників знову кинули як піхоту На відміну від наших ("штурмових"), не зміцнивши їх танками та важким озброєнням І знову уміння стрибать з парашутом їм не знадобилося і всі затрати на спецпідготовку "пішли коту під хвіст" Те ж саме стосується і "морпіхів" Он недавно писали тут про розгром ДРГ балтійських морпіхів 32 рила вбили Взяли в полон комвзвода "бойових плавців" Ну - і багато йому в лісостепу Харківщини дала підготовка у цій спеціалізації ?
Росіяни не вміють використовувать ні зброю, ні спеціалістів за призначенням! Тому що звикли "мікроскопом цвяхи забивать" От і вся "картина маслом"!
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20.07.2022 08:13 Відповісти
Саме так.
Я пам'ятаю ще зі шкільних часів, на заняттях з початкової військової підготовки наш викладач, п/п, учасник війни, дуже неповажно відгукувався про десантників. Роздмухали їм імідж, як непереможного роду військ, а насправді жодного успішного прикладу застосування ВДВ у військовій історії не було. За його словами - "під час війни скинули їх на танкову армію і через пару годин про цих десантників вже забули". Хоча можна згадати успішне захоплення празького аеропорту у 1968 році. Але там вони не десантувалися, а вискочили із літака.
Не дарма в американських збройних силах окремої повітряної десантної частини немає, а є Корпус морської піхоти
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20.07.2022 09:01 Відповісти
1. То что во 2 мировую не было ни одного успешного выброса ВДВ-это правда. У США правда то же.
2. Понятие "десантирования-не синомим "выбросить на парашютах". Концепция сброса десанта из самолета в последнее время вообще не эффективна при наличии ПВО у пргтивника.
3 В США есть десантные части.
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20.07.2022 10:07 Відповісти
Проверил, да, имеется одна воздушно-десантная дивизия, 82-я, численностью 12.000, дивизия постоянной боевой готовности и по моему относится к сухопутным войскам.
А Корпус морской пехоты - отдельный род войск численностью 180.000 +40.000 резерва
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20.07.2022 10:28 Відповісти


"У США правда то же."

Дуже спірне твердження.
Якщо вважати успішною операцією, яка відбувається за початковий планом без будь-яких нюансів та змін, тоді так, не було.
Але на війні практично не буває операцій які проходять "як по нотах".
Якщо ж вважати успішною операцією, яка в основному досягла своєї основної мети, то, незважаючи на певні помилки та прорахунки - були, наприклад десантування під час операції
"Overlord".
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20.07.2022 10:37 Відповісти
Висаджуватись оминаючи ППО та швидким маневром переміщуватись по тилах
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20.07.2022 10:46 Відповісти
Яке "ППО оминаючи", сомалийских пиратов? У любой современной армии наличие ПВО достаточное, что бы самолеты противника были уничтожены еше до момента выброса десанта. Попробуй сейчас "оминуть ППО" Украины посылая Ил 76 с десантом!
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20.07.2022 14:10 Відповісти
82 повітряно-десантна
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20.07.2022 10:43 Відповісти
НЕ треба забувать що Чехословаччина у 1968 році з СРСР не воювала Тому той підлий напад (під прикриттям посадки літака що терпить аварію) був таким несподіваним Ну а щодо використання масово ПДВ взагалі - то тут ти правий Німці один раз використали масово десантників - на Кіпрі І хоч Кіпр і захопили але понесли такі втрати що Гітлер заборонив Штуденту їх масове використання Тільки в складі невеликих ДРГ - для виконання спеціалізованих завдань Навіть у американців були з ПДВ проблеми у 44-му
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20.07.2022 10:50 Відповісти
Можно подумать, наши десантники куда-то десантируются, или морпехи из моря выходят. Та-же пехота. Но у нас их подготовили для глубоких рейдов, штурмов, усилили танками, артой.
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20.07.2022 09:26 Відповісти
то то й воно, що "десант" понятіє растяжимоє - будь який прорив та рейд по глибоким тилам противника

Як, наприклад, фантастичний рейд наших військ під командування Генерала Забродського на Донбасі влітку 2014-го
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23.12.2022 08:06 Відповісти
А им бассейнов надувных с фонтанами на вооружение не поставили, вот и нет десантничкам мотива в степях понтовать.
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20.07.2022 08:14 Відповісти
Предлагаю передок машин облегчить, а зад утяжелить
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20.07.2022 08:18 Відповісти
То в них і так двигун позаду
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20.07.2022 10:40 Відповісти
Бляха, да скільки можна писати хєрню про кацапську десантуру і всяких гру-шників! Це найбільш досвідчені, найбільш навчені, найбільш професійні військові у рашистів! Називати їхню еліту - якимись недолугими - це тупість. Те, що у них довпойопи командуючі, нас не має це турбувати.

При цьому дуже сильно хвалити потрібно ЗСУ, які своїм героїзмом, професіоналізмом, витримкою і колосальними втратами декласували раз і назавжди рашистських спеців.
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20.07.2022 08:21 Відповісти
Кацапы создали и поверили в миф о своих ВДВ, на самом же деле их феноменальные способности это разбивать бутылки и кирпичи о голову и валяться обоссанными воле фонтана, а все эти вымышленные истории о всяких там 9-х ротах и прочей херни это сказки для своей пропитой боярышником населения.
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20.07.2022 08:25 Відповісти
Потуги кацапов в Гостомеле и Василькове в первые дни вторжения, когда груженные мясом 76-е, с настойчивостью идиота, посылали в зону действия "уничтоженного ПВО", должны быть изложены в военных учебниках в разделе "чего делать нельзя" или "как угробить боеспособные части в кратчайший срок".
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20.07.2022 08:25 Відповісти
Висаджували, бо були впевненні у відсутності ППО.
То що не так ?
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20.07.2022 11:24 Відповісти
Так їх і на землі нищили
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23.12.2022 08:07 Відповісти
Так, але це вже було потім.
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24.12.2022 06:53 Відповісти
путлеровцы побеждают тактикой выжженой земли уничтожая артиллерией города и села под ноль и захватывая руины.А десант воюет другими целями и методами-наскоком захватывает плацдарм и удерживает его.И артиллерии у них почти нет.Поэтому в этом случае десант и громили в ближнем бою.Так как мотивации и смелости у украинских солдат больше.
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20.07.2022 08:31 Відповісти
Зате скільки бід та нещасть принесли простим людям кацаподикуни, яке там вдв людьми назвати те сміття мародерів, вбивць, збоченців назвати неможливо
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20.07.2022 08:38 Відповісти
Це частина проблеми. Дядя Вася носився в 1960 роках із створенням ци військ. Серйозним противником був начгенштабу Захаров. Досвідчений Генштабіст багаторічний помічник Щапошнікова, бачив їх неефективність через відсутність техніки для бою та втрати під час висадки. Мало кому відомо, що в СРСР на двох маневрах в 30 роках, були дві десантні операції, якеі закінчились великими втратами при десантуванні і їх припинили. В 1943році провели було Дніпровську ПДО, але там настала катастрофа. І ПДО 1944 року,проведена Монгромері, показала неспроможність ВДВ вести бій з піхотою через брак озброєння. І тільки після смерті Захарова дяді Васі дозволили створити і зняти фільм для популяризації.
А десантна операція в Казахстан у 2022 році взагалі закінчилась конфузом, прилетіли, захопили аеропорт, а їх ніхто не кликав, після окрику з Китая, полетіли назад. Одна вспіли загадити аеропорт все таки 3000 десантників.
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20.07.2022 08:39 Відповісти
Якби "путіноїди" не полізли повномасштабно в Україну - вся Європа продовжувала-б бояться "непабедимай рассийскай армии" А зараз побачили що "Король же - ГОЛИЙ!" І зараз Європі незручно - виявляється вони десятки років "бика тряпочного" боялися!
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20.07.2022 08:46 Відповісти
Европа і дальше сцить в памперси...)(уйло має чим шантажувати..у війні )(уйло програв .тепер на дипломатичному фронті воює..схиляючи до миру
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20.07.2022 09:20 Відповісти
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20.07.2022 08:52 Відповісти
зробіть "перемир я" ..)(уйло врахує недоліки
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20.07.2022 09:18 Відповісти
У Росії дедалі більше критикують дії Повітряно-десантних військ під час вторгнення в Україну - певно фонтанів мало)
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******* війна це не п"яне купання у фонтанах і не биття башкою порожніх пляшок)))
добрий москаль - знищенний москаль
слава ЗСУ!
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20.07.2022 09:23 Відповісти
Взагалі то ПДВ - це податок на додану вартість.
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20.07.2022 10:59 Відповісти
 
 