У Росії дедалі більше критикують дії повітряно-десантних військ під час вторгнення в Україну, - ISW
У Росії наростає хвиля критики військового командування за нездатність вирішити структурні проблеми з Повітряно-десантними військами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISW.
Багато військових експертів вважають, що нездатність Повітряно-десантних військ (ПДВ) вести війну згідно з новою парадигмою – це недолік, який відіграв вагому роль у загальних невдачах Росії під час вторгнення в Україну.
Російські ПДВ не ухвалили реформ структури сил і тактики, про необхідність яких військові знали ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одна з проблем полягає в тому, що легкоброньовані російські машини ПДВ (такі, як БМД та БТР-Д) надто важкі, щоб забезпечити ефективну мобільність у повітрі та надто легкі, щоб забезпечити достатній захист у маневреній війні.
Структурна опора сил ПДВ на невелику кількість легкоброньованих бойових машин також є проблемою. Нездатність російських збройних сил винести уроки з навчань - це постійна тенденція, яку спостерігають експерти ISW.
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наприклад німецька на Криті
Росіяни не вміють використовувать ні зброю, ні спеціалістів за призначенням! Тому що звикли "мікроскопом цвяхи забивать" От і вся "картина маслом"!
Я пам'ятаю ще зі шкільних часів, на заняттях з початкової військової підготовки наш викладач, п/п, учасник війни, дуже неповажно відгукувався про десантників. Роздмухали їм імідж, як непереможного роду військ, а насправді жодного успішного прикладу застосування ВДВ у військовій історії не було. За його словами - "під час війни скинули їх на танкову армію і через пару годин про цих десантників вже забули". Хоча можна згадати успішне захоплення празького аеропорту у 1968 році. Але там вони не десантувалися, а вискочили із літака.
Не дарма в американських збройних силах окремої повітряної десантної частини немає, а є Корпус морської піхоти
2. Понятие "десантирования-не синомим "выбросить на парашютах". Концепция сброса десанта из самолета в последнее время вообще не эффективна при наличии ПВО у пргтивника.
3 В США есть десантные части.
А Корпус морской пехоты - отдельный род войск численностью 180.000 +40.000 резерва
"У США правда то же."
Дуже спірне твердження.
Якщо вважати успішною операцією, яка відбувається за початковий планом без будь-яких нюансів та змін, тоді так, не було.
Але на війні практично не буває операцій які проходять "як по нотах".
Якщо ж вважати успішною операцією, яка в основному досягла своєї основної мети, то, незважаючи на певні помилки та прорахунки - були, наприклад десантування під час операції
"Overlord".
Як, наприклад, фантастичний рейд наших військ під командування Генерала Забродського на Донбасі влітку 2014-го
При цьому дуже сильно хвалити потрібно ЗСУ, які своїм героїзмом, професіоналізмом, витримкою і колосальними втратами декласували раз і назавжди рашистських спеців.
То що не так ?
А десантна операція в Казахстан у 2022 році взагалі закінчилась конфузом, прилетіли, захопили аеропорт, а їх ніхто не кликав, після окрику з Китая, полетіли назад. Одна вспіли загадити аеропорт все таки 3000 десантників.
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******* війна це не п"яне купання у фонтанах і не биття башкою порожніх пляшок)))
добрий москаль - знищенний москаль
слава ЗСУ!