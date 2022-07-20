У підрозділах армії РФ процвітає пияцтво та непокора наказам командирів, - Генштаб ЗСУ

В армії РФ дуже низький рівень військової дисципліни у підрозділах, процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 20 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, командування північного флоту Російської Федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів", - йдеться в повідомленні.

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