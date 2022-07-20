У підрозділах армії РФ процвітає пияцтво та непокора наказам командирів, - Генштаб ЗСУ
В армії РФ дуже низький рівень військової дисципліни у підрозділах, процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 20 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, командування північного флоту Російської Федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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(Бо в росгвардійця тіло - сталь, а серце - чуле).
Вернулись хлопці, ржуть-гигикають, мов коні:
- В Єрусалимі мітинг був протизаконний.
На ніс тридцятник дав монет Кайяфа-жрець,
Щоб тому мітингу поклали ми кінець.
Відпрацювали чесно гроші ті:
Зівак перелякали,
Активних розігнали,
Заводіяку розіп'яли на хресті.
А Солов'йов (він з нами був) пустив в народ,
Що гроші взяв за смерть Іуда Іскарйот,
Розп'яли римляни; без крові в нас десниці.
З ганьби Іуда самовбився на осиці,
А ми вернулися в Москву: сам Бог велів
Гульнуть гарнесенько на тридцять срібняків.
Ламали ребра росгвардійці у Херсоні.
Ракети - бах! - і вже "вартують при Кобзоні".
Се їм вітання від Небес за зле минуле -
Кийки в крові, катівні, вбивства й "серце чуле".
Наши сейчас получают сложное, современное оружие для эффективной работы с которым необходима подготовка, иногда весьма длительная. Перелом на фронте в нашу пользу будет, нужно набраться терпения и дать военным делать свое дело, ну и помогать кто чем может, а не кричать "все пропало" на форумах интернета.