УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10227 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 208 30
армія рф (16192) Генштаб ЗС (6071)

У підрозділах армії РФ процвітає пияцтво та непокора наказам командирів, - Генштаб ЗСУ

рф,армія

В армії РФ дуже низький рівень військової дисципліни у підрозділах, процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 20 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, командування північного флоту Російської Федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається створити умови для наступу на Бахмут і захоплення Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
У мене пропозиція: відправляти вагонами на окуповані території оркам горілку безкоштовно
показати весь коментар
20.07.2022 08:36
+5
Я бы весь алкоголь отравил, как бабулька еду, и пусть свинью жрут!!!!
показати весь коментар
20.07.2022 08:29
+4
У лапатнікав не армія а зборисько алкашів вбивць гвалтівників мародерів наркоманів...
показати весь коментар
20.07.2022 08:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росгвардію відправили в минуле
(Бо в росгвардійця тіло - сталь, а серце - чуле).
Вернулись хлопці, ржуть-гигикають, мов коні:
- В Єрусалимі мітинг був протизаконний.
На ніс тридцятник дав монет Кайяфа-жрець,
Щоб тому мітингу поклали ми кінець.
Відпрацювали чесно гроші ті:
Зівак перелякали,
Активних розігнали,
Заводіяку розіп'яли на хресті.
А Солов'йов (він з нами був) пустив в народ,
Що гроші взяв за смерть Іуда Іскарйот,
Розп'яли римляни; без крові в нас десниці.
З ганьби Іуда самовбився на осиці,
А ми вернулися в Москву: сам Бог велів
Гульнуть гарнесенько на тридцять срібняків.

Ламали ребра росгвардійці у Херсоні.
Ракети - бах! - і вже "вартують при Кобзоні".
Се їм вітання від Небес за зле минуле -
Кийки в крові, катівні, вбивства й "серце чуле".
показати весь коментар
20.07.2022 08:21 Відповісти
У лапатнікав не армія а зборисько алкашів вбивць гвалтівників мародерів наркоманів...
показати весь коментар
20.07.2022 08:23 Відповісти
Еще один узколобый, диванный аналитик. рашка к этому наступлению 20 лет усиленно готовилась и бросает в бой все, что имеет, на сколько её ещё хватит? Чем занималась Украина, особенно в последние 3 года, напомнить?
Наши сейчас получают сложное, современное оружие для эффективной работы с которым необходима подготовка, иногда весьма длительная. Перелом на фронте в нашу пользу будет, нужно набраться терпения и дать военным делать свое дело, ну и помогать кто чем может, а не кричать "все пропало" на форумах интернета.
показати весь коментар
20.07.2022 08:40 Відповісти
Ты на кого работаешь?)
показати весь коментар
20.07.2022 09:03 Відповісти
"даже патрона не захотел дать" - але з'явився Зе-Дай...
показати весь коментар
20.07.2022 09:05 Відповісти
Я бы весь алкоголь отравил, как бабулька еду, и пусть свинью жрут!!!!
показати весь коментар
20.07.2022 08:29 Відповісти
На мобиков не похожи , а каски железные .
показати весь коментар
20.07.2022 08:30 Відповісти
У мого діда в селі з такої каски кури воду пили у дворі.
показати весь коментар
20.07.2022 08:39 Відповісти
Ну вони вже народжуються бухими, а що не підкоряються приказам. то це так. Абарзєлі.
показати весь коментар
20.07.2022 08:31 Відповісти
Можна подумать - у нас такого мало Особливо у військах другого ешелону У товариша син - начмед Так каже що рідко приходиться морочиться з ранами (навіть побутовими - від ножа пилки чи сокири) А от "аватари" уже задовбали! А де пияцтво - там і "бикування"
показати весь коментар
20.07.2022 08:33 Відповісти
У мене пропозиція: відправляти вагонами на окуповані території оркам горілку безкоштовно
показати весь коментар
20.07.2022 08:36 Відповісти
Стара практика, так німці робили, оставляли цистерну спирта в через сутки всі п'яні
показати весь коментар
20.07.2022 08:43 Відповісти
...метиловую...
показати весь коментар
20.07.2022 09:04 Відповісти
Але виключно "пальонку", щоб цей незабуваємий бодун, знайомий з дитинства, щоб не те що воювати - жити не хотілося б.)
показати весь коментар
20.07.2022 09:54 Відповісти
армия алкашей вот такая россия
показати весь коментар
20.07.2022 08:49 Відповісти
Процвітає пияцтво? Та воно там ніколи і не загнивало.
показати весь коментар
20.07.2022 09:01 Відповісти
а это шанс, неужели нам жалко бочки спирта..., даже метилового...
показати весь коментар
20.07.2022 09:07 Відповісти
і як це впливає на фронті?постійні обстріли території України?
показати весь коментар
20.07.2022 09:12 Відповісти
Україна повинна бідонами роздавати оркам пальонку і ті зіп'ються швидко!
показати весь коментар
20.07.2022 09:13 Відповісти
штыки в землю, офицерье перевешать и грабить винные склады в мацкве
показати весь коментар
20.07.2022 09:25 Відповісти
це для них взагалі нормальний стан справ, і це їм не заважає лізти вперед
показати весь коментар
20.07.2022 09:41 Відповісти
Пальонки оркам потрібно підігнати і нехай жеруть до уср@ чки
показати весь коментар
20.07.2022 09:46 Відповісти
В лавах НГУ теж процвітає, особливо серед сержантського та офіцерського складу, REVO зникає як роса на сонці.
показати весь коментар
04.08.2022 17:48 Відповісти
 
 