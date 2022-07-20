За минулу добу від ворожих обстрілів на Донеччині загинули п'ятеро мирних жителів, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
На Донеччині минулої доби, 19 липня, внаслідок російської агресії загинули п'ятеро мирних жителів.
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краснопіллі, 1 у Краматорську, 1 у Соледарі та 1 в Авдіївці. Ще 16 людей зазнали поранень", - написав він.
Кириленко зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом від 24 лютого на Донеччині загинув 631 цивільний, поранено 1626 людей.
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