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обстріл (27087) Донецька область (7571) Кириленко Павло (904)

За минулу добу від ворожих обстрілів на Донеччині загинули п'ятеро мирних жителів, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

На Донеччині минулої доби, 19 липня, внаслідок російської агресії загинули п'ятеро мирних жителів.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краснопіллі, 1 у Краматорську, 1 у Соледарі та 1 в Авдіївці. Ще 16 людей зазнали поранень", - написав він.

Кириленко зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом від 24 лютого на Донеччині загинув 631 цивільний, поранено 1626 людей.

За минулу добу від ворожих обстрілів на Донеччині загинули пятеро мирних жителів, - ОВА 01

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20.07.2022 11:14 Відповісти
Пургамет Кириленко каже что с 24 февраля погибло гражданских 631 человек...
На кого рассчитана эта пурга...в одном Мариуполе погибло гражданских более 10 000...
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20.07.2022 11:15 Відповісти
 
 