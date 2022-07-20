Контроль над дніпровськими переправами може стати ключовим фактором у боях за Херсонщину, - британська розвідка

Місто Херсон - це стратегічний населений пункт для України та Росії під час боїв за південь, вважають фахівці британської розвідки. Тому мости через Дніпро мають велике значення, а контроль над ними може стати визначальним фактором в боях за місто та область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

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19 липня один з мостів через Дніпро - Антонівський був пошкоджений, однак він ще залишається придатним для використання. Втім, це одне з вразливих місць для російських військ, адже є лише два мости, якими Росія може виводити свої війська з Херсона та території, що розташована на заході від річки Дніпро.

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