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Контроль над дніпровськими переправами може стати ключовим фактором у боях за Херсонщину, - британська розвідка
Місто Херсон - це стратегічний населений пункт для України та Росії під час боїв за південь, вважають фахівці британської розвідки. Тому мости через Дніпро мають велике значення, а контроль над ними може стати визначальним фактором в боях за місто та область.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства оборони Великобританії у Twitter.
19 липня один з мостів через Дніпро - Антонівський був пошкоджений, однак він ще залишається придатним для використання. Втім, це одне з вразливих місць для російських військ, адже є лише два мости, якими Росія може виводити свої війська з Херсона та території, що розташована на заході від річки Дніпро.
Топ коментарі
+9 Slava Holt
показати весь коментар20.07.2022 09:09
+8 Герхард
показати весь коментар20.07.2022 09:20
+5 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар20.07.2022 09:17
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Будь ласка, зачекайте...
Але тоді ЗЄвлада чомусь вирішила ці мости подарувати Роісє.
По заповітам Махна: на Запоріжжі захисники збудували тачанку та допікають ворогу.
тільки не вельмишановному пану Залужному
Знову втечуть як з Ірпеня та Бучі.
Цю правобережну групіровку треба відрізати та нищити.
Операція вплине на всю війну!