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Контроль над дніпровськими переправами може стати ключовим фактором у боях за Херсонщину, - британська розвідка

херсон,лапчук

Місто Херсон - це стратегічний населений пункт для України та Росії під час боїв за південь, вважають фахівці британської розвідки. Тому мости через Дніпро мають велике значення, а контроль над ними може стати визначальним фактором в боях за місто та область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

Читайте також: Антонівський міст у Херсоні пошкоджений, але поки придатний до експлуатації, - облрада

19 липня один з мостів через Дніпро - Антонівський був пошкоджений, однак він ще залишається придатним для використання. Втім, це одне з вразливих місць для російських військ, адже є лише два мости, якими Росія може виводити свої війська з Херсона та території, що розташована на заході від річки Дніпро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про ситуацію південнобузькому напрямку: Ворог веде оборонні дії на відступних рубежах, втрачаючи логістику і резерви
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Топ коментарі
+9
Дочекатися конвою з ************ і накрити нелюдей, міст вже пристріляний....
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20.07.2022 09:09
+8
Що показово, воно так було і 24.02.2022.

Але тоді ЗЄвлада чомусь вирішила ці мости подарувати Роісє.
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20.07.2022 09:20
+5
новина з разряду: дякую, кеп!
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20.07.2022 09:17
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Дочекатися конвою з ************ і накрити нелюдей, міст вже пристріляний....
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20.07.2022 09:09 Відповісти
Желательно пристрелять его из ствольной артиллерии - так, чтобы и мишка-полевка не перебежала по мосту. Но сначала подойти на эту дальность...
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20.07.2022 09:14 Відповісти
Думаю пионы могут и сейчас.
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20.07.2022 09:15 Відповісти
новина з разряду: дякую, кеп!
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20.07.2022 09:17 Відповісти
Ну, вони ж для західної аудиторії працюють, яка навіть не відрізняє Дніпро від Дунаю. Нажаль, це саме вони платять за шоу маст го он.
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20.07.2022 09:38 Відповісти
Міст вже пристреляний. Треба лише дочекатися ворожої колони з ************ по ньому, а далі....
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20.07.2022 09:18 Відповісти
Що показово, воно так було і 24.02.2022.

Але тоді ЗЄвлада чомусь вирішила ці мости подарувати Роісє.
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20.07.2022 09:20 Відповісти
https://actual.today/za-zavitami-mahna-na-zaporizhzhi-zahisniki-zbuduvali-tachanku-ta-dopikajut-vorogu-video/

По заповітам Махна: на Запоріжжі захисники збудували тачанку та допікають ворогу.
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20.07.2022 09:23 Відповісти
уже всім ясно що треба робити на Херсонщині для наступу
тільки не вельмишановному пану Залужному
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20.07.2022 09:45 Відповісти
Не мацай залужного грязними руками, ще б усі так воювали як Залужний!
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20.07.2022 09:49 Відповісти
А чого Залужний тягне?
Знову втечуть як з Ірпеня та Бучі.
Цю правобережну групіровку треба відрізати та нищити.
Операція вплине на всю війну!
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20.07.2022 10:20 Відповісти
Особливо диванним Цензорівським експертам
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20.07.2022 10:16 Відповісти
Антонівський міст вже вдруге нюхнув бавовну: орки вже не стали показувать ступіть пошкоджень.
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20.07.2022 09:59 Відповісти
Upd: не втрималися, і все ж таки виклали нові дірочки. https://t.me/insiderUKR/37120
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20.07.2022 10:37 Відповісти
 
 