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Луганщина (4812) Гайдай ЛОГА (921) Безугла Мар’яна (287)

"Слуга народу" Безугла звинуватила голову Луганської ОВА Гайдая у поганій підготовці до оборони області

гайдай,безугла

Нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла озвучила ряд звинувачень на адресу голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Вона перелічила їх в інтерв’ю "Громадському", повідомляє Цензор.НЕТ.

Безугла твердить, що коли у квітні-травні відвідувала Луганщину, "там не було представників ОВА".

"В ОВА працюють понад 100 людей, і на них іде майже мільйон наших із вами податків на місяць. Якщо ви не готові працювати в такій безпековій обстановці — той же голова ОВА може сказати: "Я не готовий, іду у відставку". Але там не було постійно голови ОВА, й через це страждали військові", - каже вона.

"Як так сталося, що велика територія Луганщини була захоплена з самого початку? Це корелює з підготовкою міст до оборони, і за це відповідає військова адміністрація, бо саме вона надає сили, засоби, ресурси тощо. Це питання відкрите і зараз досліджується", - додала Безугла.

Також читайте: "Слуга народу" Безугла: Бутусов розкритикував мої візити на фронт, бо військові обмежили йому доступ до локацій

На питання, чи вважає вона ОВА винною в тому, що росіяни швидко захопили певні населені пункти Луганської області, Безугла відповіла так: "Я вважаю, що у військовій адміністрації не була проведена робота в цьому напрямку. І це є предметом досліджень".

Нардеп каже, що обговорювала це питання з вищим військовим керівництвом країни.

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Топ коментарі
+71
Ее Ермак держит в виде громмотвода. Как только зашквар с властью- Гепрокурор, вопрос кто виноват в провале обороны на юге, выпускают сумасшедшую Безмозглую и она своим идиотизмом меняет поаестку дня. Переключает гнев общества с предмета на дуру. Аот и весь фокус.
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20.07.2022 09:25
+41
Спочатку зелена пліснява обібрала місцеві бюджети для своїх забаганок, потім скоротила військові витрати для будівництва доріг на напрямках основних ударів рашистів, невиконала жодного оборонного замовлення за 3 роки...
А тепер винуватий Гайдай???

Це ж як сильно обісрався д'Єрьмак від заяви Спартц, що окрім звільнення баклана та бєнядіктової ще й ОЦЕ випустив????

ДБЛ! (с)
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20.07.2022 09:24
+40
Хто цю дитину ********** ?
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20.07.2022 09:21
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Да это ,***** треш какой-то, а то что Юг ******** у неё вопросов нет ??‽? . Безмозглая ,иди за Кораблём
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20.07.2022 09:58 Відповісти
Что-то телка БЕЗугла распоясалась, видимо ее на время для отвлечения внимания к ермаку и татарову отстегнули от цепи и дали команду ФАС!!!!
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20.07.2022 09:58 Відповісти
Якщо Луганська ОДА погано підготувалась до оборони області, то у Херсонської ОДА просто чудова була підготовка, правда до капітуляції, хоча "какая разніца". Зате програму *********** "просто пєрєстать стрєлять" реалізували.
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20.07.2022 10:00 Відповісти
Безугла - це маркер повної сраки зі справами в ОПУ. Вона ж вважає себе рятувальницею невдалих сценаріїв головного продюсера .А виходить усе навпаки- покликала СБУ Бутусова первірити -і-і-і...
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20.07.2022 10:02 Відповісти
Ольга Тарасенко 65b5f279 , вы это серьёзно, насчёт хамов или так , ********* . Поедь в Херсон деточка или в Марик , можно в Бучу ,тогда прозрееш
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20.07.2022 10:03 Відповісти
Безособово безуглої.
Гайдай теж доволі мутна особа, - після захоплення Лисичанська писав що підлі орки роздерибанили залишений комунальний транспорт. А от чому Гайдай за два місяці той транспорт не евакуював таке питання ні в кого чомусь не виникло...
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20.07.2022 10:05 Відповісти
В городі бузина...
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20.07.2022 11:19 Відповісти
А ты в курсе что там с мостами?
Или их по дну реки?
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20.07.2022 13:08 Відповісти
вдарьте вже хоть її цеглиной по іпалу.
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20.07.2022 10:07 Відповісти
Судячи по її тупому іпалу-там уже вагон цегли об її тупу макітру розбили.Воно ж дерев'яне по пояс.Зверху.
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20.07.2022 11:46 Відповісти
Невже ніяк не можна вплинути на цих зе , щоб хоча б цю тупу ригачку десь закрили , щоб її чути й видно не було . Просто знущання - воно ж дурніше за гадю !
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20.07.2022 12:55 Відповісти
Не тим людям в Зевладі задає питання Безугла!
За оборону країни відповідає Президент України, от до нього і всі питання, навіть якщо муха в недозволеному місці пролетить в країні, а Гайдай то наслідок шашликів і асфальту на дорогах!
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20.07.2022 10:12 Відповісти
так вчора Швець чітко розказав, посилаючись на серьозні джерела, що ще в 2020 році Америка попереджала про те що рашка готує напад. Знову ж, посилаючись на ті сами джерела, він розказав, що замість підготовки до війни, відповідні установи Укроборонпрому в 2021-2022р.р. активно розпродували зброю наліво-направо. А потім війна... Як виявилось, нашим військовим фактично ничим було воювати. Пам'ятаєте історію з Татьяною Черновол, яка разом з активістами спасали зброю з розбитого рашистською ракетою складу, ризикуючі життям доставали її з під завалів, перевезли цю зброю в інше місце і САМЕ ГОЛОВНЕ відбивали цією зброєю рашистські танки і не дали їм пройти до Києва. За це проти неї було відкрито кримінальну справу. Як це все пояснити?.
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20.07.2022 10:14 Відповісти
ше одна млять носиться з цим фсбшним уродом.... **** слухайте Рому Цимбалюка, Казанського чи ще когось....нахера ви дивитесь цих швеців і гіркіних.... це більше ідіотизм навіть ніж люся арестовіч
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20.07.2022 11:23 Відповісти
Тому що вони розказують правду, хоч гіркін про "своїх", хоч швець про свої звязки, а тепер наведи приклад Швеця - коли він збрехав?
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20.07.2022 12:40 Відповісти
То есть, тот кто говорит, что надо убирать ермака и кодлу от управления страной, по вашему- агент ФСБ? кто же по вашему сам ермак тогда?
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20.07.2022 17:31 Відповісти
Да,это умственное убожество зам.председателя комитета по вопросам национальной безопастности,обороны и разведки. Это просто очередное днище.Было бы хорошо после победы провести дебаты на стадионе между народом Украины и зелеными сволочами.
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20.07.2022 10:15 Відповісти
ОТ ЯКЩО БИ!!!18+
https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C
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20.07.2022 10:15 Відповісти
Скільки отримала Луганська область саме на оборону?
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20.07.2022 10:38 Відповісти
Это ты сегодня тут зарегистрировался чтобы такую муйню написать?
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20.07.2022 11:08 Відповісти
Виявляється у неналежній обороні країни і Луганської області зокрема, винен якийсь всратий голова ОВА, а не Верховний Головнокомандувач України - Зеленський. Доречі якщо я не помиляюсь то голів ОВА теж призначав Зеленський. А тепер його шістка Безугла намагається перекласти провину на якогось цапа відбувайла?
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20.07.2022 10:17 Відповісти
А навіщо тоді "всраті" голови ОДА (ВЦА) призначаються і за що відповідають? Цей "цап-відбувайло" систематично і в повній мірі отримував грошове утримання, проводив(імітував) кипучу діяльність... А тепер - ні при чому?? Так не буває. Прийде час, коли його діяльність оцінить той же Головнокомандувач. Таке життя.
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20.07.2022 10:53 Відповісти
"таке життя" тільки в хвороюливій уяві зєлібобіков

ти може спочатку поцікався які функції хто в державі виконує?
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20.07.2022 11:10 Відповісти
Який верховний головнокомандувач, такі у нього й виконавці.
І взагалі, не безглуздим безуглим вирішувати питання оборони!
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20.07.2022 10:21 Відповісти
су-ка вона.
ермаковские шестёрки.
перестать просто стрелять, подивиться в глаза путину, слетать в Оман к патрушеву, назначит сивоху на переговоры, наумова прохиндея и т.д.
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20.07.2022 10:23 Відповісти
Такое впечатление создается, что дурочку намеренно подставляют под зашквары. Стартанула с Вагнера
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20.07.2022 10:23 Відповісти
який в ОПУ головний продюсер, такі й виконавиці, вони там клеють -клеють -клеють бутафорні вуса , а Маряна їх одним льогкім двіжєніем язика зриває.
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20.07.2022 10:28 Відповісти
Розслідування починайте з розмінування Криму і перекажіть Данілову, що вже на часі.
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20.07.2022 10:24 Відповісти
Візьміть хто-небудь її за ноги та вдарте об бетонного стовпа - щоб помовчала
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20.07.2022 10:27 Відповісти
Эта тупая песда что-то смыслит в обороне? Пусть лучше спросит нелоха почему он страну к шашлыкам готовил а не к войне, ****** зелёные
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20.07.2022 10:28 Відповісти
Этой ***** рано или поздно займется СБК, и не Зеленского , а Седьмого президента. Очень надеюсь, что убежать она не сможет
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20.07.2022 10:36 Відповісти
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20.07.2022 10:28 Відповісти
Кожній діжці затичка.
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20.07.2022 10:31 Відповісти
Цю потвору треба ізолувати, бо вона кончена
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20.07.2022 10:32 Відповісти
В країні війна.. а привладі одне сміття...
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20.07.2022 10:32 Відповісти
Що скаже цій Єрмак, те вона і видає! Дурне і не кається !
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20.07.2022 10:35 Відповісти
Даю їй підказку звинувати ще голів Київської, Херсонської і Запоріжської ОВА. Можна ще і донецького за здачу Маріуполя.
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20.07.2022 10:35 Відповісти
Якщо по темі, до Гайдая питання мають бути і у генпрокуратури і у сбу, але оновлених.
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20.07.2022 10:36 Відповісти
А не хочемця пані пояснити,як сталося,чому "ізолювали" а потім відсторонили генерала Кривоноса,який наполягав на скорішому прийнятті Закону про тероборону?Хто і з якою метою БЛОКУВАВ прийняття цього закону?Основна помилка була зроблена,ще в 2014 році,коли влада рахувала,що звільнивши частини Луганської та Донецької областей вони зрлбили їх проукраїнськими.Не зробили.Там як жили "ждуни" та "жлоби" так і залишились "ждунами" та. "жлобами". Не вірите?Зробіть запит :" Скільки нових переселенців,після 24 лютого та руйнаціі їх житла пішло воювати?" Ото буде і відповідь про оборону області.Коли останній раз на неокупованих територіях проводились перевірки населення на наявність колаборантів та сєпарів?Якщо не помиляюсь то в 2015 році.Я вже не кажу про ПРОХІДНИЙ ДВІР між лугандоном та Україною.Шлялись туди сюди всі кому завгодно.Сама постановка питання про оборону області - БЕЗГЛУЗДА.Достатньо подивитись на мапу Луганської області,щоб зрозуміти неможливість,з такою кількістю війск та протяжностю кордону з рашистами,її утримати.Треба було не до шашликів готуватись а мобілізацію проводити.А це потягнуло б питання озброєння,виробництво якого ДВА РОКИ БЛОКУВАЛИ.
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20.07.2022 10:38 Відповісти
Дайте этой безумной Новичка. Задрала своим говнометанием, уе...ще.
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20.07.2022 10:48 Відповісти
Безугла ! Всі питання щодо проваленої підготовки до війни до президента зеленського !!! Адже саме през закликав готуватися до шашликів. а не до оборони країни від вторгнення росії на територію України ! Якраз є така можливість у безуглої подати депутатський запит щодо зрадницької політики зеленського. Дерзай безугла. дерзай !
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20.07.2022 10:51 Відповісти
В Сіверодонецьку ЗеПолітики вже втрутились в військові справи - кинуло туди всі сили для "Перемоги" до приїзду ЗЕ. В той же час ці підкріплення були потрібні під Лисичанськом. Врешті, Лисичанськ майже оточили через брак підкріплень, і довелось відійти навіть звідти... хоча його розташування і ланшафт- це майже фортеця. Але ж "перемога" і піар були владі дорожче. А потім ще намагались звинуватити в цьому то Залужного, то Бутусова...
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20.07.2022 10:51 Відповісти
Станіслав Биков : різне пишуть, напр., таке https://apostrophe.ua/ua/article/society/2022-07-11/skandalyi-intrigi-somnitelnyie-svyazi-pochemu-iz-maryanyi-bezugloy-ne-poluchilsya-horoshiy-deputat/46949 https://news.depo.ua/ukr/news/nardep-bezugla-mae-zvyazki-z-prorosiyskim-oligarkhom-ta-postiyno-generue-sumnivni-zakonoproekti-zmi-202207111440006
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20.07.2022 10:53 Відповісти
депукакці - іноді краже жувати, ніж говорити
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20.07.2022 10:55 Відповісти
Безуглу в президенти!
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20.07.2022 10:59 Відповісти
скільки цієї дурної баби в ленті ...
Всюди її повно
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20.07.2022 11:05 Відповісти
заткните чем то вонючий рот этой обезьяны
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20.07.2022 11:05 Відповісти
Эту дуру финансировал Кучма и глава его администрации Ведмедчук...
Кучмисты...вы задрали Украину за две каденции Данилыча...
Стадо баранов...
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20.07.2022 11:06 Відповісти
А о том, что бюджет пилили на "строительстве" дорог, а не вкладывали в ВПК, почему-то **** молчит!
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20.07.2022 11:07 Відповісти
Т.е. по мнению этой рыжей дурэпы оборонять регионы должны не Генштаб и ВСУ, а чиновники администраций? И сколько миллионов на содержание вот таких деятелей пошло?
На хера ее ермак/зеля выпыстили сегодня со всей этой бредятиной?
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20.07.2022 11:11 Відповісти
"выпустили"
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20.07.2022 11:23 Відповісти
Такий диверсант пропадає - та зашліть її на мацкву, вона за 3 три дні їх до повної капітуляції доведе
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20.07.2022 11:11 Відповісти
А мене не влаштовує, що податки ідуть на зарплатню голові комісії по вагнеровцям.
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20.07.2022 11:11 Відповісти
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20.07.2022 11:16 Відповісти
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20.07.2022 11:18 Відповісти
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20.07.2022 11:20 Відповісти
Явный дефицит серого вещества- как у всех слуг Коломойского. Как губернатор может что то укреплять , если он ничего не может дать даже теробороне - у них даже саперных лопаток не было в начале войны , даже рогаток. Мин обороны Таран отдал на крадивныцтво в конце 21 года около 40 млн гривен - не освоили. Зе за почти три года не выделил армии ни копейки, все только через тендеры папе Коломойском. Причём здесь губернатор????? И кто она , с куриными мозгами????Она наверное закончила военную академию в Штатах?!?
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20.07.2022 11:17 Відповісти
Ухвалений Державний бюджет на 2022 рік передбачає на фінансування діяльності Президента Володимира Зеленського та Офісу Президента, 1 мільярд 93 мільйони гривень наших із вами податків на місяць, але вони, відповідальні за безпеку України і її народу не готові працювати в такій безпековій обстановці .Як так сталося, що велика територіяУкраїни була дуже швидко захоплена з самого початку? Це корелює з підготовкою України до оборони, і за це ******************* і ОП , бо саме вона надає сили, засоби, ресурси тощо. Чому, на час війни не було достатньої кількості систем ППО І ПВО (практично взагалі не було) для захисту України і її народу ,Це питання відкрите і має бути предметом розслідування всіх світових служб безпеки, друзів України, особливо із США, та Англії .
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20.07.2022 11:20 Відповісти
я не то шоб прям полит срач разводить.... но....шо ***** не вистачало раніше такого що народ пішов обирате оце, колю катлет, дубінського, медведчука з рабіновичем і весь той карнавал слуг.... ну шо? ну хоч натякніть.... я досі не знаю.... и нихера даже придумать не могу
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20.07.2022 11:21 Відповісти
Кучмисты спецом пиарят эту дуру чтобы отвлечь внимание лохтората от украинского зерна Эрдогана...
Турецкая экономика на грани Дефолта...впрочем китайская тоже...
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20.07.2022 11:21 Відповісти
це вона зайве ляпнула, Гайдай як і її "ШЕФ" не переймались укріпленням оборони України, а навпаки, розброювались. Гайдай навіть удостоєний ордена від самого Кіріла.
Єрмак просто скажу гайдаю не звертай уваги на неї, вона ж безумна, а таких не заставиш мовчати.
А це гарем Єлдака - Люська, яка танцює раком, Маруська Безумна я. І місіс Попінс з Рави.
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20.07.2022 11:27 Відповісти
... у меня складывается впечатление (могу и ошибаться), что Безумную Марьяну выпускают когда надо сделать пакость, отвести внимание от горящего вопроса (обсуждайте ее читатели, блогеры, а мы пока порешаем свои делишки в тишине...) или устроить бадабум в ВР ... других впечатлений просто нет! Остановите это бешеный зеленый принтер наносящий урон воюющей стране. Пусть воюет с Колей Оболонским (не могут поделить видно Оболонь) ... но тот хоть выходил из закарпатского котла, отбиваясь мраморным мясом и пирогами с капустой, за что и получил пестик наградной ...
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20.07.2022 11:32 Відповісти
ППЦ !!!
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20.07.2022 11:34 Відповісти
Аж жалко бачити мучиться бідолашна від своєї дурості. Може згадає як головнокомандуючий приготував до оборони Херсонську область та Запоріжжя?
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20.07.2022 11:37 Відповісти
, где ты был в 2014-м?
Мабуть з 2014 цей опупенный допис ваяв?
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20.07.2022 12:11 Відповісти
то же мне смотрящая...
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20.07.2022 12:03 Відповісти
Терміново призначити Безглузду головою Луганської ОВА!!!

Без неї ніяк!Вона всім покаже як керувати!
Такий безцінний кадр треба задіяти!
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20.07.2022 12:08 Відповісти
Та вся Україна не була підготовлена до війни. Незважаючи на попередження американських розвідок, зеленьки нас запевняли не панікувати. Не треба обвинувачувати обласних голів у поганій підготовці, обвинувачуйте самих себе, приСлужники. 24 лютого кордони були безперешкодно перетнуті окупантами.
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20.07.2022 12:11 Відповісти
Ну треба ж когось звинувачувати в своїх провалах
Але коли це робить щей Безугла - це верх цинізму
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20.07.2022 12:13 Відповісти
Да забейте её вонючую пасть чернозёмом уже в конце концов! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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20.07.2022 12:14 Відповісти
Нууу..., если такая А Х У Е Н Н А Я "специалистша" говорит, значит так оно и есть.
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20.07.2022 12:20 Відповісти
а ця безугла сама щось зробила в квітні травні?
чому не розробила плани і кожному не довела що робити
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20.07.2022 12:23 Відповісти
Отак буває, коли кухарка, вибачаюся, секретарка керує державою
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20.07.2022 12:49 Відповісти
Маряна де білка?
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20.07.2022 13:01 Відповісти
Писец....
А с Херсонской области ты млять начать не пробовала?
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20.07.2022 13:10 Відповісти
це та, що завжди на пєрєдкє? завжди там де спекотно? скажіть їй що сама гаряча точка зарє на буковельському фронті. най їде туди...
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20.07.2022 13:27 Відповісти
Її хто-небуть там заспокоїть чи ні...
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20.07.2022 13:37 Відповісти
Бубочкины фавориты и любимчики палятся один за другим.....
И этой дуре дали руководить тск по Вагнергейту?
Когда до Зеленского дойдёт что кадры это не его?
Пусть устраивает конкурсы с независим комиссиями...
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20.07.2022 13:39 Відповісти
Безуга просто дуркувата, коли таке витворяє!
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20.07.2022 16:00 Відповісти
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20.07.2022 16:30 Відповісти
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21.07.2022 13:25 Відповісти
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