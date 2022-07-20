"Слуга народу" Безугла звинуватила голову Луганської ОВА Гайдая у поганій підготовці до оборони області
Нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла озвучила ряд звинувачень на адресу голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Вона перелічила їх в інтерв’ю "Громадському", повідомляє Цензор.НЕТ.
Безугла твердить, що коли у квітні-травні відвідувала Луганщину, "там не було представників ОВА".
"В ОВА працюють понад 100 людей, і на них іде майже мільйон наших із вами податків на місяць. Якщо ви не готові працювати в такій безпековій обстановці — той же голова ОВА може сказати: "Я не готовий, іду у відставку". Але там не було постійно голови ОВА, й через це страждали військові", - каже вона.
"Як так сталося, що велика територія Луганщини була захоплена з самого початку? Це корелює з підготовкою міст до оборони, і за це відповідає військова адміністрація, бо саме вона надає сили, засоби, ресурси тощо. Це питання відкрите і зараз досліджується", - додала Безугла.
На питання, чи вважає вона ОВА винною в тому, що росіяни швидко захопили певні населені пункти Луганської області, Безугла відповіла так: "Я вважаю, що у військовій адміністрації не була проведена робота в цьому напрямку. І це є предметом досліджень".
Нардеп каже, що обговорювала це питання з вищим військовим керівництвом країни.
Будь ласка, зачекайте...
Гайдай теж доволі мутна особа, - після захоплення Лисичанська писав що підлі орки роздерибанили залишений комунальний транспорт. А от чому Гайдай за два місяці той транспорт не евакуював таке питання ні в кого чомусь не виникло...
Или их по дну реки?
За оборону країни відповідає Президент України, от до нього і всі питання, навіть якщо муха в недозволеному місці пролетить в країні, а Гайдай то наслідок шашликів і асфальту на дорогах!
https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C
ти може спочатку поцікався які функції хто в державі виконує?
І взагалі, не безглуздим безуглим вирішувати питання оборони!
ермаковские шестёрки.
перестать просто стрелять, подивиться в глаза путину, слетать в Оман к патрушеву, назначит сивоху на переговоры, наумова прохиндея и т.д.
Всюди її повно
Кучмисты...вы задрали Украину за две каденции Данилыча...
Стадо баранов...
На хера ее ермак/зеля выпыстили сегодня со всей этой бредятиной?
Турецкая экономика на грани Дефолта...впрочем китайская тоже...
Єрмак просто скажу гайдаю не звертай уваги на неї, вона ж безумна, а таких не заставиш мовчати.
А це гарем Єлдака - Люська, яка танцює раком, Маруська Безумна я. І місіс Попінс з Рави.
Мабуть з 2014 цей опупенный допис ваяв?
Без неї ніяк!Вона всім покаже як керувати!
Такий безцінний кадр треба задіяти!
Але коли це робить щей Безугла - це верх цинізму
чому не розробила плани і кожному не довела що робити
А с Херсонской области ты млять начать не пробовала?
И этой дуре дали руководить тск по Вагнергейту?
Когда до Зеленского дойдёт что кадры это не его?
Пусть устраивает конкурсы с независим комиссиями...