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Вінниця (608) крилаті ракети (1058) обстріл (27087) Борзов (50)

Будинок офіцерів, що постраждав у Вінниці від ракетного удару окупантів, планують відновити. Допоможуть Швейцарія та Ізраїль

вінниця

У Вінниці буде відновлено Будинок офіцерів, що постраждав після ракетного удару 14 липня.

Про це розповів мер Вінниці Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Будинок офіцерів - це пам'ятка архітектури місцевого значення. Тому буде відновлена в історичному фасаді. Будівля пережила Другу Світову війну та була відбудована. До того ж й більшість вважає, що фасад має залишитися класичний.

"Ми отримали експертну оцінку, що будівля небезпечна. Вона підлягає повному знесенню. Для того, щоб відбудувати новий будинок, збираються всі найкращі архітектори Вінниці та області, щоб кожен запропонував ескізні проєкти як для Будинку офіцерів, так і для площі. Будинок побуту "Ювілейний" - в приватній власності. Після надання експертизи ми будемо розуміти стан будівлі та чи можливо його реконструювати або відбудовувати", - наголосив Борзов.

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Також він додав, що цей процес проведення експертиз та розроблення нових проєктів довготривалий. Однак Будинок офіцерів став символом стійкості для містян.

"Я вважаю, що його потрібно відновлювати. При перебуванні (в місті - ред.) 20 послів країн ЄС я запропонував, щоб вони долучилися до відбудови. Хочу сказати, що зголосилися допомагати посольство Швейцарії в Україні та Ізраїлю. На зустрічі вони сказали, що будуть допомагати у відновленні Будинку офіцерів", - зазначив мер.

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То добре, але після війни. А зараз найкращі архітектори нехай бомбосховище проектують...
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20.07.2022 09:47 Відповісти
Отож..кажуть ховатись у бомбосховища - а де вони є ? Це підвали в яких тобі на голову крапає вода та летить каміння.
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20.07.2022 09:52 Відповісти
А відколи Борзов став мером? Моргуношу зняли?
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20.07.2022 10:08 Відповісти
Це на цензорів сплутали посади. Борзов - голова військово-цивільної адміністрації, Моргунов - мер Вінниці.
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20.07.2022 11:11 Відповісти
побачими
шведсько-ізраільського
Шнеєр-сона на лопаті
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20.07.2022 10:10 Відповісти
Дивно, що мера турбує будинок офіцерів, а зруйноване житло городян не цікавить. Я не знаю цінність цієї споруди для вінничан, але свою думку воєнні "безхатьки" точно мають.
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20.07.2022 10:39 Відповісти
Що ви хочете від колишнього квнщика? Ви они там існують в своїй реальності. І борзов не мер, а голова ода.
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20.07.2022 11:17 Відповісти
Звісно,совкову х**ню,символ окупації, треба відновити,адже це буде вартувати набагато дорожче,ніж збудувати з нуля...🤡
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20.07.2022 11:22 Відповісти
Так був там хтось? Бо мовчок... таке враження, що він пустий був....
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20.07.2022 14:16 Відповісти
 
 