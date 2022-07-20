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Українські воїни знищили командний пункт росіян біля Антонівського мосту в Херсоні, - Хлань

himars,хімарс

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів про успіхи ЗСУ в знищенні російських військ біля Херсону.

Протягом ночі підрозділи ЗСУ завдали точних ударів по командному пункту росіян та скупченню ворожих військ в районі Антонівського мосту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За ніч ЗСУ знову накрили орків. Окупанти горять у районі Антоновського мосту. Також місцеві повідомляють про дим у Новій Каховці", - повідомив Хлань.

За його словами, українські захисники поцілили по складах окупантів у Новій Каховці, там знищено чимало російських систем залпового вогню, зокрема "Смерчів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти повідомили про обстріл Антонівського мосту в Херсоні. Удару завдано із HIMARS (оновлено). ВIДЕО
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Топ коментарі
+24
Нехай Господь Бог береже ЗСУ
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20.07.2022 10:07
+15
Дякуємо нашим мужнім захисникам за іх дуже важку роботу і всім людям , які ім допомагають 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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20.07.2022 10:23
+12
Уничтожение этих 2 точек превращает парашный "плацдарм" на правом берегу Днепра из полуострова в остров.
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20.07.2022 10:18
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дякую,
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20.07.2022 10:05 Відповісти
Нехай Господь Бог береже ЗСУ
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20.07.2022 10:07 Відповісти
"Это уже какая-то оголтелая руссофобия!" (с) 😀
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20.07.2022 10:13 Відповісти
Фобія - це страх перед чимось. А тут маємо поширення українофільства. Який же тут страх перед москалями?!
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20.07.2022 11:19 Відповісти
фобію до росіян слід змінити на одіумію(odium-ненависть латинською)
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20.07.2022 13:52 Відповісти
Уничтожение этих 2 точек превращает парашный "плацдарм" на правом берегу Днепра из полуострова в остров.
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20.07.2022 10:18 Відповісти
Дякуємо нашим мужнім захисникам за іх дуже важку роботу і всім людям , які ім допомагають 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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20.07.2022 10:23 Відповісти
Кацапські резерви які бігають по плацдарму в місцях можливих проривів ЗСУ, не зможуть цього робити без солярки. А солярка туди може потрапити лише по двох мостах...
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20.07.2022 10:27 Відповісти
very good news
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20.07.2022 10:36 Відповісти
вони сховали свій КП під мостом ? І таки виявили та попали, Орки вважали, що по мосту стріляти не будуть, бо потрібен. Але ні.....
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20.07.2022 10:44 Відповісти
Це такий натяк русні, щоб з'їbнули з правого берега, поки міст цілий.
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20.07.2022 11:24 Відповісти
в піоритеті ЗСУ повинно бути мости, склади і артилерія противника
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20.07.2022 12:45 Відповісти
 
 