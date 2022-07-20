Українські воїни знищили командний пункт росіян біля Антонівського мосту в Херсоні, - Хлань

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів про успіхи ЗСУ в знищенні російських військ біля Херсону.

Протягом ночі підрозділи ЗСУ завдали точних ударів по командному пункту росіян та скупченню ворожих військ в районі Антонівського мосту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За ніч ЗСУ знову накрили орків. Окупанти горять у районі Антоновського мосту. Також місцеві повідомляють про дим у Новій Каховці", - повідомив Хлань.

За його словами, українські захисники поцілили по складах окупантів у Новій Каховці, там знищено чимало російських систем залпового вогню, зокрема "Смерчів".

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