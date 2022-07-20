Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 750 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1700 танків та 3905 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 38 750 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 38750 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1700 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3905 (+13) од,
артилерійських систем - 856 (+5) од,
РСЗВ - 250 (+2) од,
засоби ППО - 113 (+0) од,
літаків - 221 (+1) од,
гелікоптерів - 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 703 (+10),
крилаті ракети - 167 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2775 (+8) од,
спеціальна техніка - 70 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили в Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
1. Личный состав - до 10 000 чел.
2. Танки: новые - 5 шт., восстановленные после боев - 20 шт., восстановленные после консервации - 60 шт.
3. Артиллерия/РСЗО: новые - 5 шт., восстановленные после боев - 10 шт., восстановленные после консервации - 30 шт.
4. ББМ: новые - 20 шт., восстановленные после боев - 30 шт., восстановленные после консервации - 60 шт.
5. ПВО/ПРО: новые - 1/2 шт., восстановленные после боев - 1/2 шт., восстановленные после консервации - 1/2 шт.
6. Высокоточные ракеты - 5-10 шт.
7. БПЛА - 2-3 шт.
Данные не учитывают пополнение за счет внешних закупок/поставок.