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армія рф (16192) Генштаб ЗС (6071) ліквідація (3521) знищення (6561) техніка (1782) втрати (4283)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 750 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1700 танків та 3905 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 38 750 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 38750 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1700 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3905 (+13) од,

артилерійських систем - 856 (+5) од,

РСЗВ - 250 (+2) од,

засоби ППО - 113 (+0) од,

літаків - 221 (+1) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 703 (+10),

крилаті ракети - 167 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2775 (+8) од,

спеціальна техніка - 70 (+0).

Також дивіться: Українські бійці з ПТРК "Javelin" знищили російський танк. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 750 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1700 танків та 3905 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили в Генштабі.

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Топ коментарі
+12
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20.07.2022 10:31
+8
Двісті двохсотих за добу, символічно. Тепер бункерне ху..йло забезпечить батьків цих ********* ладами калінами без подушок безпеки через санкції. Є надія, що і вони при ДТП відійдуть до кобздона.
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20.07.2022 10:46
+6
Арта вродила.
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20.07.2022 10:34
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20.07.2022 10:31 Відповісти
А КАпутину не жаль своих биомасников-бабы еще..да вот кто их будет оплодотворять потом,белые медведи???
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20.07.2022 10:32 Відповісти
Арта вродила.
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20.07.2022 10:34 Відповісти
Двісті двохсотих за добу, символічно. Тепер бункерне ху..йло забезпечить батьків цих ********* ладами калінами без подушок безпеки через санкції. Є надія, що і вони при ДТП відійдуть до кобздона.
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20.07.2022 10:46 Відповісти
Ракет хіба не збивали?
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20.07.2022 10:47 Відповісти
На концерті кабзона сьогодні аншлаг
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20.07.2022 10:52 Відповісти
Возможности Мордора. Пополнение группировки в Украине. На июль 2022 г. Ежемесячно:
1. Личный состав - до 10 000 чел.
2. Танки: новые - 5 шт., восстановленные после боев - 20 шт., восстановленные после консервации - 60 шт.
3. Артиллерия/РСЗО: новые - 5 шт., восстановленные после боев - 10 шт., восстановленные после консервации - 30 шт.
4. ББМ: новые - 20 шт., восстановленные после боев - 30 шт., восстановленные после консервации - 60 шт.
5. ПВО/ПРО: новые - 1/2 шт., восстановленные после боев - 1/2 шт., восстановленные после консервации - 1/2 шт.
6. Высокоточные ракеты - 5-10 шт.
7. БПЛА - 2-3 шт.

Данные не учитывают пополнение за счет внешних закупок/поставок.
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20.07.2022 10:55 Відповісти
Даешь 40К к Августу!!!
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20.07.2022 10:58 Відповісти
А лучше 50К...
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20.07.2022 11:19 Відповісти
40Кк(Кілокацапів)
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20.07.2022 11:57 Відповісти
Главное самолетики снова начали падать. Несколько дней неслышно было.
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20.07.2022 11:18 Відповісти
Ранеными рабZeянцами забиты все госпиталя Мавзолея по имени ГУЛАГ Сралина,,в больницах местах нет...совсем..
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20.07.2022 11:27 Відповісти
урожайный был денек
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20.07.2022 11:52 Відповісти
неправда! там лише під сіверодонецьком 10.000 орків подохло! ( прєзніков не дасть збрехати!)
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20.07.2022 11:58 Відповісти
малось на увазі вся кампанія по обороні Северодонецька, а вона тривала більше місяця. Так що з цифрами все нормально.
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20.07.2022 23:26 Відповісти
Треба більше автотранспорт та наливайки трощити.
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20.07.2022 13:51 Відповісти
 
 