Понад 400 українців, серед них працівники ТЕС, тримають у полоні окупанти на Запоріжжі, - Старух
На Запоріжжі окупанти тримають у полоні понад 400 українців, серед них працівники ТЕС та посадовці. Рашисти вимагаються гроші за повернення полонених у їхніх родичів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Рашисти продовжують викрадати і тероризувати мирних мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області. В Енергодарі окупанти розміщують свою військову техніку на території АЕС. Вони зовсім не усвідомлюють можливі наслідки таких дій. Окупанти сваряться між собою, в результаті чого самі ж страждають.
Російські військові тримають українців у полоні. Наразі відомо, що рашисти викрали понад 400 людей. За словами Старуха, окупанти наживаються на полонених. Вони вимагають гроші у родичів людей, яких утримують у неволі.
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