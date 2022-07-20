Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з "Ураганів". Троє людей загинули (доповнено). ФОТОрепортаж
Внаслідок ранкового обстрілу військами РФ Салтівського району Харкова загинули троє людей, серед них - підліток.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - написав він.
Пізніше в ДСНС уточнили, що поранених - двоє: 15-річна сестра загиблого та 72-річна жінка.
За даними начальника Слідчого управління Нацполіції області Сергія Болвінова, Росія обстріляла Салтівку з "Ураганів". "Троє людей, що знаходились біля зупинки громадського транспорту загинули", - написав він.
Топ коментарі
+11 Константин Кох
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+8 None None 96ddec59
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+5 Viacheslav Eremin
показати весь коментар20.07.2022 11:04
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у 1945-му у Берліні році не було хороших та плохих німців
в Берліні 1945-го ніхто не згадував, скільки разів були замахи на Гітлера в Берліні, скількох німців Гестапо повісила но рояльних струнах (це не речовий оборот, саме так Гестапо вбивало тих, хто був проти політики фюрера)
АЛЕ, росіяни відвели всі свої війскові склади зі зброєю на відстань біля 100 км, є відповідні карти
на харківському напрямку усі без винятку війскові склади знаходяться в Белгородськой області
(1) Путін дуже гадить туркам у Сірії
(2) У Туреччини є свій імперський проєкт, фактично навіть буряти - це турки, тобто якщо прокласти таку вісь зі стамбула до Бурятії, вздовж усієї цієї вісі живуть саме турки, ну ще трохи у Ірані, тобто з якогось боку під владою Єрдогана зараз знаходиться щонайбільше 20% відсотків турків, а більшість інших турків (за винятком узбеков, азербайжанців, іранців та уйгурів) знаходиться у Росії. А замість цих лояльних турків по крові вони вимушені бодаться з курдами, які ческо кажучі взігалі не турки. Турки це розуміють дуже-дуже чітко, й у них Є свій імперський проєкт по обьеднанню всіх турків в імперію.