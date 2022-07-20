УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3521 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 835 22
обстріл (27098) смерть (6709) Харків (5429) жертви (1709) Синєгубов (853)

Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з "Ураганів". Троє людей загинули (доповнено). ФОТОрепортаж

Внаслідок ранкового обстрілу військами РФ Салтівського району Харкова загинули троє людей, серед них - підліток.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - написав він.

Пізніше в ДСНС уточнили, що поранених - двоє: 15-річна сестра загиблого та 72-річна жінка. 

За даними начальника Слідчого управління Нацполіції області Сергія Болвінова, Росія обстріляла Салтівку з "Ураганів". "Троє людей, що знаходились біля зупинки громадського транспорту загинули", - написав він.

Також читайте: Росіяни обстріляли із "Градів" житловий квартал у Нікополі, є загиблі та поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з Ураганів. Троє людей загинули (доповнено) 01
Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з Ураганів. Троє людей загинули (доповнено) 02
Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з Ураганів. Троє людей загинули (доповнено) 03

Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з Ураганів. Троє людей загинули (доповнено) 04
Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з Ураганів. Троє людей загинули (доповнено) 05

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Ворога треба називати своїм ім'ям. Бо це все росіяни, а не якісь міфічні орки, рашисти, ванькі, буряти та інше!
показати весь коментар
20.07.2022 11:20
+8
Мля, чому пишуть "росіяни" замість рашисти ???...
показати весь коментар
20.07.2022 10:52
+5
колективна відповідальність
у 1945-му у Берліні році не було хороших та плохих німців
в Берліні 1945-го ніхто не згадував, скільки разів були замахи на Гітлера в Берліні, скількох німців Гестапо повісила но рояльних струнах (це не речовий оборот, саме так Гестапо вбивало тих, хто був проти політики фюрера)
показати весь коментар
20.07.2022 11:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мля, чому пишуть "росіяни" замість рашисти ???...
показати весь коментар
20.07.2022 10:52 Відповісти
колективна відповідальність
у 1945-му у Берліні році не було хороших та плохих німців
в Берліні 1945-го ніхто не згадував, скільки разів були замахи на Гітлера в Берліні, скількох німців Гестапо повісила но рояльних струнах (це не речовий оборот, саме так Гестапо вбивало тих, хто був проти політики фюрера)
показати весь коментар
20.07.2022 11:04 Відповісти
Ворога треба називати своїм ім'ям. Бо це все росіяни, а не якісь міфічні орки, рашисти, ванькі, буряти та інше!
показати весь коментар
20.07.2022 11:20 Відповісти
потому что ты кацап тоже росиянин - представитель самой ублюдочной нации
показати весь коментар
20.07.2022 13:55 Відповісти
А по Білгороду завдати удару не дає Єрмак за наказом путіна? Всі ці розмови про адміністрацію Зеленського тривають уже давно, тут ще й Вікторія Спартц. Мало того, що диму без вогню не буває, ще й американські конгресмени просто так язиком не ляпають!
показати весь коментар
20.07.2022 11:02 Відповісти
ну по жилим района Белгорода, звісно не треба, це не є законною цілью
АЛЕ, росіяни відвели всі свої війскові склади зі зброєю на відстань біля 100 км, є відповідні карти
на харківському напрямку усі без винятку війскові склади знаходяться в Белгородськой області
показати весь коментар
20.07.2022 11:06 Відповісти
Ви здається не дружите з реальністю, мобілізаційний ресурс росії від 12 млн, тоді коли у нас 1 млн ЗСУ, напевне і військові-промислові цілі на рос території є виключенням, а по містам точно ніхто стріляти не буде, і не тому що шкода росіян
показати весь коментар
20.07.2022 11:23 Відповісти
ну а где был этот ресурс в 90х или 2000, когда чеченцы взывали метро, аэропорты, вокзалы? сидели на кухнях и боялись выходить, боялись ездить в метро. к затяжной войне нужно не мясоРУ, а техника и бк. лично мне кажется, что оно уже на исходе. без ленд-лиза войну 1941 проиграли бы в 1942.
показати весь коментар
20.07.2022 11:46 Відповісти
Максим, Ви назвали мобілізаційний ресурс РФії і порівняли його не з мобілізаційним ресурсом України, которий рівний приблизно біля 5 млн., а з діючою армією України.
показати весь коментар
20.07.2022 12:47 Відповісти
Методички перепутал😂😂
показати весь коментар
20.07.2022 20:13 Відповісти
Я не знаю, скільки ще мають загинути дітей, поки буде створене СП у Польщі, Словаччині, Кореї або Іспанії, буде туди переміщено цехи Южмашу і Артему і почнеться виробництво ракет середньої і великої дальності. Обов'язково існує країна, яка побачить у цьому свою вигоду.
показати весь коментар
20.07.2022 11:06 Відповісти
Або ми нація терпіл, або почнем відстрілювати хабадних саботажників.
показати весь коментар
20.07.2022 11:11 Відповісти
вы кацапы и есть нация терпил - 20-ть лет терпите ботоксного ублюдка больше 20-ти лет
показати весь коментар
20.07.2022 13:58 Відповісти
Розкажи, зелебобік, скільки ракет Нептун, Вільха і ПТРК виробила твоя синагога протягом кількох місяців до війни, коли чужі країни метались у намаганнях її попередити.
показати весь коментар
20.07.2022 17:31 Відповісти
нема країни, більш зацікавленою у знищенню Парашки, ніж Туреччина
(1) Путін дуже гадить туркам у Сірії
(2) У Туреччини є свій імперський проєкт, фактично навіть буряти - це турки, тобто якщо прокласти таку вісь зі стамбула до Бурятії, вздовж усієї цієї вісі живуть саме турки, ну ще трохи у Ірані, тобто з якогось боку під владою Єрдогана зараз знаходиться щонайбільше 20% відсотків турків, а більшість інших турків (за винятком узбеков, азербайжанців, іранців та уйгурів) знаходиться у Росії. А замість цих лояльних турків по крові вони вимушені бодаться з курдами, які ческо кажучі взігалі не турки. Турки це розуміють дуже-дуже чітко, й у них Є свій імперський проєкт по обьеднанню всіх турків в імперію.
показати весь коментар
20.07.2022 11:14 Відповісти
В Сірії путін з турками вже давно поділили сфери впливу. І теперішня рф Ердогана повністю влаштовує, як постачальник дешевих енергоносіїв, експортер туристів та імпортер овочів. А ще можна заробити на санкційних товарах.
показати весь коментар
20.07.2022 11:25 Відповісти
В Україні є місця куди не дістануть ракети, правда чи щось робиться нам ніхто не скаже
показати весь коментар
20.07.2022 11:27 Відповісти
а мозги вам нащо? звісно, немає, ракети дістають всюди. іноді навіть в ціль.
показати весь коментар
20.07.2022 16:51 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 13:01 Відповісти
Здохни рускій мір


показати весь коментар
20.07.2022 19:53 Відповісти
Там эта часть района очень опасная стала, часто прилетает, друг живёт метрах в 300 от этой остановки, выехал оттуда с семьёй давно.😟
показати весь коментар
20.07.2022 21:24 Відповісти
 
 