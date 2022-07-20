Росія готова розблокувати українське зерно, якщо США знімуть обмеження на експорт зерна з РФ, - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна "сприятиме вивезенню українського зерна", якщо США знімуть заборону на експорт зерна з РФ.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками візиту до Ірану, де мав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

"Спочатку ми порушували питання таким чином, що це має бути запакетовано, а саме - ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що і всі обмеження, пов'язані з можливими постачаннями на експорт російського зерна, будуть зняті", - заявив Путін.

Він твердить, що мав домовленості про це з міжнародними організаціями. "Подивимося, що з цього вийде найближчим часом", - сказав Путін.

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