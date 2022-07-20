Путін хоче скоротити поставки газу "Північним потоком" ще вдвічі, - Reuters

Пропускна здатність газопроводу "Північний потік-1", найбільшої ланки для поставок російського газу в Європу, може бути додатково знижена. Російський президент Володимир Путін заявив, що це відбудеться нібито через повільний ремонт обладнання.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Північний потік-1", який проходить по дну Балтійського моря в Німеччину, знаходиться в центрі уваги з тих пір, як 24 лютого Росія вторглася в Україну.

Трубопровід простоює для проведення щорічного технічного обслуговування з 11 по 21 липня. Джерела повідомили Reuters, що, як очікується, Nord Stream відновить експорт газу відповідно до графіка, але зі зменшеною потужністю.

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У бесіді з журналістами після візиту в Тегеран Путін повідомив, що на "Північному потоці-1" експлуатуються п'ять газоперекачувальних агрегатів Siemens Energy, а ще один агрегат вийшов з ладу через "розсипання внутрішньої обшивки".

"Там працюють дві машини, вони качають 60 млн кубометрів на добу... Якщо одну не повернуть, буде одна, яка становить 30 млн кубометрів. "Газпром" тут при чому?",- сказав він. Путін повідомив, що ще одна газоперекачувальна турбіна повинна бути відправлена на ремонт 26 липня.

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Путін також заявив, що "Газпром" нібито не винен у скороченні транзитних потужностей, у тому числі в закритті Києвом одного з маршрутів через Україну в Європу. (Станція "Сохранівка" в Луганській області була захоплена російськими військами).

Він додав, що "Газпром" готовий виконати свої зобов'язання з експорту газу.