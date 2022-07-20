Путін хоче скоротити поставки газу "Північним потоком" ще вдвічі, - Reuters
Пропускна здатність газопроводу "Північний потік-1", найбільшої ланки для поставок російського газу в Європу, може бути додатково знижена. Російський президент Володимир Путін заявив, що це відбудеться нібито через повільний ремонт обладнання.
Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Північний потік-1", який проходить по дну Балтійського моря в Німеччину, знаходиться в центрі уваги з тих пір, як 24 лютого Росія вторглася в Україну.
Трубопровід простоює для проведення щорічного технічного обслуговування з 11 по 21 липня. Джерела повідомили Reuters, що, як очікується, Nord Stream відновить експорт газу відповідно до графіка, але зі зменшеною потужністю.
У бесіді з журналістами після візиту в Тегеран Путін повідомив, що на "Північному потоці-1" експлуатуються п'ять газоперекачувальних агрегатів Siemens Energy, а ще один агрегат вийшов з ладу через "розсипання внутрішньої обшивки".
"Там працюють дві машини, вони качають 60 млн кубометрів на добу... Якщо одну не повернуть, буде одна, яка становить 30 млн кубометрів. "Газпром" тут при чому?",- сказав він. Путін повідомив, що ще одна газоперекачувальна турбіна повинна бути відправлена на ремонт 26 липня.
Путін також заявив, що "Газпром" нібито не винен у скороченні транзитних потужностей, у тому числі в закритті Києвом одного з маршрутів через Україну в Європу. (Станція "Сохранівка" в Луганській області була захоплена російськими військами).
Він додав, що "Газпром" готовий виконати свої зобов'язання з експорту газу.
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Коли це ****** ***** нарешті здохне?
а ось це, з розпухшим *******, що сере в чемодан - просто збирає на свою особу дізлайки
Про це в ефірі національного телемарафону нагадала директорка із взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператор ГТС України" Ольга Бєлькова, передає https://interfax.com.ua/news/economic/846946.html Інтерфакс-Україна .
"Українська ГТС була допоміжною в період будь-яких зупинок "Північного потоку", тому незрозуміло, чому всі ігнорують той факт, що ОГТС України постійно повторює: у нас є достатні потужності, і турбіна чи не турбіна, а ми можемо транспортувати весь газ, який законтрактовано Німеччиною у Росії", - сказала вона.
Представниця українського оператора висловила подив щодо ухваленого владою Канади на прохання Німеччини рішення дозволити вивіз зі своєї території газотурбінного двигуна для КС "Портова".
Як повідомлялося, "Газпром" аж до 2019 року на час ремонту газопроводів "Ямал - Європа" та "Північного потоку" збільшував прокачування газу територією України.
Влітку "ковідного" 2020 року цього вперше не відбулося - усі недопостачання було компенсовано відбором газу з переповнених сховищ у Європі.
Влітку 2021 року під час ремонтів на магістралях "Газпром" також задіяв свої запаси у ПСГ Європи, не збільшуючи бронювання українських газотранспортних потужностей. Через холодну зиму 2020/2021, яка спустошила європейські ПСГ, така практика російського монополіста призвела до зростання спотових європейських цін.
У травні 2022 року РФ запровадила блокувальні санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. - власника польської ділянки газопроводу "Ямал - Європа". Окрім того, "Газпром" до мінімуму скоротив обсяги транзиту територією України, використовуючи лише 40% від заброньованих потужностей. https://texty.org.ua/fragments/107281/********-mozhe-transportuvaty-ves-zakontraktovanyj-nimechchynoyu-u-rf-haz-ale-cej-fakt-chomus-ihnoruyut-ogts/
але заходу не вистачить сміливості шантажувати х@йла у відповідь на його шантаж,
де шМеркель, хай скаже що газ не використовується як зброя
Не хотіли самі злазити з газової голки, то "стратег-многоходовочковець" допоможе
В НЛ доречі стартувала кампанія з агітації щоб населення економило газ та за можливості переходило не електрику.
Потоков больше нет...скважины газовые и нефтЕные взорвали Порошенко и Турчинов...
Жидо-бандеро-нацисты нас обосрали.. карочи путлер Капут..а Рогозин наш президент...