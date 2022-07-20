Спортсменка Магучіх шкодує про спільне фото з росіянкою: Вона мені більше не кумир
Українська стрибунка Ярослава Магучіх шкодує про спільне фото з Марією Ласіцкене на Олімпіаді та стверджує, що після повномасштабного вторгнення "все змінилося".
Про це вона розказала в інтерв'ю NRK, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"У нас більше немає стосунків. До 24 лютого всі спортсменки говорили між собою, ми спілкувалися з росіянками. Але після [повномасштабного вторгнення] все змінилося. Ніхто з них не написав нам. Вони мовчали", - розповіла вона.
"Багато спортсменів кажуть, що це не їхня проблема. Вони не розуміють, що це Росія вторглася в мою країну, в Україну. Вони кажуть: "Ми не можемо нічого зробити". Можуть. Чому ж вони так думають?" - додала Магучіх.
Магучіх нагадала, що все, що зробила Ласіцкене, – це "лист до Томаса Баха після трьох місяців війни", на який сама українка відреагувала негативно.
У листі Ласіцкене, яка має звання капітанки Збройних сил РФ, звинуватила президента Міжнародного олімпійського комітету в "боягузтві" та "порушенні олімпійської хартії" через санкції проти спортсменів із Росії.
Після всіх цих подій Магучіх більше не вважає Ласіцкене своєю кумиркою, а також каже, що "частина її шкодує" про те спільне фото на Олімпіаді.
"Це частина мого життя, і це був досвід, який зробив мене ментально сильнішою. Це сталося, і я не можу цього змінити. Я більше не маю ідола. Тепер я виступаю з усвідомленням того, що є кумиркою для багатьох українських стрибунів. І я хочу ставати кращою заради них", - підсумувала Магучіх.
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.
Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а фото з Ласіцкене не було вираженням будь-якої політичної позиції.
9 серпня в соцмережах з'явилося ще одне фото Магучіх з Ласіцкене. "Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час із користю!" - відповіла після цього Магучіх тим, кого обурив її вчинок.
Будь ласка, зачекайте...
Аджа Лябиб в июле 2021 года посетила https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/07/20/7143528/
оккупированный Крым. О пребывании Лябиб, тогда еще телеведущей и журналистки, на территории оккупированного полуострова свидетельствуют ее собственные и другие посты в соцсетях.
Позже журналисты задали вопрос, возвращается она «из Украины или из России»? Она не дала прямого ответа,но сказала, что «чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза».
Также бельгийский политик Петер де Роовер заявил, что страницу в Википедии об Адже Лябиб отредактировали вскоре перед ее назначением, указав в том числе на поездку в Крым.
- Ваше резюме в Википедии тщательно почистили. Среди прочего, 15 июля было удалено следующее "2021: поездка в Ливан и Россию… К 15.07 ваша поездка в Крым была поездкой в "Россию" а не "в Украину", - заявил он.
Серед громадян України орієнтовно 90% без такого гріха, а серед коментуючих на "Цензорі" ще більше, зовсім не всі, і навіть не більшисть, бажають пов'зати своє життя зі спортом,
не знав?
Доречі, в дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?
Так що свої гріхи залиш собі.
Наступного разу - помовч, за розумника зійдеш.
Они там че пилотки друг дружке лобызали?
Це просто повії, які обслуговують любу владу і їх "діяльність" з мораллю не сумісні. Просто повії не приховують, що працюють виключно заради грошей, а медійні курви на камеру лицемірно вішають лапшу своїм прихильникам ситуативно, щоб тільки не втратити прибутки.
Для мене лорак, повалій, лобода чесніші, вони обрали для себе сторону ворогів України і там же залишились.
рус.википедия пишет:
"Несмотря на мнение части мировой спортивной общественности о необходимости отстранения всей российской сборной от участия в Олимпийских Играх 2016 г. по результатам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0 доклада Макларена , исполком МОК под председательством Т. Баха принял компромиссное решениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-bbc_compr-6 [6] . В связи с этим в статье «Русофил и коррупционер - всё как любит Путин» влиятельное немецкое издание https://ru.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit Die Zeit высказало мнение о тесных неформальных отношениях с президентом России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD В. В. Путиным и назвало Баха «хорошо оплачиваемым российским спортивным послом»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-7 [7] . https://ru.wikipedia.org/wiki/Bild Bild отметил, что даже после оглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0 результатов расследования о массовом применении допинга российскими спортсменами Томас Бах продолжал поддерживать Россию, утверждая, что МОК «имел позитивный опыт» сотрудничества с Россией и Путинымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-pudel-8 [8] . Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Елена Исинбаева высказала мнение, что Томас Бах «оказался сильным человеком, допустив Россию на Игры в Рио»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-9 [9] ."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
оце торкнута на всю голову...
Сиділо б краще і мовчало, нікчемне!
Это же позитив.
Столько лет биться головой с высоты 2 метра - это не шутки.