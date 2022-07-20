20 дітей, які втратили кінцівки через війну, зможуть поїхати до США на протезування
В Сполучених Штатах діти з України зможуть отримати протези та пройти реабілітацію.
Про це повідомив нардеп та голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомив політик, станом на 26 червня 20 дітей втратили кінцівки внаслідок обстрілів українських населених пунктів російськими військами. Одна дитина вже має протез, двом дітям встановлюють протези. Ще 11 залишаються в черзі на встановлення.
Під час реалізації програми протезування між США та Україною, ці діти зможуть поїхати до Штатів й там отримати такі медичні послуги.
"Протезування за сучасними технологіями та реабілітація під наглядом фахівців дозволить їм максимально наблизитись до життя, яке вони мали до ампутації кінцівок", - наголосив нардеп.
В рамках вищезгаданої програми МОЗ та Офіс президента надають інформацію про міно-вибухові травми посольству США. Потім проводяться консультації, визначається медичний заклад, який прийме родину на лікування та реабілітацію. Далі відбувається транспортування потерпілої дитини з рідними до Штатів.
"Програмою скористалась родина Степаненків, яка потрапила під ворожий обстріл на залізничному вокзалі Краматорська. Мама Наталія втратила одну ногу, її донька Яна – обидві. На даний час Наталя пристосовується до нового протезу, а Яна готується до протезування", - додав Радуцький.
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В Гомельском районе к «охране» границы с Украиной привлекли детей
Детский отряд из троих школьников создали в деревне Глыбоцкое Гомельского района на границе с Украиной. «Каждый день, в любую погоду они с 9 часов заступают в наряд. План, по которому проводится осмотр населенного пункта, составляют заранее. Боевого настроения прибавляет военная форма, которой поделился папа 11-летнего Даниила», - рапортует газета райисполкома.
Информацию о незнакомцах или неизвестном автомобиле, заехавшим в деревню, дети передают начальнику заставы или пограничникам по телефону - через родителей. На днях детям вручили зеленые береты пограничников, тельняшки и шоколад. https://t.me/flagshtok/9193