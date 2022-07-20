20 дітей, які втратили кінцівки через війну, зможуть поїхати до США на протезування

В Сполучених Штатах діти з України зможуть отримати протези та пройти реабілітацію.

Про це повідомив нардеп та голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив політик, станом на 26 червня 20 дітей втратили кінцівки внаслідок обстрілів українських населених пунктів російськими військами. Одна дитина вже має протез, двом дітям встановлюють протези. Ще 11 залишаються в черзі на встановлення.

Під час реалізації програми протезування між США та Україною, ці діти зможуть поїхати до Штатів й там отримати такі медичні послуги.

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"Протезування за сучасними технологіями та реабілітація під наглядом фахівців дозволить їм максимально наблизитись до життя, яке вони мали до ампутації кінцівок", - наголосив нардеп.

В рамках вищезгаданої програми МОЗ та Офіс президента надають інформацію про міно-вибухові травми посольству США. Потім проводяться консультації, визначається медичний заклад, який прийме родину на лікування та реабілітацію. Далі відбувається транспортування потерпілої дитини з рідними до Штатів.

"Програмою скористалась родина Степаненків, яка потрапила під ворожий обстріл на залізничному вокзалі Краматорська. Мама Наталія втратила одну ногу, її донька Яна – обидві. На даний час Наталя пристосовується до нового протезу, а Яна готується до протезування", - додав Радуцький.

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